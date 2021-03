Il segno dell'Ariete nel mese di aprile 2021 conoscerà un periodo molto romantico sotto il profilo amoroso e sentimentale in generale. Ci saranno occasioni di incontri e di vivere una storia d'amore sorprendente e che non deluderà le aspettative. Il punto cardine del settore professionale sarà l'impegno, soprattutto mentale, per organizzare una mensilità molto produttiva e che renda molto dal punto di vista economico.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per il segno dell'Ariete.

Amore

Comincerete questo mese con una splendida Venere che vi darà la prima metà di aprile per poter sperimentare nuovi incontri, ma soprattutto per innamorarvi ancora.

Ci sarà modo di avvicinare la persona amata, anche semplicemente per conoscersi meglio e per poter avviare innanzitutto una conoscenza più solida. Nelle coppie invece ci saranno occasioni romantiche per poter rendere la vostra relazione più stabile e concreta, magari iniziando un progetto di vita insieme senza lasciarsi andare a dubbi o a gelosie che non troveranno alcun fondamento. Giove inoltre vi spianerà la strada, rendendo più percorribile anche il sentiero più arduo. Anche in famiglia si potranno fare progetti che interesseranno qualche serata del mese.

Lavoro

Questo mese sarà un vero e proprio “periodo preparatorio” per poggiare le basi di una carriera forte e che potrebbe durare nel tempo, specialmente se siete in proprio. Il consiglio sarà quello di concentrarvi, di organizzare i prossimi mesi con pazienza e dedizione, perché dalla seconda metà del mese qualcosa potrebbe bloccarsi, in attesa di altre tempistiche più propizie.

Rendete questo Mercurio e questo Giove proficui, soprattutto per quegli affari più unici che rari e che vi potrebbero fruttare parecchi guadagni. Fate attenzione a eventuali “inciampi”. Anche se non saranno propriamente “pericolosi”, potrebbero darvi dei rallentamenti che vi renderanno più inquieti e stressati, soprattutto alla fine del mese.

Fortuna e salute

Avrete molti pianeti che “orbiteranno” attorno alle vostre esigenze. L'ottimismo del Sole e la fortuna di Venere e di Giove saranno preponderanti anche se ci sarà un Saturno che purtroppo avrà in serbo per voi qualche sacrificio da fare per ottenere un particolare riconoscimento. Fate qualche progetto in più e afferrate qualche affare sostanzioso per incrementare i vostri profitti.

Vi sentirete anche molto più positivi ma soprattutto più lungimiranti, in grado di fare progetti a lungo termine per voi stessi e per la famiglia.

La salute sarà forte e le vostre energie saranno incentrate innanzitutto sul fisico e sullo sport.