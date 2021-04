Secondo le previsioni dell'oroscopo del 25 aprile 2021 i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Ariete vivranno momenti molto interessanti. I Pesci devono essere più cauti.

Approfondiamo le previsioni astrologiche giornaliere per tutti i segni con la relativa classifica.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: meglio evitare le polemiche in questa domenica. La Luna è un po' dissonante, pertanto è il caso di stare molto attenti. Non lasciatevi abbindolare dalle finte speranze e tenete i piedi ben saldi per terra.

11° in classifica Capricorno: dopo aver trascorso dei giorni abbastanza sereni sotto il punto di vista sentimentale, ora potrebbe esserci qualche controversia.

Cercate di non cedere alle provocazioni. Sul lavoro, invece, bisogna mantenere la concentrazione alta.

10° in classifica Toro: le polemiche familiari potrebbero rendere un po' scocciante questa domenica. L'Oroscopo del 25 aprile denota una giornata un po' malinconica. Il ricordo di una persona cara potrebbe rattristarvi.

9° in classifica Leone: siate meno aggressivi nel palesare il vostro punto di vista con le altre persone. Non tutti devono necessariamente pensarla come voi, pertanto, siate più flessibili e accondiscendenti. Sul lavoro ci vuole un po' di pazienza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: inseguite i vostri sogni e non abbattetevi mai. Anche se le circostanze potrebbero sembrarvi avverse, non mollate.

Nella vita spesso capita di dover fare delle rinunce. Siate decisi e pieni di spirito d'iniziativa.

7° in classifica Vergine: sul lavoro tutto procede secondo i piani, ma la situazione potrebbe diventare un po' noiosa. Avete bisogno sempre di nuovi stimoli per riuscire ad emergere. Ad ogni modo, in questo momento è meglio non esporsi troppo.

In amore potranno essere risolte delle questioni.

6° in classifica Cancro: la sfera sentimentale procede abbastanza bene, cercate di essere più accondiscendenti nel relazionarvi con coloro i quali hanno una visione di vita diversa dalla vostra. In campo lavorativo, invece, dovrete fare una scelta molto presto.

5° in classifica Scorpione: buon momento per cimentarvi nei vostri progetti.

Se avete da poco cominciato un'attività, essa potrebbe decollare molto presto. Per quanto riguarda l'amore, invece, questo fine settimana è davvero promettente.

Oroscopo dei quattro segni più fortunati

4° in classifica Acquario: i single avranno delle buone opportunità di fare nuovi incontri e conoscenze interessanti. L'oroscopo del 25 aprile vi esorta a trascorrere un po' di tempo in più con la vostra famiglia e con le persone care.

3° in classifica Ariete: buon momento per fortificare delle relazioni appena nate. L'amore è favorito in questo periodo, pertanto, approfittatene. Dal punto di vista professionale, invece, ci son dei nuovi progetti in ballo che cattureranno la vostra attenzione.

2° in classifica Gemelli: cercate di essere sinceri nei rapporti.

Nascondervi dietro a un dito non servirà a nulla. Se state aspettando una risposta in campo professionale, ci sono ottime probabilità che possano arrivare entro qualche giorno. Battete il ferro finché è caldo.

1° in classifica Bilancia: prima posizione per i nati sotto questo segno. Non è il momento di fare passi azzardati: godetevi quello che avete e cercate di essere in sintonia con il partner. Sono favorite pure le nuove relazioni, piene di entusiasmo e novità.