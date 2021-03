Da martedì 30 marzo sarà disponibile in tutte le librerie il primo fumetto di Antonella Arpa, conosciuta come Himorta dal titolo La carta del fuoco, edito Mondadori Electa. Himorta ha oltre 1 milione di followers sul suo account Instagram ed è una delle influencer più seguite in tutta Europa in ambito cosplay. In questo nuovo progetto, concepito proprio dalla stessa Himorta, vi sono presenti delle illustrazioni ad opera di Stefania Macera, in arte Chocoartist. La carta del fuoco è già disponibile in modalità pre-order in tutti gli store online e su Amazon.

Himorta: 'Sono orgogliosa di poter presentare questo fumetto'

Antonella Arpa è una cosplayer molto seguita in Italia e in tutta Europa con una storia che ha conquistato il grande pubblico televisivo e social. Himorta ha indossato gli abiti di oltre 200 personaggi di vario genere tra videogames, manga, serie tv, cartoni animati e fumetti. Antonella Arpa è tra l'altro presente dal 2016 come la Manga nel programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 dove interroga i partecipanti proprio sul suo mondo preferito, quello dei fumetti. Himorta, da sempre appassionata anche dei manga, sei anni fa ha deciso di interpretare il personaggio Ace Pugno di Fuoco della serie One Piece e grazie a questa esperienza si è avvicinata notevolmente al mondo cosplay e in un arco di tempo molto breve ne è diventata una vera e propria icona.

La salernitana ha affermato di essere orgogliosa di poter presentare questo fumetto che rappresenta la realizzazione di un sogno. Per Himorta 'La carta del fuoco' è una emozione unica e la Manga di Avanti un altro ha sottolineato che è un dono per tutti i suoi fan. Nel fumetto da lei ideato è se stessa dopo aver interpretato numerosi personaggi. Himorta ha aggiunto che oltre alla protagonista, la supereroina i lettori avranno la possibilità di trovare le passioni quotidiane della ragazza campana quali ad esempio l'amore per i suoi cani oppure lo sport e la musica.

La sinossi del volume

Antonella, la protagonista del fumetto è una cosplayer famosa. Una mattina riceve dai suoi fan un pacco che la colpisce. Il regalo è avvolto in una carta stropicciata e con un biglietto nel quale vi è scritto di farne buon uso, firmato 'Il fan'. La ragazza decide così di aprirlo e dentro di esso vi è una carta da gioco, con disegnata una fiamma.

Antonella se ne dimentica ben presto anche perché appare di poco valore. Poi, però, di sera quando rende partecipe un'amica di quanto successo, accade un evento imprevisto che condurrà Antonella a indossare un costume unico e mai visto fino a quel momento. La protagonista dovrà anche fare i conti con tutto ciò che deriva dall'avere dei superpoteri, ovvero tutte le responsabilità conseguenti. Grazie a quella carta del fuoco, Antonella diviene un'eroina che dovrà combattere per difendere il bene.