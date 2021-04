Nella giornata di mercoledì 21 aprile, l'Oroscopo prevede Mercurio in sestile per il segno zodiacale del Cancro, che dal punto di vista lavorativo avrà le idee chiare sul da farsi, mentre l'Ariete potrebbe perdere intraprendenza ed essere più istintivo. Buoni presupposti per la Vergine dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in trigono dal segno del Toro, mentre la fortuna comincerà a girare per i nativi Pesci. Nel dettaglio, le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 21 aprile 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 aprile 2021 segno per segno

Ariete: settore professionale dove sarete meno intraprendenti e determinati del solito secondo l'oroscopo.

Ora che Mercurio ha lasciato il vostro cielo, tenderete ad essere più istintivi, il che potrebbe rappresentare sia un vantaggio che svantaggio. In amore la Luna accende la vostra relazione di coppia, facendovi sentire abbastanza vicini al partner. Se siete single attenzione a non farvi prendere dalla nostalgia. Voto - 7,5

Toro: bene ma non benissimo in questa giornata secondo l'oroscopo. Questo cielo prevede la Luna in quadratura, e dal punto di vista sentimentale meglio non addentrarsi in certe discussioni, non adesso almeno. Se siete single avrete bisogno di fare alcuni cambiamenti, non per la persona che amate, ma per voi stessi. Nel lavoro si annunciano sviluppi positivi per i vostri progetti, anche se ancora la strada è lunga.

Voto - 7,5

Gemelli: inizierete a uscire fuori il vostro lato migliore dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Con la Luna in sestile dal segno del Leone, in amore avrete modo di esaltare il vostro rapporto, cercando non solo di non far mancare la passione tra voi e il partner, ma anche portando a termine alcuni progetti di coppia.

Se siete single ci saranno importanti opportunità di condivisione con persone interessanti. Nel lavoro forse un po’ di stanchezza comincia a farsi sentire, ma guardando quel che avete fatto, sarete fieri di voi. Voto - 8,5

Cancro: un cielo tutto sommato bello per voi nativi del segno. Venere e Mercurio illuminano la vostra giornata, e in amore apprezzerete molto la compagnia dei vostri cari, soprattutto in questo periodo.

Per i single questo periodo sarà molto importante, e avrà conseguenze durature. Nel lavoro forse non sarete ancora al top della forma, ma i segnali di ripresa ci sono, e sono fiduciosi. Voto - 7,5

Leone: Luna e Marte saranno al vostro servizio per cercare di recuperare punti in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale dovrete cercare di trovare il dialogo con il partner, ed esprimere chiaramente i vostri sentimenti. Per quanto riguarda i single se non siete innamorati, pazienza, prima o poi arriverà il vostro momento. Nel lavoro le buone idee vanno coltivate, non messe da parte in un cassetto che non aprirete mai. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale nel complesso discreta secondo l'oroscopo del 21 aprile.

Per quanto riguarda i sentimenti sarete invasi da buone intenzioni per la vostra relazione di coppia, cercando di farla funzionare al meglio. Se siete single questa sarà una giornata abbastanza serena, sia per chi è innamorato e chi no. In ambito lavorativo Mercurio si metterà in una buona posizione, da sfruttare per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8+

Bilancia: sarete particolarmente ambiziosi dal punto di vista professionale. Con Giove e Saturno che giocano a vostro favore, vi farete in quattro affinché tutto vada secondo l'ordine stabilito. Per quanto riguarda i sentimenti voi single vi sentirete dolci e gentili un po’ con tutti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se avete una relazione stabile finalmente vi sentirete pronti a condividere veramente tutto con la vostra anima gemella. Voto - 8

Scorpione: oroscopo di mercoledì che vedrà un'altra giornata sottotono per voi nativi del segno. In amore diciamo solo che parlare di sentimenti al momento non fa per voi, sia che siate impegnati, sia voi single, soprattutto se di recente ci sono stati problemi di cuore. Avrete bisogno di un po’ di tempo per riprendervi. Nel lavoro Mercurio si sposta in una posizione negativa, e questo potrebbe complicare ulteriormente le cose per i vostri progetti. Voto - 5

Sagittario: un cielo davvero soddisfacente per quanto riguarda l'amore secondo l'oroscopo. Avere la Luna in trigono dal segno del Leone significherà poter contare su un rapporto stabile, vivendo una giornata all'insegna della dolcezza.

Se siete single fare nuove esperienze vi farà sentire vivi, felici. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà fastidio ancora per poco, e allora sì che avrete energie a sufficienza per realizzare i vostri progetti. Voto - 7,5

Capricorno: un po’ infastiditi dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo, ma anche con alcune difficoltà sarete in grado di completare egregiamente i vostri compiti. Per quanto riguarda i sentimenti se siete single e con il cuore libero sfruttate questo periodo tutto per voi, per fare nuove esperienze e divertirvi. Se avete una relazione stabile vivrete un periodo fatto di tranquillità ed equilibrio tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 7+

Acquario: situazione sentimentale un po’ difficile da gestire con questo cielo.

Diciamo che faticherete un po’ a comprendere gli stati d'animo del partner o delle persone che avete intorno a voi qualora siate single. Nulla da dire invece in ambito professionale, dove nonostante Mercurio si metterà in una posizione scomoda, voi potrete contare comunque su Giove e Saturno per far valere le vostre idee, e portare in alto i vostri progetti. Voto - 7

Pesci: finalmente la fortuna inizierà a girare per voi nativi del segno, in particolare dal punto di vista professionale, grazie a Mercurio in sestile dal segno del Toro. Passo dopo passo, vedrete che vi sentirete a vostro agio con i vostri incarichi, che vi appariranno più chiari e semplici da gestire. In amore Venere si troverà in buon aspetto per voi.

Che siate single oppure no, vedrete che passo dopo passo vi sciogliere anche voi come neve al sole. Voto - 7,5