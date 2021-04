Il mese di aprile ha avuto inizio. Scopriamo come andranno le giornate comprese tra l'1 ed il 30 aprile 2021 per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in queste giornate del mese di aprile vi sentirete particolarmente forti, avrete voglia di esplorare tutto ciò che vi circonda. Nel lavoro potrete pensare di realizzare nuovi progetti. Per quel che riguarda il settore sentimentale, le novità giungeranno nella seconda parte dell'anno.

Toro: dopo un periodo di calo è possibile che giungano progetti interessanti in campo professionale.

In particolare, la fine del mese sarà interessante per quel che riguarda il lato finanziario. È il momento di recuperare energia per poter superare possibili complicazioni.

Gemelli: è importante che nel mese di aprile riusciate a ripartire con nuovi progetti, impegnatevi al meglio in campo professionale. In amore, con le diverse disposizioni planetarie, potreste trovare soluzioni che vi soddisferanno.

Cancro: attenzione alla prima parte del mese di aprile, soprattutto per il lato sentimentale: alcune crisi potrebbero non essere del tutto superate. Nel lavoro, se desiderate riscattarvi non badate ai collaboratori, ma fidatevi delle vostre idee. Novità nella seconda parte del mese.

Leone: nelle ultime settimane del mese di marzo avete vissuto momenti sottotono, nuove soddisfazioni potrebbero giungere in questo periodo dell'anno.

In amore, è importante che le storie a rischio riescano a trovare il giusto equilibrio per poter proseguire il proprio percorso.

Vergine: ci saranno delle responsabilità importanti da affrontare in questo periodo dell'anno, momento favorevole soprattutto per il lato lavorativo. Nella parte centrale del mese di aprile potreste avere molte cose da fare, è importante che vi fermiate al momento giusto per poter recuperare.

Astrologia settimanale per i segni zodiacali

Bilancia: già dall'inizio dell'anno avete iniziato un ottimo percorso che si intensificherà nel mese di aprile. Potrete iniziare a vedere gli effetti dei vostri cambiamenti, soprattutto nel lavoro. In amore, non lasciatevi travolgere da dubbi, se lo desiderate proseguite il vostro rapporto.

Scorpione: è importante che riusciate a mantenere la calma, in particolare nei rapporti amorosi. Il mese di aprile potrebbe essere caratterizzato infatti da grande impazienza per i nati sotto questo particolare segno. Nel lavoro potrebbero sorgere dei dubbi.

Sagittario: cielo importante, in particolare in amore potrete recuperare in questo mese primaverile. Possibili soluzioni anche in campo sentimentale, se alcune questioni sono rimasti in sospeso.

Capricorno: a livello economico potreste rilevare delle preoccupazioni in questo periodo, è importante che riusciate a gestire al meglio le trattative che si presenteranno. Mantenete la calma soprattutto in campo amoroso, potrete portare avanti dei bei progetti.

Acquario: grande concentrazione di pianeti ad aprile, è importante però che siate attenti alle questioni economiche. In questo periodo potrete portare avanti dei progetti a cui pensate da tempo.

Pesci: cercate di non fare confusione in amore, soprattutto la prima parte del periodo non sarà semplice da gestire, ma con la fine di aprile potrete recuperare. Con Marte nel segno, anche in campo lavorativo non mancheranno soddisfazioni.