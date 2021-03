L'Oroscopo del giorno 18 marzo ha innestato "la marcia veloce", ben disposto a dare conto su quali saranno i segni fortunati di giovedì e la classifica. Facciamo subito una distinzione necessaria: l'Astrologia sulla giornata in analisi sarà indirizzata in esclusiva verso i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Invece, in merito alla classifica giornaliera, quest'ultima risulta essere un riepilogo completo della situazione astrologica quotidiana, pertanto riguarderà tutti i segni dello zodiaco.

Ansiosi di sapere come andrà il quarto giorno dell'attuale settimana ai segni della seconda sestina?

Diciamo che gli astri hanno riservato un trattamento di favore solo a tre di questi. In primo piano, ovviamente classificato al "top del giorno", l'Acquario: alla grande l'amore per quest'ultimo, potendo infatti contare su una splendida Luna speculare positiva e su un ottimo Marte in trigono a Saturno nel segno.

Riguardo i segni in difficoltà nel periodo, le previsioni zodiacali di giovedì indicano che ad avere probabilmente una giornata abbastanza pesante saranno gli amici appartenenti a Sagittario e Scorpione. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale completa, come già spiegato valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 18 marzo

Bilancia: ★★★★★.

Si prevede splendida questa parte della settimana per molti del segno, in special modo se nativi di prima o seconda decade. In amore, durante questo periodo si preannunciano momenti passionali e coinvolgenti come non mai. Si consiglia di cominciare a programmare qualcosa di speciale per il futuro: un viaggio da fare con il partner nei prossimi mesi si rivelerà di certo un’idea eccellente; un modo per mettersi alle spalle questo triste periodo fatto di rinunce e tanto stress.

Single, quell’alone di mistero che talvolta vi circonda potrebbe risultare questo giovedì più denso del solito. Attenzione: se state ancora rincorrendo l’anima gemella, dovrete prestare cure particolari al fisico, allo scopo di incentivare una certa attrazione fisica. Non precipitate i tempi: saranno necessarie tecniche sottili con cui catturare le attenzioni.

Nel lavoro, da questo fine mese sarete raggiunti da proposte interessanti sul lato professionale. La scelta in verità sarà sofferta: sarete certamente in grado di affrontare la situazione con esito positivo.

Scorpione: ★★. La giornata del 18 marzo potrebbe risultare abbastanza difficile da portare a fine, a tratti anche contraddittoria. Leggermente meglio in amore: avrete energie sufficienti per impegnarvi in una cosa che vi sta particolarmente a cuore: approfittate dell'occasione cercando di sfruttarla al massimo. Purtroppo in coppia potrebbe arrivare qualche piccolo dispiacere dovuto ad problema di incomprensione con la dolce metà. Niente di che, ma da non trascurare assolutamente: molto presto passerà. Single, se c'è un individuo che mal sopporta la vita in "solitaria" è certamente qualche buon tradizionalista appartenente al vostro segno.

Siate più aperti e meno titubanti. Ultimamente (forse) vi siete lasciati scappare l'occasione della vostra vita, ed è per questo che due grossi lacrimoni potrebbero solcare le guance di qualcuno di voi. Pensate positivo: chiusa una porta si apre sempre un portone! Nel lavoro, le situazioni che si verranno a creare richiederanno l’impiego di un’abile stratagemma per ottenere dei risultati positivi. State comunque attenti nel gestire il vostro denaro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di giovedì 18 marzo al Sagittario indica una giornata discreta, anche se a tratti un po' altalenante. In campo sentimentale, qualche nuvola nera potrebbe addensarsi su chi avesse già problematiche aperte: come dire, gettare benzina sul fuoco! Tuttavia, senza sortire effetti devastanti il periodo alla fine sarà superato discretamente.

Per coloro che sono in coppia da molto tempo, il consiglio è di essere più affettuosi del solito e meno puntigliosi: ogni tanto lasciatela passare quella mosca sul naso... Single, dovreste evitare di intestardirvi su posizioni che non conducono da nessuna parte, e soprattutto che non favoriscono i vostri obiettivi. La situazione sentimentale, in generale, richiede maggiore convinzione da parte vostra: abbiate fiducia nelle persone, soprattutto verso quelle che vorreste conquistare. Nel lavoro, un famoso detto recita: “Chi troppo vuole nulla stringe”, e voi dovrete proprio farne tesoro in questo giorno. Accontentarvi è quello che più vi conviene, almeno per il momento.

Oroscopo e stelle di giovedì 18 marzo

Capricorno: ★★★★★. Si preannuncia per voi del segno sicuramente una giornata fortunata in molti campi, in primis però in campo sentimentale.

Sappiamo quanto siete amati e adorati e quanto fascino e passione avete nel cuore: pronti a donare ancora qualcosa di più alla persona amata? Bene, fatelo (o continuate a farlo) senza smettere mai: ricordate sempre che la vita è adesso, non quando avrò tempo oppure dopo che avrò fatto questo o quell'altra cosa, sappiatelo. Il tempo passa e un giorno potreste rimpiangere qualcosa che avreste potuto fare e che invece non avete fatto... Single, sentite il bisogno di un amore puro e sincero? Forza e coraggio allora, questa parte della settimana potrebbe essere quasi sicuramente quella fortunata per trovare (o confermare) la persona con la quale condividere la vostra vita futura. Nel lavoro, dopo un periodo poco creativo ma abbastanza produttivo, qualcuno sentirà il bisogno di intraprendere nuove iniziative.

Questo è il momento ideale per fare sfoggio del vostro grande senso pratico.

Acquario: 'top del giorno'. Sarà sicuramente una giornata perfetta, specialmente in campo sentimentale. Una meravigliosa Luna, attualmente presente nel campo del Toro, si troverà in posizione speculare positiva al 90% rispetto al vostro segno. L'Astro d'Argento senz'altro farà risplendere ogni iniziativa a livello affettivo e/o di amicizia, regalando momenti davvero preziosi a tanti nativi. In coppia ritornerà il sereno con l’energia e l’ottimismo pronti da sfruttare per portare avanti progetti o per realizzare speranze in attesa da tempo. Anche i vostri amici saranno un’ottima risorsa su cui fare affidamento, indispensabili per trascorrere momenti "anti-stress". A voi single non mancheranno interessanti opportunità d’incontro, oppure flirt a go-go.

Nel lavoro invece a dare una grossa mano sarà Marte, nel contempo in trigono al vostro Saturno. Avrete "a pelle" tutte le migliori sensazioni in grado di assicurare la possibilità di sentirvi soddisfatti e a vostro favore. Aspettatevi il raggiungimento di almeno uno dei vostri obbiettivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 18 marzo, prevede un periodo impostato quasi tutto sulla ordinaria normalità, senza troppi grattacapi o patemi d'animo. In amore, la giornata si colorerà di fiducia e/o di confidenza, permettendovi di far cadere qualunque barriera eventualmente formatasi fra voi e il partner, specie in questi ultimi tempi di convivenza forzata. Vi sforzerete di essere teneri e premurosi ma non sempre verrete capiti da chi avete accanto: il vostro sincero attaccamento a volte potrebbe essere scambiato per possessività, e questo non va bene.

Magari in passato effettivamente siete stati un pochino gelosi ma adesso non più: vi fidate ciecamente di chi vi è accanto? Dimostratelo... Single, in ambito sentimentale, non tutto procede nel modo desiderato: avete dato per scontato troppe cose in certe situazioni che vi stavano a cuore, adesso potreste pagare le conseguenze. Nel lavoro, le stelle assicurano un volume d’affari e guadagni al limite della decenza: pazienza! Cercate di sistemare questioni e pagamenti in sospeso.

Classifica 18 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 marzo mette in rilievo l'ottimo periodo preventivato al segno dell'Acquario. In questo frangente l'appena citato simbolo di Aria potrà godere di una splendida prima posizione in classifica generale, grazie ad effemeridi molto positive.

Periodo non da poco, visto l'attuale cielo astrologico, anche per chi ha nel proprio Tema Natale uno tra i seguenti segni: Ariete, Toro, Bilancia e Capricorno, tutti alla pari considerati in periodo da cinque stelle. Nulla di fatto invece per gli amici dello Scorpione, purtroppo indicati in giornata negativa: calma, molto presto arriveranno tempi migliori.

Le stelline di giovedì 18 marzo: