Il segno della Vergine per il mese di aprile 2021 conoscerà dei miglioramenti sul piano della fortuna grazie a molti pianeti che convergono verso il segno del Toro, e per esteso i segni di terra. L'ambito amoroso sarà molto più romantico e ricco di sorprese, così come la seconda parte del mese sarà costellata di tante occasioni di stampo lavorativo e di una maggiore capacità di sostenere le spese che si presenteranno per l'ambito familiare.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la Vergine.

Amore

Recentemente in amore non avete avuto molta positività, ma nel mese di aprile qualcosa potrebbe sensibilmente cambiare.

La seconda metà del mese infatti avrete Venere, Mercurio e il Sole favorevoli per molte delle vostre relazioni affettive, mentre quella sentimentale conoscerà una nuova stagione più romantica e meno incline alle discussioni. Avrete una atmosfera più tranquilla, più dedita alla “coltivazione” del vostro amore, anche se questo non toccherà quasi mai la sfera passionale se non alla fine del mese. Marte entrerà in scena nelle ultime giornate di aprile, dandovi quel magnetismo in più che si andrà ad aggiungere al carisma che già esercitate sulle persone che vi sono attorno.

Lavoro

Mercurio sarà nella costellazione del Toro, dunque anche favorevole al vostro segno. Quindi non avrete rivali nell'affrontare determinati affari o situazioni che coinvolgeranno la vostra parte più attiva, dinamica e ricca di creatività da mettere a disposizione per le faccende più complicate.

Le occasioni che Venere dal canto suo presenterà saranno più che eccellenti per soddisfare la vostra ricerca di lavoro o di progetti che potrebbero essere determinanti per risollevare le vostre finanze. Anche le spese saranno meno gravose e daranno modo di fare un po' più di shopping oppure di fare un investimento per qualcosa di più importante. Ottime prospettive anche per gli studenti, più propensi a rendere lo studio efficiente e creativo, oltre che molto argomentativo.

Fortuna e salute

La fortuna splenderà per i nati sotto il segno del Toro, quindi di riflesso come segno di terra sarete anche voi in questo “cono di luce”. Lo sarete in tutto e per tutto a partire dalla seconda metà del mese, avvertendo non solo che gli affari andranno meglio, ma anche la situazione complessiva sul posto di lavoro sarà molto più vantaggiosa.

Anche se ci sarà qualche malessere, oppure qualche situazione che vi sta portando parecchia irritazione, sicuramente ci saranno giornate in cui potrete fare sfoggio della vostra forza fisica e della vostra serenità. Ma dovrete necessariamente prendervi qualche giorno di pausa.