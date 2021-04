L'oroscopo del fine settimana che va dal 24 al 25 aprile prevede una Luna gibbosa a cavallo tra il segno della Vergine e della Bilancia, piuttosto innamorati e romantici con la propria anima gemella. Pesci avrà modo di recuperare l'intesa di coppia con il partner, mentre Sagittario avrà modo di esprimere tutto il suo potenziale dal punto di vista lavorativo. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 24 al 25 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 aprile segno per segno

Ariete: un weekend così così per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Se nella giornata di sabato esprimerete molto bene il vostro amore per il partner, domenica potrebbe esserci qualche difficoltà. Settore professionale invece discreto, con ghiotte opportunità per raggiungere buoni risultati. Voto - 7

Toro: avrete modo di sentirvi unici e romantici dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio dalla vostra parte significa avere buone idee, ma con Giove e Saturno negativi faticherete un po’ a svilupparle. Voto - 7,5

Gemelli: giornata di sabato ancora sottotono per voi, ma domenica con la Luna in trigono potreste cercare di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro invece non vi farete problemi a far valere le vostre idee, perché sarete abbastanza sicuri della resa.

Voto - 7,5

Cancro: previsioni astrali del weekend tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Venere proteggerà la vostra relazione di coppia, ma attenzione alla Luna che domenica si metterà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro se avete idee e progetti sviluppateli, ma considerate ogni complicazione. Voto - 7+

Leone: fine settimana ancora sottotono per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale provare emozioni diverse rispetto al partner potrebbe rappresentare un problema. Anche sul fronte lavorativo potreste non sentirvi a vostro agio con gli incarichi che vi verranno assegnati. Voto - 6-

Vergine: periodo che vedrà una Luna gibbosa nel vostro segno zodiacale durante la giornata di sabato, perfetta per dare una marcia in più alla vostra storia d'amore.

Peccato che domenica l'astro argenteo se ne andrà. Nulla di grave, il vostro rapporto è comunque salvo. Nel lavoro cambiare spesso idea non vi aiuterà con i vostri progetti. Voto - 8-

Bilancia: cielo piuttosto piacevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in congiunzione domenica. Avrete parole gentili per il partner, che aumenteranno non di poco l'intesa di coppia. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi regalerà un pizzico di fortuna con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8

Scorpione: ancora problemi all'orizzonte secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Questa Venere in opposizione non farà affatto bene al vostro rapporto, e servirà un cambio di rotta, trovare un punto d'accordo.

In ambito professionale alcune nuove responsabilità potrebbero iniziare a pesarvi. Voto - 6-

Sagittario: ora che Marte non si trova più in opposizione, sarete molto più rapidi e affidabili con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore potrebbe improvvisamente scattare la scintilla della passione tra voi e il partner con questa bella Luna in sestile. Voto - 7,5

Capricorno: cielo tutto sommato discreto in questo fine settimana, nonostante la Luna in quadratura nella giornata di domenica. Eccezion fatta per qualche piccolo diverbio, andrete particolarmente d'accordo con il partner, lasciandovi andare a dolci effusioni se necessario. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alle energie perché caleranno drasticamente.

Voto - 7+

Acquario: le emozioni che provate nei confronti degli altri sono profonde e intense secondo l'oroscopo. Volete molto bene ad amici e familiari, ciò nonostante non sarete molto bravi a far uscire queste emozioni. Meglio invece nel lavoro, dove sarete i migliori del settore con Giove e Saturno al vostro fianco. Voto - 7+

Pesci: avrete modo di recuperare l'intesa di coppia con il partner a partire da domenica, considerato che la Luna si metterà in buon aspetto. Settore professionale che invece vedrà qualche piccolo miglioramento grazie a Marte in trigono dal segno del Cancro. Voto - 7,5