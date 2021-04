L'Oroscopo di domani 26 aprile mette sotto analisi ancora una volta l'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro. A dare soddisfazione (si spera!) o a portare ansia, sono le nuove previsioni di lunedì, in questo contesto incentrate solo sui sei simboli astrali rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Pertanto massima attenzione in questo caso dedicata in esclusiva ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione astrologica del giorno iniziando a svelare la scaletta e, a seguire, le previsioni astrologiche del 26 aprile.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 26 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 aprile al segno dell'Ariete preannuncia un ottimo lunedì, abbastanza pregno di novità e qualche bella notizia, per qualcuno di voi anche molto interessante. In generale, diciamo pure che non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. In amore, sarà una bella giornata per quanti tra voi vivono una situazione di coppia ben assestata: l'intesa con il partner sarà perfetta. In serata, potrete abbandonarvi nelle braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla.

Trascorrerete degli ottimi momenti che vi renderanno rilassati e tranquilli. Single, finalmente vi si spalancano davanti agli occhi nuovi orizzonti, nuove possibilità: i vostri ideali potrebbero modificarsi e portarvi a scelte che finora avevate rimandato. Ma qualunque cosa decidiate, sentirete attorno a voi calore affettivo e la solidarietà della famiglia che da tempo vi mancava.

Nel lavoro, indirizzate le vostre idee e le vostre energie verso obiettivi precisi perché potreste compiere vistosi passi in avanti. Potrebbe essere anche un ottimo momento per il vostro bilancio che dovrebbe conoscere confortanti incrementi alla voce entrate.

Toro: ★★. Giornata di apertura della nuova settimana all'insegna di un lunedì tutto o quasi valutato negativamente.

Consiglio: se avrete la testa fra le nuvole e, magari, affronterete il vostro quotidiano in maniera superficiale, il periodo potrebbe raddoppiare le difficoltà verso i quali dovrete porre senz'altro rimedio. In amore, alcune situazioni della vostra vita quotidiana vi faranno sentire limitati e prigionieri. State attenti ed evitate tutte le situazioni potenzialmente conflittuali con il partner che non porteranno a nulla di buono. Single, vi sentirete un po' fiacchi e spossati per le influenze di Saturno in quadratura, con una scarsa capacità di propensione ed un'esigua disponibilità al dialogo. Chiarite con calma che cosa non va ai familiari che ve lo chiedessero, prima che qualcuno se la prenda per il vostro comportamento inspiegabilmente silenzioso.

Il lavoro richiederà fatica per cui vi converrà pazientare, soprattutto se avete un'attività autonoma. Forse qualcuno non vuole ammettere di aver commesso un errore in passato, mentre altri si accorgeranno di essere stati traditi dalla fretta o dalla superficialità o si renderanno conto di non aver valutato correttamente una determinata situazione.

Gemelli: ★★★★. Partirà leggermente a rilento questo primo giorno della settimana per molti del segno, riprendendo consistenza positiva solo verso la fine del periodo. In alcuni casi, probabilmente sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare: calma! In amore, la presenza di astri in aspetto semi-armonico vi farà sentire come delle farfalle leggere e curiose, pronte ad esplorare il mondo in maniera aggraziata.

Vi sentirete bene ed avrete voglia di condividere con il partner tutte le vostre emozioni. Single, gli influssi armonici della Luna invece garantiranno una giornata serena, impreziosita da tanti piccoli momenti di divertimento. Gli amici sono una delle cose più belle che la vita ci regala e in questo periodo avrete una dimostrazione di questa loro importanza. Nel lavoro, ci sarà sicuramente qualcosa che vi piacerebbe fare e questo è il momento per sfoderare creatività ed inventiva e tentare di raggiungere i traguardi che desiderate. Essere ambiziosi e puntare al meglio come state facendo in questo momento, va bene a patto però di tenere sempre presente i propri limiti ed eventuali imprevisti.

Oroscopo e stelle di lunedì 26 aprile

Cancro: ★★★★★. Fantasia in campo sentimentale, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle del periodo: a voi nativi l’astuzia di utilizzarli bene in ogni situazione che riterrete valga la pena di essere affrontata. In amore, le stelle prepareranno per voi dei progetti per la casa e per la famiglia: quindi è arrivato il momento di concretizzarli. Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlarne con il partner per poterli realizzarli insieme, vedrete che ne gioirete tutti. Single, date libero spazio alle vostre emozioni perché è solo così che riuscirete a sentirvi veramente liberi e autentici.

La posizione della Luna vi incoraggerà ad aprirvi al nuovo e il vostro cuore non avrà più paura di buttarsi e di rischiare per qualcuno. Nel lavoro, consolidate le vostre posizioni, create una base di sicurezza dalla quale sia possibile spiccare il volo. Rimboccatevi le maniche e mostrate che sapete essere grandi lavoratori, così le opportunità di guadagno si faranno decisamente interessanti.

Leone: ★★★. Questa parte iniziale della settimana per tanti di voi nativi del segno partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ci sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira.

Ovviamente, visto il periodo "no" usate massima cautela. In amore, una certa bagarre astrale vi procurerà nervosismo ed una gran voglia di buttare tutto all'aria. Rinunciate ad essere egoisti nella sfera affettiva, siate il più possibile attenti ai desideri del partner anziché ai vostri. Se riuscirete a fare ciò, avrete davanti un periodo meraviglioso per quanto riguarda il vostro rapporto. Single, ammettere di avere agito con superficialità e di aver sbagliato è un gesto che dovreste imparare a fare: nessuno è perfetto, nemmeno voi. Perché le vostre ripetute prese di posizione irremovibili per il troppo orgoglio vi potrebbero far allontanare da persone a voi care. Nel lavoro, in questa giornata collezionerete contrattempi su contrattempi, tutto quello che era stato pianificato passerà in secondo piano per pratiche e questioni urgenti.

Non avvilitevi, bensì mantenete la concentrazione e tutto rientrerà presto alla normale attività.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 26 aprile, indica che partirà "sottotono" questa parte della settimana con una giornata decisamente improntata alla noia. Diciamo che in massima parte sarete sotto stress a causa di pianeti poco amichevoli verso il segno. In alcuni casi, se c’è stato anche solo un lieve recupero nei giorni scorsi, non commettete ancora gli stessi identici errori. In campo sentimentale, la Luna in Scorpione vi regalerà carisma e fascino in abbondanza e il partner sarà ben lieto di trascorrere del tempo insieme a voi. Non avrete che l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda il decidere come trascorrere la giornata.

Single, sarete molto vivaci e spigliati grazie agli astri, questo vi porterà a conoscere nuove persone e stringere rapporti di amicizia che potrebbero rivelarsi molto interessanti con il passare del tempo. Nel lavoro, giocare d'anticipo sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete e quindi sarete più che intenzionati a vincere. Studiate il vostro avversario, le sue abitudini e le sue caratteristiche ed elaborate un piano d'attacco, vedrete che con la giusta determinazione otterrete tutto molto presto.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 26 aprile.