L'Oroscopo di domani 29 aprile si prepara a dare il benvenuto al quarto giorno della corrente settimana. Allora, ansiosi di conoscere come potrebbe evolvere la giornata relativa a questo giovedì? Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve considerazione sui segni più fortunati del giorno. l periodo cadrà 'a fagiolo!' per i simpatici amici nativi del Cancro: il sensibile segno d'acqua avrà a favore sia il Sole che Giove, il primo in sestile e l'altro in trigono a Marte, pianeta presente nel segno. Quindi, amore e lavoro a gonfie vele per il Cancro.

Ovviamente non da meno sarà il Toro con i Gemelli, quest'oggi valutati a cinque stelle' grazie al positivo supporto lunare. Invece, parlando di periodo ''no'', le previsioni astrologiche del 29 aprile annunciano qualche difficoltà nella parte centrale della settimana per l'Ariete e la Vergine, giudicati entrambi in periodo negativo.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 29 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 29 aprile al segno dell'Ariete predice che partirà inaspettatamente 'sottotono' questo giovedì. In alcuni frangenti, forse, troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni di un amico stretto o di un parente, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone.

In amore, sarete molto permalosi e non riuscirete a passare sopra ad alcune piccole incomprensioni che vi faranno reagire in maniera troppo impulsiva. Così il vostro comportamento potrebbe allontanare un partner che vuole davvero amarvi con tutto il cuore e non accontentarsi del poco tempo che gli concedete. Single, non pretendete troppo da voi stessi, la perfezione non è poi così bella e le persone che vi circondano stentano a stare dietro alla vostra mania di perfezionismo.

Rilassatevi un pochino, accettate qualche invito per uscire, insomma staccate la spina e divertitevi. Nel lavoro, sarà un giorno complesso ma anche interessante. La curva dell'attenzione dovrà essere alta, non potrete distrarvi e neppure rilassarvi. Sicuramente non succederà nulla di eclatante o di veramente importante. Converrà in ogni caso tenere il freno a mano tirato e rimandare ogni iniziativa al altra data.

Toro: ★★★★★. La giornata del 29 aprile si prevede anche per voi Toro altamente positiva e stabile. Alcuni tra i vostri orizzonti si apriranno all’improvviso a dismisura e vi lasceranno intravedere ogni sorta di splendide opportunità o di realizzazione personale. In amore tutto andrà a gonfie vele, finalmente dopo tanto tempo l'intesa con il partner potrebbe segnare una piacevole svolta e, forse, per la prima volta nella vostra vita vi sentirete compresi da chi vi sta vicino. Preparatevi a trascorrere dei momenti in assoluta sintonia con il vostro partner. Single, liberatevi dagli affanni, non trattenete quello che avete dentro: parlate delle vostre preoccupazioni, palesate i vostri pensieri e vedrete che vi sentirete più leggeri.

Probabilmente chi vi ascolterà non vi fornirà il consiglio che aspettavate, ma ci guadagnerete tanta spensieratezza e serenità. Nel lavoro, sarà un giorno scorrevole e gratificante, entusiasmo e fortuna saranno alla vostra portata. Se avete un'attività autonoma approfittatene per consolidare le vostre finanze, per portare a termine un lavoro o un affare redditizio.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata decisamente improntata sulla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. In amore, sarà uno splendido giorno in cui il partner mostrerà il suo lato migliore, affettuoso e generoso: vi farà sentire protetti e coccolati.

Gli astri brilleranno per voi, approfittatene per ravvivare la fiamma della vostra relazione magari, perché no, anche con una cena gustosa e romantica. Single, il vostro intuito sarà particolarmente potente, anche grazie agli influssi armonici di Venere. Saprete indovinare gli stati d'animo altrui con facilità, semplicemente sintonizzandovi sulle loro emozioni o donando loro buona compagnia e parole di conforto. Nel lavoro, troverete un accordo con le persone che collaborano con voi. Prendete con più gioia gli impegni quotidiani: divertirsi quando si lavora incrementa l'attività e fa passare meglio il tempo. Sarete così comunicativi, socievoli ed intuitivi, riuscendo a realizzare ogni cosa.

Oroscopo e stelle di giovedì 29 aprile

Cancro: 'top del giorno'. Partirà decisamente con grande sprint questa parte centrale della settimana, regalando a molti nativi un ottimo giovedì. Senz'altro il periodo sarà pieno di novità e/o grosse opportunità da sfruttare sia nei sentimenti che nelle attività professionali. In amore, il cielo del momento si annuncia di un limpido azzurro. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervade. Con disinvoltura e simpatia vi creerete ottime opportunità di catturare l'interesse e la curiosità del partner, regalando con cuore ogni attimo del vostro tempo. Single, la fantasia e i sogni vi stanno spingendo avanti, verso il futuro.

Grazie alla Luna armonica vi potrete permettere di proiettarvi verso avventure nuove e di lasciarvi dietro le spalle tutto ciò che vi ha fatto soffrire nell'ultimo periodo. Nel lavoro, sarà una giornata più che positiva. Metteteci tanto impegno, attenzione e molta determinazione! Qualunque iniziativa o progetto abbiate in mente, coraggio e prontezza si alleeranno per consentirvi di realizzarli tutti.

Leone: ★★★★. Giornata poco sensibile a sogni o desideri, anche se valutata con la positiva sigla riservata ai momenti di routine. Le stelle come sempre in questi casi invitano a osservare una certa cautela, pur non rinunciando a fare quello che di solito normalmente fate. In alcuni casi avrete un nuovo modo di porvi verso la quotidianità, meno esitante, meno frenato e più incisivo.

In amore, le maggiori gioie di questa giornata provengono dalla vita affettiva: riceverete tante effusioni e tenerezza come non vi succedeva da tanto tempo. Contraccambiate la gentilezza organizzando qualcosa di stuzzicante da fare insieme alla persona del cuore. Volendo (potendo) una cena romantica al ristorante, oppure in casa a lume di candela. Single, concentratevi evitando inutili sprechi di energia: l'ambizione e la forza di volontà non vi mancano, ma avete bisogno di guardare sempre davanti a voi per arrivare a destinazione senza sbagliare strada. Siate sicuri di quello che volete e non pensate al resto: siate sereni e felici. Nel lavoro, la sorte è propizia affinché possiate contare su una giornata positiva.

Il periodo finalmente marcerà nel modo desiderato, malgrado qualcuno non vi sia amico, alzate le spalle e continuate sicuri per la vostra strada.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 29 aprile, sarà segnato dal 'ko', si o no? Diciamo pure che in linea generale questo e quanto fatto trapelare dalle effemeridi di competenza. Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere un pizzico di impegno in più nelle cose che andrete a fare. In campo sentimentale, i capricci ed i tira e molla in un rapporto di coppia ci possono stare, ma non dovete esagerare altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal vostro controllo ed i danni potrebbero essere permanenti.

Se capitassero discussioni, prendete del tempo per calmarvi e ragionare a mente fredda, anche perché a caldo potreste correre troppi rischi. Single, giovedì senza dubbio impegnativo perché avrete l'Astro d'argento che vi ignora e con diverse cose da sistemare, specialmente nella vostra mente e nel vostro cuore. Fermatevi un momento e contate fino a cinquanta, in modo da recuperare forza ed energia positiva, questo vi darà la carica necessaria per superare eventuali momenti 'no'. Nel lavoro, per chiudere, non mancheranno ostacoli, come del resto spesso succede. Calma, riuscirete a superare indenni il periodo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 29 aprile.