Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale. È ormai arrivata la seconda metà del mese di marzo e può essere interessante approfondire cosa prevedono le stelle per la settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 marzo 2021. .

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 15-21 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa terza settimana di marzo, secondo l’Oroscopo per l’Ariete, dovete stare in guardia. Anche se può essere facile innamorarsi, è meglio non perdere la testa in questo periodo perché potreste illudervi e credere a delle bugie. Nelle coppie nate da poco la passione diventa indomabile.

Se c’è poca attrazione con il partner, molto probabilmente sta nascendo in voi la voglia di trasgressione. I single potrebbero trascorrere le giornate a struggersi per una persona irraggiungibile. In campo lavorativo, potrebbe arrivare un’ottima idea e se non arriva sarà per il prossimo mese. La vostra forma fisica migliora giorno dopo giorno.

Toro – Secondo l'oroscopo per i nativi del Toro arriva una settimana all'insegna della felicità, soprattutto in amore. Puntate tutto sui primi giorni della settimana e concentratevi sui vostri rapporti. Se sperate di appianare le controversie nate nei mesi precedenti, questo è un periodo favorevole per fare confronti e migliorare il feeling con il partner. È il momento ideale per manifestare ciò che desiderate, per iniziare nuove amicizie, seguire i vostri sogni e avere speranza per il futuro.

In campo professionale, è un periodo ottimo sia per il denaro che per gli affari fruttuosi. Siete molto bravi a comunicare e questa vostra qualità vi aiuterà a raggiungere i vostri scopi senza problemi. È una settimana favorevole anche per chi è in cerca di una nuova occupazione. Dormite a sufficienza, assumete vitamine e sali minerali, fate anche qualche passeggiata, e presto tornerete in ottima forma.

Gemelli – In amore, secondo l'oroscopo, vi aspettano giornate confuse, che in molti casi può dipendere da indecisioni, forse siete al bivio, oppure non sopportate più il partner e sognate d’incontrare una persona che sappia comprendere i vostri stati d’animo. Qualunque sia la vostra condizione, però, non avete le idee chiare. Non siate frettolosi e cercate di non dare il peggio di voi stessi.

Nelle giornate di sabato e domenica si respira un clima più sereno. Anche sul lavoro serve un pizzico di prudenza e cautela in più. Siete stanchi, distratti e scocciati di fare sempre le stesse cose. Non è il periodo adatto per firmare contratti, controllate di aver adempiuto i doveri fiscali in maniera corretta e correggete gli errori, se ci sono. Soprattutto per la prima parte della settimana dovete cercare di non affaticarvi troppo e di dormire di più.

Cancro – Se ci sono alcuni punti da chiarire con la persona amata, fatelo durante i primi giorni della terza settimana di marzo. Secondo l’oroscopo, tra lunedì e mercoledì potreste raggiungere un buon accordo, senza fastidiose polemiche che vi lasciano amareggiati e scontenti. Vi aspetta un periodo propizio per migliorare la vostra attuale posizione lavorativa, oppure per trovare un buon impiego.

Le occasioni migliori potrebbero concentrarsi nella seconda metà della settimana. Siete in ottima forma e avete voglia di divertirvi, di godere la vita e di prepararvi per le belle giornate primaverili.

Previsioni astrologiche fino al 21 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo questa è una settimana di fantasie per i nativi del Leone. Le stelle vi incoraggiano a dare libero sfogo alla vostra immaginazione e ad abbandonarvi a qualcosa di tabù. Tuttavia, non perdetevi così tanto nei sogni ad occhi aperti da dimenticare di vivere il presente. Nel fine settimana potreste nutrire qualche dubbio, gelosia o rabbia ma dovete avere il coraggio di lasciar andare il passato per andare avanti nel vostro nuovo viaggio. I single più sensibili del segno dovrebbero essere più gentili con se stessi durante questo periodo.

In campo professionale, è un buon momento per rafforzare i vostri rapporti di lavoro e magari diventare più cattivi e competitivi con coloro che vi hanno sempre messo il bastone tra le ruote. Non è il periodo adatto per fare investimenti azzardati. Prendetevi cura del vostro benessere fisico e alimentatevi bene.

Vergine – Secondo l'oroscopo in questa settimana regnano le discussioni e i battibecchi. Le coppie sono alle prese con le incomprensioni, le tensioni coniugali potrebbero dipendere dalla famiglia di origine, da motivi economici, oppure dalla mancanza di attrazione reciproca. I single che hanno una cotta potrebbero iniziare a sognare a occhi aperti di essere in una relazione perfetta con la persona perfetta. Prendetevi cura di voi stessi per rendervi più desiderabili agli occhi della persona interessata.

Tuttavia, mentre l’amore è nell’aria, lo è anche il perdono. Se scorre cattivo sangue tra voi e una persona importante, seppellite subito l’ascia di guerra. Meglio non portare quell’energia negativa nella vostra nuova storia d’amore. Se ci sono problemi e difficoltà nel lavoro potreste arginarli con la vostra capacità organizzativa. Cercate di non fare le cose in maniera frettolosa, altrimenti incapperete in errori e problemi. Attenzione ai fornitori e ai colleghi invadenti, segnate tutto quello che dovete fare per non dimenticare nulla. Per buona parte della settimana dovete fare i conti con stanchezza e irritabilità.

Bilancia – Secondo l'oroscopo questa è una settimana un po' insidiosa per la sfera affettiva. Durante i primi giorni della settimana vivrete una situazione serena, ma a partire da venerdì l’atmosfera si farà sempre più tesa, ricordatevi sempre che siete voi gli autori del vostro destino.

Tenete a mente i vostri obiettivi e concentratevi su voi stessi e su cosa volete essere. Questa è un’ottima opportunità per stabilire una routine sana, entrare in forma e concentrarvi sulla vostra salute mentale. Ricordate di essere gentili con voi stessi durante questo processo. Nonostante il periodo critico potreste trovare il modo di incrementare le vostre entrate, se ci sapete fare. Soprattutto cercate di non mescolare le vostre vicende private con quelle lavorative. Per non cadere vittima della stanchezza e del nervosismo, è consigliabile usare la furbizia per amministrare bene le vostre energie. Ricordate che un buon riposo è essenziale per vivere bene e non avere problemi di salute.

Scorpione – L'oroscopo della settimana 15-21 marzo sostiene che le vostre questioni di cuore sono in ottime mani e potreste finalmente realizzare i vostri sogni nel cassetto: convivenza, l’arrivo della cicogna, incontro con l’anima gemella.

Se soffrite ancora per un amore finito, è molto probabile che abbiate voglia di vendicarvi. Se state cercando lavoro o volete migliorare la vostra attuale posizione professionale, dovete dare il meglio di voi stessi invece di rimanere inerti. Le vostre entrate potrebbero migliorare, basta impegnarsi di più. Per tutta la settimana siete energici e in piena forma, continuate a fare le vostre attività fisiche e a prendervi cura di voi stessi.

La settimana 15-21 secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, vi attende una settimana molto movimentata. Non fatevi impazzire all’idea di una relazione perfetta. Con questi transiti planetari potreste sentirvi scoraggiati mentre scorrete i social media e guardate le case, le famiglie e le vite perfette di altre persone.

Tuttavia, tenere presente che ciò che vedete online non è il modo in cui vive la maggior parte delle persone. È un’illusione. Quindi, invece, di essere duri con voi stessi, concentratevi sulla cura di voi stessi. In campo lavorativo, verificate i conteggi e le consegne dei fornitori, è la migliore strategia per tamponare eventuali problemi di lavoro. Con il passare dei giorni raccoglierete ottimi risultati, dovete solo cercare di non ingigantire le difficoltà che questo periodo impone. La stanchezza si fa sentire soprattutto nella prima metà della settimana, poi inizierete a recuperare le forze.

Capricorno – Se la vostra unione zoppica ancora, sfruttate la terza settimana di marzo per chiarire ciò che non funziona. Anche se con il partner tutto fila liscio come l’olio, dovete comunque mettere in conto qualche momento di disagio.

Le coppie che non litigano mai sono un’utopia. Se avete una cotta per qualcuno e avete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti, dovete abbandonare le vostre fantasie e passare all’azione. Se ritenete che qualcuno vi abbia turbato, fateglielo sapere. Non tenetelo dentro per esplodere in seguito. Giornate molto propizie per coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa o per coloro che vogliono cambiare lavoro. L’oroscopo consiglia di mettere in cantiere i progetti più impegnativi entro la fine del mese. Assumete degli integratori adatti per il cambio di stagione, è meglio prevenire eventuali cali di tono e di energia.

Acquario – Durante questa settimana stressante potreste riscoprire le piacevoli emozioni nell’amore corrisposto.

La dolcezza e la passione che vi promettono le stelle forse non arrivano subito ma di sicuro ciò che conquisterete sarà duraturo e solido. I single che si lamentano di non avere la persona giusta al proprio fianco potrebbero buttarsi nello shopping online. Prima di effettuare il pagamento, chiedetevi questo: questo acquisto mi farà sentire meglio oppure mi causerà solo più stress? Invece di fare acquisti, provate a riflettere con voi stessi e capire perché avete difficoltà a trovare l’amore. Se ci dubbi nella vostra relazione, affrontateli subito prima che possano mettere radici. In campo lavorativo, avete voglia di guadagnare di più, di trovare un lavoro ben pagato. Le occasioni potrebbero esserci, ma ricordatevi di essere prudenti e che nulla vi viene regalato.

Non accettate più di quello che potete fare. Se avete avuto qualche problema di salute nei giorni passati, in questa settimana vi riprenderete.

Pesci – Secondo l'oroscopo questa è la vostra settimana. Godetevi i riflettori, mentre le nuove opportunità si presentano sulla vostra strada. I coniugi possono finalmente mettere in cantiere un nuovo grande progetto, mentre gli amori iniziati da poco e malfunzionanti devono mettere la parola fine. Se siete single, potreste scoprire il partner dei vostri sogni. Se avete una relazione da troppo tempo, potreste scoprire che la vecchia scintilla è tornata, mentre il vostro partner diventa più tenero e sincero. I liberi professionisti sono sempre alle prese con la crisi, ma molti di voi iniziano a intravedere la luce in fondo al tunnel. I guadagni iniziano a lievitare, la situazione economica è in costante miglioramento. L’intera settimana vi vede attivi e dinamici, l’unico neo potrebbe essere la vostra golosità. Aumentate il tempo dedicato all’attività fisica.