L'oroscopo del fine settimana che va dal 6 al 7 marzo prevede splendidi momenti in amore per i nativi sotto il segno del Leone, forti della Luna in trigono dal segno del Sagittario, almeno nel sabato, mentre Bilancia non dovrà essere troppo esigente nei confronti del partner. Weekend positivo solo a metà per il Sagittario, che nella giornata di sabato avrà la Luna favorevole, così come per la Vergine, che faticherà non poco ad essere romantica con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 6 al 7 marzo 2021.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 marzo 2021 segno per segno

Ariete: un fine settimana piacevole solamente a metà per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Consolatevi, non sarete gli unici. Infatti la Luna sabato sarà favorevole, buona per cercare di godere di una buona relazione, ma domenica sarà negativa, quindi fate attenzione. Settore professionale invece stabile, grazie ad un buon cielo e all'impegno costante che ci mettete nelle vostre mansioni. Voto - 7

Toro: oroscopo del fine settimana positivo per voi nativi del segno, grazie ad un cielo che dopo tanto tempo finalmente vi assiste. In amore potrete contare sulla Luna oltre che a Venere, con una marcia in più per quanto riguarda l'intesa di coppia. In ambito lavorativo l'agitazione rimarrà alta, e sarà meglio evitare distrazioni. Voto - 7+

Gemelli: male, molto male per quanto riguarda i sentimenti con questa Luna e questa Venere che vi guardano storto.

Non sarete al meglio della seduttività, e forse sarà meglio non insistere. Settore professionale concreto, soddisfacente, dove riuscirete a fare buoni affari e rimanere soddisfatti delle vostre mansioni. Voto - 6,5

Cancro: non un weekend eccellente, ma piuttosto discreto per voi nativi del segno. Sfruttate in particolare la giornata di sabato per la vostra relazione di coppia, perché domenica con la Luna in opposizione potreste faticare un po’.

Nel lavoro cercate di essere più fiduciosi quando ci saranno tante mansioni da svolgere e non vi sentite all'altezza, senza andare dunque nel panico. Voto - 7

Leone: oroscopo del fine settimana godibile per quanto riguarda i sentimenti, grazie in particolare alla Luna in buon aspetto. Prendetevi del tempo per concentrarvi sulle vostre passioni, sul partner e su ciò che amate di più.

Nel lavoro forse una piccola pausa potrebbe farvi bene, per poi ripartire con un po’ di fiducia in più. Voto - 7,5

Vergine: anche per voi, sarà un weekend positivo solo a metà. Se infatti la giornata di sabato non sarà grandiosa in amore, domenica ci sarà qualche piccola soddisfazione. Settore professionale che ancora vi concederà buoni risultati, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-

Bilancia: meglio non essere particolarmente esigenti nei confronti del partner in questo fine settimana considerato che la Luna si troverà in una posizione un po’ infelice. Nulla da dire invece in ambito lavorativo, dove con Giove e Saturno favorevoli procederete molto decisi. Voto - 7+

Scorpione: un weekend piuttosto discreto per voi nativi del segno.

Venere continuerà a darvi man forte, mentre la Luna sarà favorevole a partire da domenica. In amore dunque sfruttate queste influenze astrali per dare maggior risalto alla vostra relazione sentimentale. Settore professionale che purtroppo non sarà un granché, ma almeno potrete contare sull'aiuto dei colleghi se necessario. Voto - 7,5

Sagittario: la Luna in congiunzione renderà un po’ più stabile il vostro rapporto secondo l'oroscopo del fine settimana. Ciò nonostante domenica l'astro argenteo si sposterà, e potreste ritrovarvi nuovamente punto e a capo. Discreto invece il settore professionale, dove sarete in grado di svolgere agilmente i vostri impegni. Voto - 7-

Capricorno: ottimo fine settimana per voi nativi del segno, pienamente godibile per quanto riguarda la sfera sentimentale grazie alla Luna in congiunzione nella giornata di domenica, e a Venere in sestile dal segno dei Pesci.

Per quanto riguarda il lavoro tenendo i piedi per terra, e con un po’ di determinazione, avrete modo di essere soddisfatti del vostro operato. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo del weekend piuttosto interessante in amore, dove potrete contare su un buon cielo per rafforzare e portare qualche piccola novità nel vostro rapporto. In ambito professionale sarete in grado di perfezionare la vostra tecnica e ottenere risultati migliori. Voto - 8+

Pesci: qualche piccola incomprensione potrebbe anche accadere di tanto in tanto in ogni rapporto, dunque anche nel vostro. Colpa in parte della Luna in quadratura durante il sabato, ma da domenica il vostro rapporto sarà più che discreto, grazie anche a Venere. Nel lavoro alcune novità stanno per arrivare, e avranno modo di riaccendere nuovamente il vostro entusiasmo.

Voto - 7+