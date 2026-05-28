L'oroscopo di venerdì 29 maggio ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sociale e sentimentale.

La Vergine e lo Scorpione metteranno l'amore al primo posto, mentre l'Ariete e il Capricorno saranno pieni di energia.

Oroscopo di venerdì 29 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete molto energici. Vi sveglierete con il piede giusto. Avrete così tanta voglia di fare da riuscirete a superare gli ostacoli in un secondo. Sul posto di lavoro, vi rivelerete dei leader nati.

Non vi limiterete a dare ordini, ma sosterrete i vostri colleghi con comprensione, gentilezza ed empatia.

Toro: vi farete scivolare addosso le critiche. Darete valore solo alla percezione che avrete di voi stessi. Con i colleghi di lavoro, stringerete un rapporto un po' superficiale. Preferirete non approfondirlo perché non vorrete prendere parti a pettegolezzi.

Gemelli: dovrete affrontare alcuni piccoli imprevisti. Non sarà piacevole ma, per fortuna, avrete tutte le carte in regola per tornare a brillare. I pianeti, pur non essendo dalla vostra parte, non influenzeranno negativamente questa giornata. Le prossime decisioni saranno molto importanti per il futuro lavorativo.

Cancro: non vi sentirete molto fortunati.

Il vostro occhio non farà altro che cadere sul prato del vicino. In realtà, si tratterà solo di una percezione. Vi basterà modificare il vostro punto di vista per avere un quadro decisamente diverso. Questo periodo così incerto, a breve, si trasformerà solo in un brutto ricordo.

Leone: il lavoro comincerà a starvi un po' stretto. Sentirete il bisogno di fare qualcosa di diverso. Qualcuno potrebbe accusarvi di esagerare ma, in realtà, avrete in mente una strada ben precisa da seguire. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non farvi influenzare negativamente: dovrete fidarvi di voi stessi.

Vergine: avrete una fiducia incrollabile nel partner. Unendo le forze, riuscirete a vivere una giornata ricca di spunti positivi.

Non sarete eccessivamente gelosi, anche se non potrete fare a meno di guardarvi intorno. Potrebbe essere il momento giusto per organizzare qualcosa di speciale, non dovrete neanche spendere troppo.

Bilancia: non permetterete agli errori commessi in passato di influenzare il vostro futuro. Cercherete di sistemare le cose e di rialzarvi in piedi. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di un partner empatico e su quella di una famiglia attenta. Inoltre, sarete molto abili nel trovare una valida valvola di sfogo.

Scorpione: vivrete la relazione di coppia con grande passione. Sarà meraviglioso gettarvi tra le braccia del partner. Riceverete tante piccole attenzioni capaci di fare la differenza.

Non sarete eccessivamente romantici, ma trarrete una profonda gioia dal comportamento della persona amata.

Sagittario: non sarete presuntuosi, ma qualcuno potrebbe fraintendere i vostri atteggiamenti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a chiarire subito la situazione. Solo in questo modo, potrete lasciarvela alle spalle. Dal punto di vista sentimentale, potrebbero esserci delle novità positive. Starà a voi cogliere l'occasione.

Capricorno: la vostra energia influenzerà positivamente anche gli altri. Sarete un vero toccasana per le persone in difficoltà. Riuscirete sempre a trovare la cosa giusta da dire e a restituire il sorriso. Inoltre, vi rivelerete una grande risorsa anche sul posto di lavoro: i vostri consigli verranno presi in grande considerazione.

Acquario: avrete tante risorse da sfruttare, ma rischierete di restare indietro a causa della paura. Costruirete limiti inesistenti, capaci di influenzare le prossime decisioni. L'oroscopo del giorno vi consiglia di seguire il vostro istinto. Riflettere troppo, infatti, potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

Pesci: investirete tantissimo nel rapporto sentimentale. Sarete certi di poterlo rafforzare ancora di più. In effetti, il partner apparirà rispettoso e collaborativo. Non sarà una presenza passiva, ma le sue azioni avranno ripercussioni concrete. Attenzione solo a non giudicare troppo in fretta: potreste pentirvene.