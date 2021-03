L'oroscopo del 26 marzo 2021 denota una bella ripresa per i nati sotto il segno del Cancro e del Toro. I Vergine e gli Ariete, invece, devono essere pazienti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: questa mattina potreste svegliarvi con il piede sbagliato. Cercate di mantenere la calma specie nelle prime ore della giornata. In seguito, poi, le cose andranno verso un graduale miglioramento, ma tutto dipenderà dal modo in cui affronterete le problematiche che si presenteranno sul vostro cammino.

11° in classifica Ariete: non è il momento di farsi castelli in aria. La vita è fatta di alti e bassi e molto dipende da come decidiamo di affrontare i momenti di difficoltà.

Oggi è una giornata no, pertanto, cercate di essere cauti in tutto quello che farete o direte.

10° in classifica Sagittario: in amore tutto procede serenamente, ma sul lavoro potrebbero nascere dei disguidi. Se svolgete una professione per cui è necessario avere un contatto costante con la clientela, potreste arrivare a perdere la pazienza. L'Oroscopo del 26 marzo vi esorta a essere più diplomatici.

9° in classifica Acquario: non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Per tale ragione, cercate di riposarvi un po' in più. Le notti insonni non giovano assolutamente alla salute psicofisica, pertanto, è opportuno recuperare per essere carichi al mattino seguente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: se ci sono delle cose che non sono di vostro gradimento, ditele entro oggi.

Sia in campo professionale sia sentimentale è il momento di vuotare il sacco. Tenere le cose dentro non farà altro che appesantire la vostra anima rendendo tenebroso il vostro umore.

7° in classifica Gemelli: forse state stressando un po' troppo il vostro corpo e la vostra mente. Il riposo è una parte fondamentale nel ciclo vitale di un individuo, pertanto, cercate di rispettare e di ascoltare i segnali del vostro organismo.

Nel lavoro si stanno smuovendo delle situazioni.

6° in classifica Pesci: nel lavoro potrebbero arrivare delle nuove opportunità, alcune delle quali inattese. Non dite di no a priori e vagliate con attenzione ciò che potrebbe capitarvi. In campo sentimentale, invece, non bisogna farsi strane illusioni. Mantenete i piedi per terra.

5° in classifica Bilancia: spesso siete portati ad adoperare due pesi e due misure con le persone con cui vi rapportate.

Ebbene, questa non è la strategia più adatta da adoperare in questo momento. Cercate di essere equi e di non lasciarvi ingannare dalle apparenze.

I segni più fortunati dello zodiaco

4° in classifica Leone: momento di rinascita per quanto riguarda le storie sentimentali in letargo da un po' di tempo. A partire da oggi potrete guardare con occhi diversi una persona che vi sta accanto da un po' di tempo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, un progetto andrà in porto.

3° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 26 marzo 2021 vi esorta ad essere cauti nel lavoro. Delle situazioni si stanno smuovendo, pertanto, non è il momento di fare passi falsi. Non potete commettere errori. In amore, invece, lasciatevi alle spalle il passato e guardate al futuro con ottimismo.

2° in classifica Toro: grande fase di recupero per i nati sotto questo segno. Se fino ad oggi avete tribolato, adesso è il momento di raccogliere le vostre soddisfazioni. In amore potrebbe riaccendersi una passione spenta da tempo. Cercate di essere più accondiscendenti.

1° in classifica Cancro: dopo giorni un po' bui, finalmente, ci sarà una bella ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Delle storie potrebbero trovare il giusto equilibrio mentre i single potrebbero fare incontri molto interessanti.