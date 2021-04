L'oroscopo della giornata di giovedì 8 aprile prevede un periodo non molto piacevole per i nativi Gemelli a causa del transito lunare in posizione sfavorevole, mentre l'Ariete sarà il re indiscusso del flirt. Venere si troverà in sestile per i nativi sotto il segno dell'Acquario, esaltando al meglio la propria relazione di coppia, mentre Bilancia dovrà portare ancora tanta pazienza. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 8 aprile 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 8 aprile 2021 segno per segno

Ariete: seconda parte della settimana che si rivelerà particolarmente soddisfacente i nativi del segno.

Venere in congiunzione sta portando numerosi benefici all'interno del vostro rapporto, regalandovi grandi soddisfazioni. Anche voi single sarete molto vivaci. Che siate impegnati oppure no, sarete il re indiscusso del flirt. In ambito professionale una forte vitalità vi permetterà di spingervi anche oltre le solite faccende quotidiane. Voto - 8,5

Toro: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo, e con qualche piccola soddisfazione. Se siete single preparatevi al meglio in vista di un evento importante. Nel lavoro un po’ di sfrontatezza a volte potrebbe essere necessaria se volete riuscire ad ottenere qualcosa.

Voto - 7+

Gemelli: il transito lunare nel segno dei Pesci non gioverà affatto alla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del 7 aprile. Essere troppo estroversi nei confronti del partner o verso la vostra fiamma non sarà infatti una buona mossa, anzi, potrebbe essere controproducente. Molto bene invece in ambito professionale, grazie a questo solido cielo che vi permetterà di non sbagliare un colpo.

Voto - 7-

Cancro: oroscopo di giovedì che vedrà una luna alta dal segno dei Pesci. Il vostro rapporto sarà un po’ più sereno in questa giornata, ma non dimenticatevi che Venere è ancora lì, pronta a seminare zizzania. Se siete single sarete un po’ zoppicanti ma vi muoverete bene nella giungla dell'amore. In ambito lavorativo serviranno idee alternative per continuare a portare avanti alcuni progetti.

Voto - 7

Leone: configurazione astrale tutto sommato piacevole in questa giornata. In ambito sentimentale non ci saranno astri a darvi fastidio, ma anche voi dovrete fare qualcosa se volete più soddisfazioni e bei momenti insieme al partner. Se siete single a modo vostro riuscirete ad essere attraenti, cercando una storia a suo modo unica. Nel lavoro non è ancora il periodo più adatto per raggiungere risultati al top, ma su questo ci state lavorando e fate bene. Voto - 7,5

Vergine: una giornata non molto convincente per voi nativi del segno, considerato che la Luna si metterà in opposizione. In amore potreste sentire il bisogno di maggiori attenzioni da parte della vostra anima gemella. Ciò nonostante, meglio non essere troppo insistenti per non scaldare gli animi.

Se siete single, anche se le cose non sembrano essere così entusiasmanti, cercate comunque di essere forti e ottimisti. In ambito lavorativo occhio ai progetti o a qualche altro compito che potrebbe non essere così semplice. Voto - 6,5

Bilancia: dovrete portare ancora tanta pazienza, considerato che Venere sarà opposta ancora per qualche altro giorno. In ambito sentimentale sapete benissimo che questo non è un periodo semplice. Nonostante ciò, non vorrà dire che non potete fare nulla per migliorare le cose. Se siete single potreste anche preferire per un po’ la solitudine. In ambito professionale, finché lavorerete su mansioni dove siete abbastanza ferrati vi muoverete davvero bene. Voto - 6,5

Scorpione: periodo tutto sommato godibile secondo l'oroscopo grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci.

Sul fronte amoroso potrete contare su una buona intesa di coppia, che vi permetterà di godere di un rapporto solido e stabile. Se siete single a volte è bello sapere di poter contare su qualcuno, di poter condividere praticamente ogni esperienza senza alcuna vergogna. In ambito lavorativo cercate di investire nelle cose che vi aiuteranno un domani a guadagnare di più. Voto - 7,5

Sagittario: sarete piuttosto audaci e avventurosi dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 8 aprile. Giove e Saturno vi daranno il loro sostegno, comportandovi in modo appropriato in ogni tipo di situazione. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in quadratura confonde le idee, ragion per cui meglio sfruttare questo periodo prendendovi qualche momento per riflettere.

Se siete single, trovare qualcuno da amare non sarà un problema. Il vero problema sarà riuscire a conquistare questa persona. Voto - 7+

Capricorno: questa Venere vi farà sentire inadatti per qualunque persona, ma fortunatamente in questa giornata ci sarà la Luna in buon aspetto a darvi una mano con le faccende sentimentali. Secondo l'oroscopo, riuscirete ad essere un po’ più sciolti, ma ancora dovrete lavorare parecchio per una storia d'amore che funzioni davvero. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate dalle parti più semplici, in modo tale da iniziare a prenderci la mano con nuovi incarichi. Voto - 6,5

Acquario: configurazione astrale che prevede una fantastica Venere in sestile dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 8 aprile.

Con i sentimenti sarete piuttosto bravi ed esaltare ogni buon aspetto del vostro rapporto sarà facile. Se siete single, avrete modo di riporre la vostra fiducia nei confronti degli altri se necessario. In ambito lavorativo, i risultati non tarderanno ad arrivare, merito del sostegno di Mercurio, Marte, Giove e Saturno. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di giovedì che prevede un'altra volta la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, pronta a darvi una mano a portare serenità alla vostra relazione di coppia. Avrete modo dunque di gestire al meglio il vostro rapporto, mettendo in piedi nuove iniziative da portare avanti insieme alla persona che amate. Se siete single, l'energia e la passione che ci mettete nel trovare l'amore potrebbe essere ripagata.

In ambito lavorativo ci sarà molto da lavorare, ma alla fine sarete soddisfatti dei risultati che otterrete. Voto - 8