L'oroscopo di domenica 28 aprile sarà ricco di sorprese e novità. Alcuni segni zodiacali preferiranno concedersi qualche ora di riposo, mentre altri inizieranno già a programmare la prossima settimana. Per avere un quadro completo dell'influenza degli astri, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani e i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in opposizione a Nettuno e in trigono a Plutone

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, Ariete e Capricorno saranno molto attivi, mentre la Bilancia si riposerà assieme al proprio partner.

Il Cancro non vedrà l'ora di vivere nuove esperienze e lo Scorpione avrà bisogno di alcune conferme da parte della persona amata.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 marzo. I profili riguarderanno tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 28 marzo: Toro geloso, novità per il Cancro

Ariete: sarete guidati da una grande energia interiore. Non dedicherete questa domenica al relax, ma, al contrario, sarete già proiettati verso il futuro. Ottimismo e flessibilità vi accompagneranno per tutta la giornata. Questo sarà un punto a vostro favore perché vi permetterà di partire avvantaggiati rispetto ad altri, ma attenzione a non esagerare. L'oroscopo consiglia di non escludere gli hobby dalla vostra routine quotidiana.

Toro: avrete paura di perdere la persona amata e questo vi renderà poco gestibili. Sarete un po' troppo curiosi riguardo ai suoi spostamenti e ai suoi piani per la giornata. Il partner potrebbe non gradire tutto questo interesse. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere al bando le vostre preoccupazioni e di concentrarvi solo sui sentimenti provati.

Se metterete davanti il cuore, tutto andrà per il verso giusto.

Gemelli: sentirete il bisogno irrefrenabile di acquistare qualcosa di bello. Vorrete togliervi alcuni sfizi, ma allo stesso tempo desidererete fare attenzione a non sperperare le finanze accumulate. La cosa migliore sarà trovare un compromesso, in modo da poter anche godere dei frutti del vostro lavoro.

In amore, tutto andrà per il meglio, anche se una persona poco gradita proverà a intromettersi.

Cancro: il vostro obiettivo sarà quello di allontanarvi dalla routine quotidiana e di lanciarvi in nuove sfide. Avrete voglia di mettervi alla prova e di mostrare a tutti la vostra determinazione. Alcuni tra i vostri amici potrebbero rimanere a bocca aperta davanti a questo comportamento, ma chi vi conosce da sempre non sarà stupito. Il partner coglierà la palla al balzo per proporvi qualcosa da fare insieme. Il legame di coppia si rafforzerà.

Oroscopo di domani 28 marzo: Leone nostalgico, Scorpione dubbioso

Leone: avvertirete la mancanza della vostra vecchia vita. Vorreste tornare agli anni passati, quando tutto era possibile e non c'erano barriere a impedirvi di essere voi stesse.

Per fortuna, il vostro spirito d'adattamento emergerà in tutto il suo splendore. Riuscirete a trasformare momenti difficili in attimi ricchi di opportunità. Uno dei vostri talenti sarà quello di cambiare le carte in tavola. Il partner potrebbe rimanere molto sorpreso.

Vergine: mostrerete un po' di indecisione nelle scelte che farete. Sarà una giornata ricca di rimorsi e di ripensamenti. Avrete bisogno di ascoltare i consigli delle persone che vi saranno accanto, ma attenzione a scegliere con cura. Non tutti saranno sinceri con voi. Il partner vi mostrerà affetto e dolcezza, cercherà di tirarvi su il morale e di aiutarvi a risolvere questa difficile situazione.

Bilancia: sarà una giornata di profondo relax. Cercherete di passare più tempo possibile assieme al partner e avrete tanta voglia di esprimergli le vostre emozioni.

Verrete travolti dalla dolcezza e dal sentimento romantico. Ad occhi esterni, forse, potreste apparire un po' troppo appiccicosi, ma il partner non potrà fare a meno di apprezzare le vostre premure. Attenzione, però, a non trascurare impegni importanti.

Scorpione: la vostra storia d'amore vi creerà qualche preoccupazione. Vedrete un certo distacco nel partner e avrete bisogno di parlare con lui per capire come stanno realmente le cose. Sarà una conversazione difficile da fare, soprattutto perché potrebbe generare ulteriori fraintendimenti. L'oroscopo suggerisce di andare dritti al punto e di non temere di porre la domanda tanto desiderata. Dopo averlo fatto tutto vi sarà più chiaro.

Previsioni astrologiche del 28 marzo: Capricorno attivo, Acquario affettuoso

Sagittario: non riuscirete a concentrarvi sulle vostre cose perché tenderete a guardare sempre quelle degli altri. Vi sembrerà che i vostri amici riescano a raggiungere i loro obiettivi molto più facilmente, ma la realtà sarà ben diversa. L'oroscopo consiglia di non fossilizzarvi su idee inutili e di mettere al primo posto i vostri desideri. Con impegno, determinazione e tanta pazienza, tutto sarà possibile.

Capricorno: non vedrete l'ora di dare inizio alla nuova settimana. Avrete tante idee utili da poter sfruttare sul lavoro e spererete che gli altri siano disposti ad accettarli. Il partner potrebbe chiedervi di prestargli maggiori attenzioni, ma non sarete molto inclini a trascorrere il pomeriggio sul divano.

Però, proporrete delle attività divertenti da fare insieme. Se riuscirete a coinvolgere tutta la famiglia, sarete ancora più soddisfatti.

Acquario: amerete trascorrere il tempo con la vostra famiglia ed essere circondati dalle persone amate. Cercherete di fare qualcosa di bello per loro, senza farvi ostacolare dalle numerose preoccupazioni. Un evento specifico potrebbe attirare la vostra attenzione, ma per ora preferirete non parlarne con nessuno. Attenzione, però, a non mantenere il segreto troppo a lungo perché potrebbe essere controproducente.

Pesci: tenderete a isolarvi dal mondo circostante, per trovare spazio nella vostra piccola realtà. Vi concentrerete su sogni e fantasie, senza dare ascolto a chi vi suggerirà di tornare con i piedi per terra.

L'oroscopo consiglia di provare a sfruttare la vostra fervida immaginazione per creare qualcosa di bello. Se riuscirete a inserirla in uno dei vostri progetti, potreste anche avere delle belle soddisfazioni sul posto di lavoro.