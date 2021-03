La giornata del 6 marzo non sarà priva di difficoltà, ma momenti di gioia si alterneranno ad altri più cupi. L'Oroscopo di domani evidenzierà come gli astri, tramite i loro movimenti, possano influenzare la vita di tutti i giorni. In particolare, tra le posizioni planetarie principali, sarà possibile notare le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Sagittario

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco tutti i dettagli sull'oroscopo del 6 marzo, con la conseguenze classifica zodiacale, dal dodicesimo al primo posto.

Oroscopo del 6 marzo: i segni meno fortunati

Vergine (12° posto): le troppe responsabilità influiranno negativamente sulla vostra mente. Vi sentirete stanchi e stressati, senza prospettive che possano esservi da stimolo. Dovrete prendervi del tempo per ritrovare voi stessi e per imparare a gestire le situazioni angoscianti. Un aiuto importante arriverà dalla vostra famiglia, anche se questa sarà una battaglia che dovrete vincere in prima persona.

Scorpione (11° posto): gli impegni quotidiani diventeranno sempre più pressanti. Dovrete gestire situazioni diverse, che vi metteranno alla prova e vi spingeranno a dubitare di alcuni punti di riferimento. Non sarà facile ritrovare la bussola, ma se sarete aperti a nuove prospettivi, potrete riprendervi nel giro di poco tempo.

Il partner, per fortuna, sarà un grande ascoltatore e compagno di vita.

Capricorno (10° posto): rispetto alla giornata precedente, in casa, vivrete un clima più teso. Dovrete occuparvi di questioni che non vi renderanno affatto contenti. Non avrete voglia di perderete tempo con determinate cose, ma non potrete fare altrimenti. Un membro della famiglia sarà poco collaborativo e incline alle liti.

Sarà vostra premura cercare di mitigare le cose.

Pesci (9° posto): il vostro livello di energia migliorerà e vi sentirete pronti ad affrontare una nuova giornata. Non riuscirete a chiarire tutti i vostri dubbi, ma potrete avere un controllo migliore della situazione. Sul posto di lavoro, dovrete essere vigili e attenti perché potrebbero verificarsi degli eventi che necessiteranno di massima concentrazione.

I segni al centro della classifica del 6 marzo

Leone (8° posto): la vostra corsa al successo verrà momentaneamente fermata da alcuni piccoli problemi di salute. Dovrete prendervi più cura di voi stessi e fare attenzione a banali, ma preziose, abitudini. L'oroscopo di domani consiglia di fare una pausa e di dedicare un po' di tempo a ciò che vi fa stare bene. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Gemelli (7° posto): non sopporterete gli imprevisti, ma dovrete provare a migliorare le vostre capacità d'adattamento perché sarà una giornata all'insegna dei cambiamenti. Non saranno del tutto negativi, anzi, si presenteranno delle opportunità che potrebbero rivelarsi molto interessante. Con il partner, al contrario, avrete delle piccole difficoltà di comprensione.

Sagittario (6° posto): qualcuno metterà in discussione i vostri sentimenti. Sarà un duro colpo per voi perché vi sentirete sminuiti e messi da parte. L'oroscopo consiglia di non esibirvi in scenate di rabbia o di gelosia, ma di provare ad affrontare l'argomento in un modo pacato. Un dialogo produttivo e sereno, sicuramente, darà maggiori risultati rispetto a uno affrettato e impulsivo.

Ariete (5° posto): per sentirvi forti e produttivi avrete bisogno di un pizzico di solidarietà e comprensione. Ultimamente, la persone amata è apparsa un po' distaccata, ma sarà il momento giusto per recuperare. Proverete a impostare la vostra giornata in modo diverso a coglierete tutte le sfumature. Avrete una nuova visione della realtà, più profonda e ampia.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 6 marzo

Cancro (4° posto): l'amore continuerà a sorridervi, ma ci saranno dei cambiamenti significativi anche sul posto di lavoro. Sarete in grado di gestire pratiche importanti senza l'aiuto di nessuno e vi sentirete fieri di voi stessi. Susciterete l'attenzione e la stima degli altri perché tutti vorranno essere come voi. Se manterrete questo livello, i risultati sperati arriveranno molto presto.

Bilancia (3° posto): vi lascerete alle spalle tutte le preoccupazioni. Finalmente, troverete la giusta strategia per selezionare, accuratamente, i vostri pensieri. Non perderete tempo con inutili paure, ma cercherete di sfruttare ogni secondo disponibile per fare qualcosa di produttivo. Forse, a fine giornata vi sentirete molto stanchi, ma sarete fieri di voi.

Toro (2° posto): la fortuna sarà dalla vostra parte per tutto il giorno. Riuscirete a fare cose che mai vi sareste aspettati. Approfondire alcuni argomenti vi riempirà il cuore di gioia, ma sarà soprattutto l'amore il vero protagonista. Il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner e non ci sarà niente che potrà scalfire il profondo legame che avete costruito.

Acquario (1° posto): l'ombra lascerà il posto alla luce più splendente. Vi sentirete bene con voi stessi e non avrete alcun problema nell'affrontare determinati argomenti. Sarete pronti ad impegnarvi al massimo sul posto di lavoro, anche se questo significherà toglierete tempo ai vostri interessi. Amici e famiglia adoreranno stare in vostra compagnia.