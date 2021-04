L'oroscopo del mese di maggio prevede diversi movimenti lungo la volta celeste, che favoriranno e sfavoriranno i dodici segni zodiacali. Venere e Mercurio si sposteranno presto nel segno dei Gemelli, che sarà tra i segni più fortunati del mese. Questo cielo inoltre permetterà ai nativi Leone di rifiorire, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Vergine purtroppo dovrà fare i conti con una relazione di coppia instabile, mentre Toro e Ariete continueranno ad essere piuttosto soddisfatti della loro vita amorosa.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di maggio per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo maggio 2021, 1^ sestina

Ariete: un mese tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo prevede il pianeta Venere e Mercurio in buon aspetto dal segno dei Gemelli, che vi daranno bellezza e saggezza necessaria per godere di una relazione stabile. Se siete single sarà il periodo adatto per osare, per mettere in risalto le vostre doti migliori e provare anche voi a trovare la persona dei vostri sogni. Se siete già impegnati allora questo mese potrebbe rivelarsi importante per cercare di cambiare qualcosa nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il settore professionale, secondo l'oroscopo, Mercurio sarà nuovamente favorevole, mentre Giove sarà alle vostre spalle a partire dalla seconda metà del mese.

I vostri progetti continueranno ad essere validi, ma attenzione a qualche piccolo dubbio o ostacolo che potrebbe presentarsi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8-

Toro: oroscopo del mese di maggio splendente quasi come il mese di aprile. Purtroppo dalle prime giornate di questo quinto mese dell'anno, dovrete salutare Venere e Mercurio, che lasceranno il vostro cielo.

Nulla di grave però in fin dei conti, perché dal punto di vista sentimentale godrete comunque di un buon affiatamento, e di una discreta vitalità tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single il periodo si rivelerà ancora ottimo per provare a conoscere qualcuno, e far fiorire una nuova storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro invece le cose sono destinate a migliorare dalla seconda metà del mese, in quanto Giove andrà a mettersi in sestile, dunque in posizione adatta per cercare di recuperare alcuni progetti rimasti indietro, o per dare inizio ad alcuni più ambiziosi. Discreta anche la salute grazie a Marte in sestile. Voto - 8-

Gemelli: avrete modo di vivere un mese davvero convincente e anche fortunato secondo l'oroscopo. Venere e Mercurio andranno a mettersi entrambi nel vostro segno zodiacale, permettendovi di godere di una bella intesa di coppia, rimanendo fedeli al partner, cercando di soddisfare ogni sua esigenza, ogni suo desiderio. Per voi single amicizie e relazioni sociali procederanno molto bene, ma adesso sarà il momento di pensare anche ad un compagno di viaggio, che possa rendervi felici per molto tempo.

In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole, regalandovi discrete idee da applicare soprattutto nella prima parte del mese. Successivamente infatti, Giove sarà per voi in quadratura per diverso tempo, e potrebbe ostacolarvi un po’. Certo, un po’ di fortuna non vi mancherà, inoltre Saturno continua a sostenervi, per cui, continuate a lavorare dando il massimo, prestando però un pizzico di attenzione in più. Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale in lieve peggioramento, ma comunque soddisfacente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo infatti, nella prima parte del mese Venere e Mercurio si metteranno alle vostre spalle. In amore dunque la vostra relazione di coppia non sarà un crescendo di sentimenti ed emozioni, ma comunque soddisfacente da vivere in armonia e in tranquillità con la persona che amate.

I single saranno chiamati a superare alcune prove o ostacoli e se ci riusciranno, potranno dire di avere trovato la loro vera anima gemella. Buone notizie invece in ambito lavorativo. Giove sarà presto dalla vostra parte, garantendovi una resa sicuramente migliore per i vostri progetti. Ottime anche le energie grazie a Marte in congiunzione per tutto il mese, e sarà fondamentale soprattutto per alcuni progetti dispendiosi, logoranti, ma molto ambiziosi. Voto - 7,5

Leone: in rifioritura dopo un mese di aprile poco convincente secondo l'oroscopo. Il vostro cielo tenderà finalmente a migliorare già dalle prime giornate del mese, quando Venere si sposterà nel segno dei Gemelli. Successivamente, anche Mercurio tornerà a sostenervi, e in amore tornerete ad amare il partner con tutto il vostro cuore.

Le cose infatti ricominceranno ad essere più semplici per voi e per il partner. Sarete ambiziosi, ma senza smettere di rispettare e amare la vostra compagna di vita. I single magari inizialmente potrebbero non essere così inclini ad amare, ma davanti la persona giusta anche loro si scioglieranno. Per quanto riguarda il lavoro Giove non sarà più in opposizione a partire dalla seconda metà del mese. Questo non vuol dire che di colpo le cose miglioreranno, ma piano piano anche voi avrete modo di tornare a dire la vostra. Voto - 7+

Vergine: oroscopo di maggio purtroppo in netto calo per voi nativi del segno, colpa di alcuni movimenti astrali decisamente negativi nei vostri confronti, a partire da Venere che sarà in quadratura.

In ambito sentimentale dunque attenti al vostro modo di agire, di parlare, perché potrebbe essere frainteso dal partner. Cercate di mostrare tutta la vostra gentilezza e comprensione, anche nei momenti più difficili, perché è in quei momenti che bisogna farsi forza. Se siete single non sarete proprio al top in fatto di sentimenti, per cui forse sarà meglio concentrarsi su altro. Nel lavoro purtroppo anche Giove deciderà di voltarvi le spalle, così come Mercurio. Svolgere adeguatamente il vostro lavoro infatti non sarà una passeggiata, per cui sfruttate le prime giornate del mese, molto più favorevoli per provare a concludere qualcosa di positivo. Voto - 6

L'oroscopo del mese di maggio continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.