L'oroscopo della giornata di venerdì 23 aprile prevede il pianeta Marte spostarsi nel segno del Cancro, che potrà contare su una marcia in più in ambito professionale, mentre la Luna in Vergine garantirà piacevoli momenti insieme al partner. Pressione che si allenta per i nativi Sagittario, ora più determinati al lavoro, mentre l'Ariete potrebbe essere un po’ sottotono dal punto di vista sentimentale. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 23 aprile 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 23 aprile 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che si complica leggermente in questo pre fine settimana.

In amore faticherete un po’ con il partner, e dovrete evitare di causare problemi. Se siete single potreste essere attratti da una persona nuova, ma così non sarà facile conquistarla. In ambito lavorativo Marte si metterà in quadratura, condizionando dal punto di vista fisico i vostri progetti. Per fortuna rimangono Giove e Saturno a guidarvi nei vostri lavori. Voto - 6,5

Toro: attratti dall'immaginazione, dalla fantasia, da quell'irrefrenabile voglia di amare la vostra anima gemella secondo l'oroscopo del 23 aprile. Questa grandiosa Venere, e questa magica Luna in buon aspetto infatti, vi regaleranno delle meravigliose emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per i single sarebbe ora di ridurre lo stress, pensare positivo e trovare qualcuno che possa far breccia nel vostro cuore.

In ambito lavorativo Marte in sestile e Mercurio in congiunzione saranno di grande aiuto per cercare di risalire la china. Voto - 8+

Gemelli: giornata poco soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nel prossimo periodo ci sarà la Luna in quadratura dal segno della Vergine, che in amore potrebbe confondervi le idee, sia per chi è già innamorato, sia per chi è ancora solo.

Sul fronte lavorativo Marte lascerà il vostro cielo, e dovrete fare attenzione alle vostre energie, in netto calo rispetto al periodo precedente. Voto - 7-

Cancro: previsioni astrali piuttosto discrete per voi nativi del segno, con la Luna e Venere pronti a sostenervi dal punto di vista sentimentale. Periodo importante soprattutto per quelle coppie che vengono da una crisi.

Se siete single sicuramente saprete come farvi volere bene. Per quanto riguarda il lavoro arriverà il pianeta Marte nel vostro segno, che darà una scossa al vostro modo di fare, ora molto più produttivo e rapido. Voto - 8,5

Leone: configurazione astrale che si complica ulteriormente per voi nativi del segno. Marte si andrà a mettere alle vostre spalle, mentre Venere sarà ancora in quadratura. Sul fronte sentimentale essere testardi proprio nei confronti della persona che amate non vi aiuterà di certo a sviluppare alchimia tra voi, valido anche se siete single. Nel lavoro gli obiettivi non mancano, ma peccate di determinazione e adesso anche si energie. Voto - 6

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 23 aprile.

In questo periodo potrete contare sulla Luna in congiunzione, e insieme a Venere in trigono dal segno del Toro, i bei momenti non mancheranno insieme al partner. Per quanto riguarda i single non vi farete problemi a relazionarvi con il mondo. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle interessanti opportunità da sfruttare, grazie anche a questo cielo sempre più sereno. Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Se da una parte il pianeta Marte si metterà in quadratura, ricordatevi che Giove e Saturno sono ancora dalla vostra parte, e che vi daranno idee e risorse necessarie per continuare a fare bella figura con il capo. In amore questo periodo sarà abbastanza sereno, ma forse qualche coccola in più con il partner non vi dispiacerebbe.

Voto - 7,5

Scorpione: desidererete avere un po’ di stabilità in più nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo, e anche se la Luna sarà in posizione favorevole, potreste non riuscire a sfruttarla appieno. Dunque, se avete una relazione stabile sarà fondamentale mantenere la calma, e cercare di spiegare bene come stanno le cose nella vostra relazione di coppia. Se siete single potreste sentirvi un po’ smarriti dal punto di vista emotivo. In ambito professionale Marte vi donerà un po’ di energie, e saranno preziosissime per cercare di concludere qualcosa. Voto - 6

Sagittario: giornata sottotono dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura dal segno della Vergine.

La vostra relazione di coppia continuerà a funzionare bene, ciò nonostante meglio essere cauti in questo periodo, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single potrebbero trovarsi in preda a sentimenti di nostalgia. Per quanto riguarda il lavoro la pressione si allenta ora che Marte non è più opposto. Mettete dunque in moto la vostra furbizia per lavorare in tranquillità e massimizzare i risultati. Voto - 7+

Capricorno: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. Godrete di una bellissima Venere e una Luna luminosa, che per la vostra relazione di coppia si rivelerà un vero e proprio toccasana. Se siete single potreste assistere a qualche piccolo evento fortunato. Sul fronte professionale Marte in opposizione potrebbe darvi un po’ fastidio in termini di energie, dunque meglio non sforzarsi troppo.

Voto - 8-

Acquario: bisognerà recuperare dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì, e questa giornata potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo, in particolare per i single. Se avete una relazione stabile, e magari l'atmosfera tra voi e il partner sarà tranquilla, potreste anche provare ad avere un dialogo costruttivo con il partner. Nel lavoro i vostri punti di forza sono la creatività, e un forte spirito d'iniziativa. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di venerdì in calo per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente Venere rimane favorevole, dunque continuate ad amare il partner, ma senza essere troppo appiccicosi. Per quanto riguarda i single questo cielo non vi vieta di conoscere nuove persone.

In ambito lavorativo aumentano le energie ora che Marte sarà in trigono, e magari potreste anche rendere di più. Voto - 7