Per il segno del Capricorno, questo aprile del 2021 sarà uno dei mesi più produttivi e fortunati dell'anno. Venere, Mercurio, romanticismo, passionalità e affari saranno le parole chiave che condurranno i nati sotto questo segno verso il successo sia nell'aspetto amoroso che in ambito professionale.

Particolarmente forti e in aumento la fortuna, l'energia, il buonumore e la voglia di mettersi in gioco anche per le sfide più difficili.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Capricorno.

Amore

Molti pianeti come ad esempio Venere e Mercurio si muoveranno in modo positivo per il vostro segno.

Uscendo dalla posizione di quadratura infatti arriveranno nella costellazione del Toro, un segno di terra esattamente come il vostro. Ciò significa avere un dialogo più costruttivo con il partner, dare modo alla vostra relazione di trovare sempre più punti di contatto e dare maggior slancio ai progetti in due. Con l'arrivo di Marte, il romanticismo troverà una perfetta combinazione con la passionalità, creando un quadro complessivo che sarà ottimale sia per le persone già all'interno di una relazione sia per i single.

Si respirerà una atmosfera di tranquillità anche per quel che riguarda l'aspetto familiare, dello stesso avviso si riscontreranno le situazioni amicali.

Lavoro

L'aspetto astrologico favorevole sarà ottimale anche per quel che riguarda il settore lavorativo.

Avrete delle doti comunicative che saranno ben oltre quelle che già avete modo di sperimentare quotidianamente, e gli affari conosceranno modalità più che eccellenti per concludersi. I guadagni saranno leggermente al di sotto di quelli che attendete, ma comunque più di quel che servirà per coprire eventuali spese importanti. Se avete intenzione di fare un salto di qualità, il momento adatto sarà quello che coprirà l'ultima settimana del mese di aprile.

Rimanere concentrati però dovrà essere al centro della vostra attenzione ma anche delle vostre energie.

Fortuna e salute

Anche se avete molta fortuna a vostra disposizione per questo mese, soprattutto per l'ultima parte di aprile, solitamente siete una personalità che preferisce costruirla con le proprie man la fortuna. Però Venere sarà sostanziale per poter raggiungere determinati obiettivi, specialmente per quelli a cui tenete particolarmente o per i quali avete lavorato a lungo.

La salute sarà buona sotto molti aspetti e le energie di Marte fondamentali per poter mandare avanti il lavoro anche oltre l'orario standard. Queste energie però saranno anche il motore propulsore per le idee e per il buonumore, oltre che per l'attività sportiva.