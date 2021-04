Secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 aprile 2021 i nati sotto il segno dell'Ariete sono alla ricerca di una botta di vita. I Bilancia sono un po' turbati, mentre Vergine e Acquario sono in gran forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: oggi vi sentite un po' sottotono e demotivati rispetto ai giorni passati. Allo stesso tempo, però, non demordete e continuate a lottare per raggiungere i vostri sogni. In campo professionale ci vuole una botta di vitalità.

11° in classifica Bilancia: l'Oroscopo del 28 aprile denota una giornata piuttosto turbolenta per voi.

Cercate di mantenere la calma e di tirare un sospiro di sollievo nel caso in cui doveste trovarvi dinnanzi delle discussioni. Non perdete la pazienza.

10° in classifica Leone: all'atto pratico potrebbe essere complicato mettere in scena i vostri piani. Le complicazioni fanno parte della vita di ciascuno di noi. Non siate troppo frettolosi e agite con calma. In amore, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti.

9° in classifica Toro: momento ancora un po' confuso per i nati sotto questo segno. Se avete da poco vissuto una separazione, la ripresa potrebbe rivelarsi piuttosto ardua. Cercate di non essere toppo precipitosi nel giudicare situazioni e persone.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: buon momento per cominciare un nuovo progetto.

In campo sentimentale ci sono delle cose da rivedere, pertanto, meglio non compiere scelte affrettate. Sul campo professionale è opportuno non abbassare mai la guardia.

7° in classifica Cancro: l'oroscopo del 28 aprile 2021 denota una giornata molto interessante sul fronte amore. Se avete da poco cominciato una relazione, essa potrebbe evolversi in modo molto positivo.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno tenere gli occhi ben aperti.

6° in classifica Capricorno: il lavoro è la vostra principale preoccupazione al momento. Alcuni di voi hanno paura di non riuscire a realizzare i propri obiettivi altri, invece, sono decisamente più temerari. La cosa importante, però, è non darsi mai per vinti.

5° in classifica Sagittario: gli ultimi giorni sono stati contraddistinti da una forte carica di adrenalina. Adesso dovete rilassarvi un attimo e rimettere a posto i pensieri. Cercate di sfruttare questa giornata per pianificare le cose da fare in seguito.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: in amore vince chi lotta. Se ci tenete ad una persona, fate di tutto per cercare di suscitare il suo interesse. Ogni lasciata è persa, pertanto, è opportuno darsi da fare e non abbattersi mai. In campo professionale ci sono delle novità positive in arrivo.

3° in classifica Gemelli: le soddisfazioni arrivano sempre per chi sa aspettare. Talvolta è necessario attendere un po' di tempo in più, mentre altre volte è decisamente più semplice.

La cosa importante, però, è non perdere mai la speranza.

2° in classifica Vergine: l'oroscopo del giorno 28 aprile denota una giornata molto positiva per quanto riguarda la fortuna. Se state pensando ad un nuovo progetto o di cambiare attività, questo è il momento giusto per farlo, ma non fate scelte affrettate.

1° in classifica Acquario: recupero rapido per i nati sotto questo segno, che passano in prima posizione nel giro di poco. Oggi sarà una giornata ricca di emozioni. In questo periodo potreste spendere il vostro tempo per fare progetti sul futuro. Qualcosa si sta smuovendo.