Per il mese di aprile 2021, il segno della Bilancia presenterà un netto miglioramento della situazione astrologica, ma solamente nell'ultima settimana periodo in esame. Mercurio in questo mese sarà sempre più favorevole ai nati sotto il segno della Bilancia, nelle amicizie e anche per gli affari di stampo lavorativo. Non particolarmente positivi la fortuna e la salute. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per il segno della Bilancia.

Amore

Avrete un mese che in amore risulterà “diviso in due”. Se la prima parte sarà caratterizzata da eventuali litigi, crisi e fondamentalmente da qualche situazione che vi sta “stretta”, la seconda potrebbe conoscere un ottimismo che supera anche le divergenze che persistono fra di voi, anche a distanza di tanto tempo.

Complice sarà questa voglia di comunicare e di esprimervi anche su questioni più intime. Mercurio uscirà lentamente dall'opposizione, dal giorno 20 aprile avrete a che fare con una atmosfera che in tutta sincerità attendevate da tanto tempo a questa parte. Un discorso analogo si riscontrerà in famiglia e nelle relazioni con gli amici, soprattutto per quelle a cui tenete maggiormente e quelle più durature.

Lavoro

Probabilmente durante le prime settimane del mese potreste non ottenere i risultati sperati. Potrete organizzare qualche progetto e renderlo più concreto nella seconda metà del mese, che sarà anche più favorevole dal punto di vista planetario.

Più avanti avrete una creatività più attiva, che darà modo alle vostre idee di emergere molto più facilmente e di rendere l'autostima più tenace e adatta per le sfide più difficili.

Anche le ripercussioni finanziarie saranno ben più soddisfacenti: vi permetteranno di fare qualche acquisto in più, ma evitate di essere troppo dispendiosi, soprattutto in determinati periodi in cui si presenteranno più spese del solito.

Fortuna e salute

Questo periodo non sarà molto favorevole sotto il punto di vista della fortuna. Ci sono troppe posizioni avverse per parlare di buona sorte, nonostante Giove indichi una bellissima fortuna che vi darà qualche occasione su cui contare per quel che concerne i guadagni.

Però subentrerà troppo stress in serata, o comunque nel pieno di situazioni lavorative o burocratiche decisamente difficili. Le energie saranno già molto provate da tanto sforzo e da qualche vicissitudine che avete passato nel corso del mesi precedenti. Però la seconda metà del mese anche questa volta sarà in grado di risollevare il vostro umore e anche la vostra condizione fisica.