Nella settimana dal 19 al 25 aprile troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: Mercurio assieme al Sole cambieranno domicilio lunedì 19 aprile, passando dal segno dell'Ariete al Toro, mentre Marte venerdì 23 viaggerà dai gradi dei Gemelli al Cancro.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: affabili. Il parterre planetario tenderà ad alleggerirsi notevolmente a partire da lunedì, quando il duetto Mercurio-Sole sbarcherà sui loro gradi, e ciò potrebbe rendere il primo segno di Terra di prima decade decisamente più conciliante nel ménage amoroso.

Più orientate verso le faccende pratiche e professionali, invece, le giornate che trascorreranno presumibilmente la seconda e terza decade nativa.

2° posto Capricorno: passionali. Sebbene sullo sfondo restino i pianeti generazionali in angolazione poco benevola, i nati Capricorno avranno buone chance di allentare le tensioni legate al quotidiano nell'intimità, dove sfoggeranno una ritrovata passionalità che il partner non potrà che gradire.

3° posto Cancro: stacanovisti. Il subentro di Marte sui loro gradi e l'uscita della Bianca Signora dall'Ariete sanciranno, con tutta probabilità, l'inizio di un periodo in cui il bottino energetico di casa Cancro tornerà ad essere stracolmo. Tale mole di energie, unita ad una rinnovata voglia di mettersi in gioco, spingeranno probabilmente i nativi ad assumere un mood stacanovista, specialmente per coloro che operano alle dipendenze altrui.

I mezzani

4° posto Sagittario: dosare le energie. L'uscita marziale dall'opposizione sorriderà, c'è da scommetterci, alle prime due decadi di casa Sagittario ma, al contempo, il pianeta si piazzerà in caduta sui gradi del Cancro. Tale cambio planetario potrebbe spingere i nativi di terza decade a centellinare con dovizia le energie a disposizione, mentre la prima e seconda decade dovrebbe avere una marcia in più nelle faccende lavorative.

5° posto Vergine: quiete prima della tempesta. Il secondo segno di Terra beneficerà a piene mani dello Stellium nell'amico Toro ma, al contempo, avvertirà presumibilmente che tale idillio astrologico non sarà destinato a durare molto. Questa sensazione, difatti, sarà confermata dal parterre planetario che da un lato li invoglierà a sfruttare questi sette giorni per dedicarsi alle loro attività rigeneranti preferite, come hobby o sport, ma dall'altro gli suggerirà di non affezionarcisi troppo.

6° posto Leone: attendisti. Non ci vorrà molto ai nati Leone per comprendere come questa settimana, soprattutto nella seconda parte, sarà più orientata verso l'attesa piuttosto che l'azione. A tal proposito, il secondo segno Fisso potrebbe sfruttare le giornate dal 23 al 25 aprile per ponderare a dovere le prossime mosse esistenziali da mettere in atto.

7° posto Acquario: inizio smart. La settimana si prospetta in decrescendo per il terzo segno d'Aria: una prima parte che avanzerà probabilmente sui binari della routine, seguirà una seconda parte settimanale in cui le quadrature di Urano e Venere prenderanno il sopravvento, minando il loro buonumore.

8° posto Ariete: ridimensionamenti. Il mese del compleanno è stato galvanizzante per molti nativi, specialmente nelle faccende amorose, ma adesso i valori astrali di Terra intimeranno al primo segno zodiacale di guardare le questioni sentimentali con piglio realistico.

Sarà così che le storie amorose nate da poco saranno, con tutta probabilità, passate al vaglio mentre i legami stabili necessiteranno di qualche prova di fedeltà.

9° posto Gemelli: timorosi. Lo Stellium in Toro avrà buone chance di riportare coi piedi per terra i nati Gemelli, ovvero metterli di fronte, volente o nolente, a ciò che nella sfera economica e lavorativa non gira come dovrebbe. Tale presa di coscienza potrebbe rendere il primo segno d'Aria maggiormente timoroso verso ciò che lo attende in futuro.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore flop. La disarmonica posizione venusiana, unita al sestile che Mercurio ingaggerà coi Luminari di Terra, potrebbe rendere meno scorrevoli i dialoghi in coppia, coi nativi che riscontreranno qualche difficoltà nel farsi comprendere appieno dalla dolce metà.

11° posto Scorpione: lavoro flop. In attesa che Giove divenga benevolo al loro Sole di nascita, i nati Scorpione dovranno, con tutta probabilità, sopportare una quadrupla opposizione, Urano e Venere in primis, che renderanno i turni professionali decisamente più impegnativi del solito.

12° posto Bilancia: bizzosi. Il nervosismo potrebbe farla da padrone in casa Bilancia, in particolar modo dal 19 al 22 aprile, ma sarà bene evitare categoricamente di sbattere i pugni sul tavolo o rispondere a tono nella sfera amicale. Mantenendo un atteggiamento morigerato, difatti, i nativi scongiureranno controproducenti liti, sebbene per farlo dovranno ingoiare qualche rospo.