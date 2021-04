Giovedì 29 aprile troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Sagittario, mentre Giove assieme a Saturno risiederanno sui gradi dell'Acquario. Urano, Mercurio, il Sole e Venere, invece, continueranno il moto in Toro, così come Marte proseguirà il domicilio in Cancro. Nettuno, infine, permarrà in Pesci come Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: focus sulle alleanze. La settima dimora sarà illuminata dal sestile che la Luna nel segno ingaggerà con Saturno nell'affine Acquario invogliando, con tutta probabilità, i nati Sagittario a virare la propria attenzione sulle collaborazioni o alleanze in essere.

Sebbene ciò riguarderà principalmente il settore professionale, in alcuni casi potrebbe essere incentrato sulla cerchia amicale.

2° posto Ariete: lavoro top. Dopo qualche giornata con l'umore ballerino ed un pizzico di nervosismo di contorno, ecco che in questo giovedì il primo segno di Fuoco avrà buone chance di poter fare affidamento su 24 ore particolarmente favorevoli sul piano lavorativo, specialmente per la seconda decade che sarà chiamata a seguire le proprie intuizioni.

3° posto Leone: indaffarati. Tante, forse troppe, le mansioni pratiche e professionali che i nati sotto il segno del Leone dovranno ultimare in questa giornata di fine aprile. Portarle a compimento, però, avrà due ottimi benefici: distogliere la mente dalle problematiche attuali ed avere una scusa pronta da dire al partner per aver trascorso una giornata lontano da casa.

I mezzani

4° posto Scorpione: schietti. Il secondo segno d'Acqua parrà non avere peli sulla lingua questo giovedì, dicendo le cose come stanno a prescindere dall'interlocutore col quale si interfacceranno. Se, però, togliersi questi sassolini dalle scarpe sarà presumibilmente piacevole e liberatorio in mattinata, così potrebbe non essere dal pomeriggio in poi dove le loro critiche saranno mal digerite da terzi.

5° posto Bilancia: dosare le energie. Coi Luminari disarmonici e Marte in caduta dal Cancro sarà, c'è da scommetterci, doveroso centellinare le poche energie a disposizione con dovizia in queste 24 ore per i nativi, soprattutto per la terza decade del segno.

6° posto Toro: nostalgici. Il sestile Nettuno-Mercurio in dodicesima dimora ci parlerà, in questa occasione, di un probabile velo nostalgico che invaderà le menti di casa Toro, coi nativi che riusciranno ad abbandonare tale mood malinconico soltanto a tarda sera e grazie all'affetto della dolce metà.

7° posto Acquario: perplessi. Il lavoro per il quarto segno Fisso, in questo giovedì, sarà simile a fare un viaggio nelle montagne russe, dove gli equilibri relazionali cambieranno repentinamente e, di conseguenza, molte certezze professionali verso il prossimo futuro verranno meno.

8° posto Vergine: osservatori. Giovedì dove il secondo segno di Terra potrebbe avvertire che il clima astrologico a breve diverrà meno entusiasmante nei loro confronti e, a fronte di ciò, i nativi preferiranno limitarsi ad osservare i movimenti altrui, guardandosene bene dal dire la loro opinione a riguardo.

9° posto Pesci: procrastinatori. Il lassismo avrà buone possibilità di essere il protagonista del giovedì di casa Pesci, coi nativi che sceglieranno di rinviare a data da destinarsi tutte quelle attività, perlopiù legate all'ambiente domestico, che avevano programmato per questa data.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: false partenze. Semaforo acceso sul giallo per le faccende professionali del secondo segno d'Aria, il quale potrebbe trovarsi a dover tornare su alcuni dettagli prima di lanciare un nuovo progetto come libero professionista. Così facendo, infatti, eviterebbero fastidiose e dispendiose false partenze, le quali spianerebbero la strada alla concorrenza.

11° posto Cancro: ruggini amorose. Il clima in coppia non sarà probabilmente dei più tranquilli in queste 24 ore, coi nati Cancro che non perderanno occasione nel rimarcare le presunte manchevolezze del partner, dando vita a controproducenti liti amorose.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Giornata primaverile che potrebbe risultare parecchio faticosa per i nati Capricorno, soprattutto nel settore professionale dove l'acutezza mentale non sarà brillante come al solito ed i colleghi se ne accorgeranno.