L'oroscopo di giovedì 1° aprile annuncia ottime idee e immediate soluzioni sul posto di lavoro per i nativi Gemelli, che saranno particolarmente efficienti grazie a Giove e Mercurio, mentre questo periodo potrebbe essere meno intenso, quasi noioso per il Toro per via di questa Luna opposta. Svolta decisiva in amore per il Sagittario, merito di questa Venere in trigono dal segno dell'Ariete, invece Capricorno cercherà di tenere un profilo basso. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 1° aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 1° aprile segno per segno

Ariete: una giornata piuttosto piacevole per voi nativi del segno con questa meravigliosa Venere in congiunzione.

In amore organizzate qualcosa di speciale con il partner, celebrando i vostri sentimenti, non per forza deve essere una giornata di festa. Se siete single potreste essere più emotivi e individualisti del solito. In ambito lavorativo potreste andare incontro a qualche spesa imprevista. In ogni caso non fateci troppo caso, e continuate a mettere impegno nelle vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: oroscopo del 1° aprile a tratti noioso, poco intenso, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Luna in opposizione in quest'ultimo periodo vi ha messo in crisi, e tra voi e il partner potrebbero essere necessari dei chiarimenti. I single vorrebbero solo trascorrere un po’ di tempo da soli per cercare di fare ordine tra i propri pensieri.

Nel lavoro occhio alla stanchezza perché potreste sentirvi un po’ stressati. Voto - 6

Gemelli: ottime idee dal punto di vista professionale. L'oroscopo della giornata di giovedì 1° aprile vi riserverà una notevole lucidità mentale, merito di Giove e di Mercurio in buon aspetto. Non fermate quella vostra mente neanche un solo momento considerato quanto sarete efficienti.

In amore voi single avrete un atteggiamento sognante, con quella voglia di poter essere vicino ad una persona che vi apprezza per come siete. Se avete una relazione fissa potrete continuare a fare passi avanti con la vostra dolce metà, e sperare in futuro più sereno. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di giovedì che vedrà qualche piccola soddisfazione per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione.

Dal punto di vista sentimentale dovrete sfruttare questo momento astrologico per cercare il dialogo con il partner qualora abbiate qualcosa da chiarire. Se siete single sfogarvi o confidarvi con qualcuno potrebbe esservi d'aiuto. Nel lavoro le mansioni da svolgere aumentano e sarà necessario aumentare il passo. Voto - 7-

Leone: Luna in quadratura che potrebbe creare qualche problema ancora una volta in amore, soprattutto a voi single. Ciò nonostante non sottovalutate comunque in nuovi incontri. Se avete una relazione stabile se volete davvero la comprensione e l'aiuto del partner, allora non dite nulla e ascoltate ciò che ha da dire. In ambito lavorativo avrete a disposizione Mercurio per riuscire a concludere qualcosa di buono in questa giornata.

Voto - 7

Vergine: non date particolare peso ai pensieri negativi, soprattutto in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo, l'ombra della Luna nei vostri confronti sta per arrivare, di conseguenza, non fatevi prendere dal malumore, sia voi cuori solitari, sia coloro che sono già impegnati. Cercate di godervi questa giornata. Nel lavoro il nuovo mese inizierà senza troppi problemi, tant'è che riuscirete a completare i vostri incarichi in tempo. Voto - 7+

Bilancia: vi mancano quei momenti di spensieratezza secondo l'oroscopo del 1° aprile, soprattutto per voi cuori solitari, vogliosi di vivere la vita come meglio credete. Se avete una relazione stabile cercate di vivere un rapporto quantomeno stabile, senza imbattervi in discussioni che sicuramente causeranno dei litigi.

In ambito lavorativo continuerete ad impegnarvi nei vostri compiti professionali, ma fare qualcosa di diverso non vi dispiacerebbe. Voto - 6,5

Scorpione: arrivano segnali incoraggianti nella vostra relazione di coppia in questa giornata, grazie ad una luminosa Luna in congiunzione. Il vostro rapporto è sano, questo è certo, tuttavia riuscire a fare dei passi in avanti sarebbe una grandissima cosa per voi. Se siete single questo periodo primaverile non sarà affatto male per provare a farsi avanti. In ambito lavorativo smettete subito di pensare di non essere adatto a svolgere certe mansioni, perché con un pizzico d'impegno in più, potreste farcela. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo della giornata di giovedì che rappresenterà una vera e propria svolta in ambito sentimentale.

Venere in trigono dal segno dell'Ariete e la Luna da domani favorevole, vi permetteranno di vedere sotto una luce diversa il vostro rapporto, e voi non dovrete lasciarvi scappare l'occasione. Se siete single potrebbero arrivare dei messaggi piccoli ma insistenti da parte di una persona. Nel lavoro ci sarà un eccesso di lavoro da portare a termine, ma con questo cielo dovreste riuscire a fare tutto. Voto - 8

Capricorno: se di recente avete preso la decisione di cambiare qualcosa in ambito lavorativo, sappiate che non potrete stare fermi a lungo, poiché questo cielo non ve lo consentirà. Dal punto di vista sentimentale questa giornata vi servirà per riflettere sulla vostra relazione di coppia, cercando di ritrovare la retta via, dunque cercate di tenere un profilo basso.

Se siete single e avete conosciuto una persona, prendete le cose con calma, senza bruciare le tappe. Voto - 6

Acquario: configurazione astrale sottotono in amore secondo l'oroscopo, a causa della Luna in quadratura, ma che già dalle prossime ore tenderà a migliorare. La vostra relazione di coppia sarà tutto sommato soddisfacente, ma per il momento evitate di essere troppo estroversi, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single il fascino non mancherà, ma andrà sfruttato a dovere. In ambito lavorativo sarete guidati da un possente Giove in congiunzione, che vi terrà particolarmente impegnati con le vostre faccende, segnando discreti successi. Voto - 7,5

Pesci: sarete di ottimo umore in questa giornata secondo l'oroscopo di giovedì.

Con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, la vostra relazione di coppia procederà lungo i binari giusti, e sarete piuttosto affiatati insieme. Se siete single potreste anche permettervi di osare qualcosa in più. Nel lavoro questo cielo sarà piuttosto anonimo a riguardo, ciò nonostante sarete in grado di ottenere qualche buon risultato. Voto - 7,5