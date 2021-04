L'Oroscopo di domani 16 aprile è pronto a giudicare l'andamento del prossimo venerdì, esclusivamente per i primi sei segni zodiacali. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati? Andiamo a sceglierli senz'altro tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di dare inizio alle previsioni astrologiche di venerdì, confermiamo le ottime chance riservate dalle stelle sia all'Ariete che, in ugual misura a Gemelli e al Cancro, valutati tutti a cinque stelle. Invece in fondo al gruppo dei sei citati inizialmente, secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì, troviamo il Leone in giornata decisamente impegnativa, in questo caso indicata con la spunta relativa al 'ko'.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 16 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 16 aprile al segno dell'Ariete indica un giorno molto interessante, classificato a cinque stelle. Pertanto si prevede massima positività in campo sentimentale: sappiamo che in amore, quando volete, sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino e con un tocco di piccante in grado di rendere il tutto molto saporito... In coppia, cogliete pure la palla al balzo e buttatevi il passato alle spalle, ok? L'invito è quello di saper affrontare con speranza il futuro, visto che gli astri saranno dalla vostra parte e non vedono l'ora di rendervi felici insieme al vostro partner.

Single, l'Astrologia vi sostiene con due bei sestili in arrivo da Marte e Giove: arriveranno sostegni affettivi dagli amici del cuore, dai famigliari e dai compagni di scuola. Perfino l'amico a quattro zampe non vi mollerà nemmeno un minuto! Serata perfetta per ricontattare vecchi amici, magari dapprima solo in via telematica, ma con l'accordo di ritrovarsi personalmente il più presto possibile.

Nel lavoro, saprete dare a tutti quelli che vi circondano la dimostrazione che volere è potere. Riuscirete infatti a superare un ostacolo imprevisto con maestria.

Toro: ★★★★. Questo quinto giorno della settimana, senza tergiversare inutilmente, vi diciamo che sarà in parte positivo ma con una piccola fetta non proprio adeguata ai vostri gusti.

Avrete ancora a disposizione buona parte della specularità positiva offerta dalla Luna in Gemelli. In amore, per dimostrare a chi avete a cuore il vostro pieno affetto non servirà mettere in mostra la troppa gelosia: un eccesso di possessività potrebbe rovinare il rapporto con le persone amate, sappiatelo. Ascoltate il vostro cuore, senz'altro troverete le parole giuste per confessare i vostri veri sentimenti e regalare a entrambi attimi davvero sereni. Single, è giunto il momento di dare una piccola svolta alla vostra vita: riuscirete ad andare avanti in modo da essere veramente felici e spensierati. Le stelle consigliano di fare pace con voi stessi e risolvere alcuni errori del passato. Nel lavoro, se non voleste perdere nemmeno un minuto del vostro tempo vi converrà essere piuttosto espliciti.

Essere diretti non è il vostro forte, perciò fate di necessità virtù: vedrete che imparerete molto anche su come gestire i rapporti con il prossimo.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata prevista al massimo delle possibilità. Avrete a che fare con postumi di recenti stati d'irrequietezza, destinati a dare ancora qualche piccolo fastidio. Comunque, per i più non dovrebbero esserci problemi degni di attenzione: riuscirete ad essere abbastanza soddisfatti delle vostre iniziative. In amore, grazie agli influssi della Luna, super-positiva in quanto nel segno, sprizzerete energia da tutti i pori. Sarete creativi e pieni di voglia di vivere, garantendo a tutte le persone che vi circondano ed al vostro partner di trascorrere una giornata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza.

Single, questo è un giorno importante secondo il firmamento: se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite! Trovate la grinta e la forza dentro di voi: siete a un passo da quello che avete sempre desiderato, da quello per cui avete sempre lottato e non potete permettervi di non essere pronti ad innamorarvi di nuovo. Nel lavoro, suggestionati dalla Luna premerete forte sul pedale dell'acceleratore del successo per raccogliere tante soddisfazioni. Tutto ciò che otterrete in questo giorno sarà frutto del vostro impegno.

Oroscopo e stelle di venerdì 16 aprile

Cancro: ★★★★★. In bella evidenza questa parte della settimana, soprattutto nella parte centrale e finale della giornata, scintille e passione a go-go per molti nativi!

Il vostro senso dell'umorismo unito alla vostra innata gioia di vivere renderanno tranquillo e felice questo nuovo venerdì. Sarete bravi, anzi bravissimi; se non altro perché sfornerete idee, scoverete soluzioni geniali e organizzerete gli impegni con grande abilità. In amore, il sentimento avrà il sopravvento su tutti. Complice una Luna sensuale e passionale, in avvicinamento al vostro segno: vivrete immersi in una nuvoletta rosa, coi piedi fluttuanti mezzo metro da terra. Atmosfera ideale per una cena a lume di candela, con musica soft in sottofondo, il che lascerà di stucco la vostra metà. Single, la mente sarà libera ed il cuore leggero: vi sentirete felici come non mai. Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino.

Soprattutto coloro che da sempre si sono rese disponibili con voi e sono state presenti nel momento del bisogno. Nel lavoro, alimentati dal motore della Luna e degli altri pianeti, sarete pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Sarete veloci, brillanti e praticamente instancabili, tanto che i vostri colleghi faranno fatica a starvi dietro.

Leone: ★★. La giornata di venerdì 16 aprile 2021 è prevista quasi tutta con la spunta del 'ko'. A dare il triste annuncio, Saturno e Nettuno entrambi speculari negativi al 90%. In amore intanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, qualcosa di non voluto potrebbe rivelarsi distruttivo riguardo al rapporto. Mantenetevi calmi e siate sereni: qualunque sia la vostra personale situazione, alla fine l’amore conterà sopra tutto.

In generale, sarete tentati di attribuire agli altri la colpa di ciò che vi succede e questa cosa sarebbe opportuna non fare. Forse state vivendo rapporti superficiali che non vi soddisfano pienamente o semplicemente avete una giornata storta e ve la prendete con chi vi capita a tiro: calmatevi! Single, di grossi problemi in questi giorni non ne avete, a parte quelle prove che da tempo affrontate con serietà ed impegno. Il fatto è che vi svegliate già stanchi e demotivati per qualcosa (una situazione?) che non promette cambiamenti nell'immediato. La sensazione di essere prigionieri, vi fa perdere la bussola soffocando slancio ed ispirazione: il carburante della vostra creatività. Nel lavoro, vi ritroverete alle prese con una serie di irritanti complicazioni; niente di serio ma solamente dei disguidi che reclamano tanta lucidità e impegno.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 16 aprile, preannuncia l'arrivo di una giornata sotto i buoni auspici del Sole in Ariete, a voi speculare positivo al 90%, in questa parte della settimana interessato da due ottimi sestili diretti verso Urano e Marte. In prospettiva, potrebbero esserci positivi risvolti riguardo quella situazione che avete a cuore. In campo sentimentale, basterà l'appoggio di un Sole amichevole per dare modo all'umore di rischiarare il periodo: troverete soluzioni ragionevoli anche a ciò che sembra essere bloccato; l'essenziale è scendere dal piedistallo, accettare compromessi e dare ascolto alle richieste del partner. Single, vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata.

Non farete che sorridere ed aspettare che il quadro si completi: l'arrivo della persona giusta... Nel frattempo vi dedicherete a tutto ciò che vi possa rendere sereni e felici. Nel lavoro, per chiudere, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico. Tenete conto che i pianeti non faranno altro che suggerire di andare oltre quello che conoscete: tirate fuori la vostra originalità!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 16 aprile.