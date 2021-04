L'oroscopo del mese di maggio prevede il pianeta Giove spostarsi nel segno zodiacale dei Pesci, che in ambito lavorativo potrà contare su idee e grinta in più, grazie anche a Marte in trigono dal segno del Cancro, mentre le cose in amore andranno decisamente meglio per la Bilancia grazie a Venere. Scorpione sarà più in pace con sé stesso sia in amore che al lavoro, grazie ad un cielo che sta migliorando, al contrario per il Sagittario potrebbero insorgere alcune difficoltà in coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di maggio per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo maggio, 2^ sestina

Bilancia: periodo in leggera ripresa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, anche se si può dire che sarà un mese piuttosto simile al precedente.

In amore infatti continuerete a regalare belle emozioni alla vostra relazione di coppia, la quale con Venere in trigono dal segno dei Gemelli, diventerà più forte, stabile e romantica. I single che hanno intenzione di corteggiare una persona interessante conosciuta da poco, avranno modo di dire la loro, in particolare i nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà anch'esso in trigono dal segno Gemelli, mentre purtroppo Giove non sarà di grande aiuto ora che si trova nel segno dei Pesci. In ogni caso, continuerete a dire la vostra con i vostri progetti, che saranno ancora piuttosto validi. Voto - 8-

Scorpione: oroscopo del mese di maggio decisamente migliore rispetto al mese precedente per voi nativi del segno.

Certo, magari le prime giornate non saranno granché, ma presto, quando Venere e Mercurio non saranno opposti, sarete più in pace con voi stessi, e il vostro rapporto piano piano tornerà a splendere. Per quanto riguarda voi single, dovreste cercare di lasciarvi andare più spesso, e forse troverete qualcuno che sia davvero in grado di sciogliervi il cuore.

In ambito lavorativo sarà un periodo di lenta, ma inesorabile ripresa per voi. A partire dalla seconda parte del mese infatti, Giove sarà in trigono dal segno amico dei Pesci, e insieme a Marte in buon aspetto le cose torneranno a migliorare, grazie anche ad un pizzico di intraprendenza e fortuna in più da parte vostra. Voto - 7

Sagittario: non il mese che vi aspettavate purtroppo considerato che Venere e Mercurio saranno contro di voi per tutto il prossimo periodo.

Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale potrebbero insorgere alcune difficoltà tra voi e la vostra anima gemella. Attenzione in particolare al vostro umore, perché spesso potrebbe essere la causa scatenante di litigi o incomprensioni. Se siete single forse questo potrebbe essere il periodo adatto per fare un po’ di ordine nella vostra vita, nell'attesa che l'amore bussi per davvero alla vostra porta. Anche in ambito professionale le cose potrebbero iniziare a peggiorare. La prima parte del mese infatti andrà sfruttata appieno, soprattutto per quei progetti per voi davvero importanti. Nella seconda parte del mese infatti, Giove sarà in quadratura per voi, mettendovi davanti un ostacolo dopo l'altro.

In quanto ad energie e salute sarete messi piuttosto bene, in particolare i nati nella prima decade. Voto - 6+

Capricorno: oroscopo del mese di maggio nel complesso discreto per voi. Tra pianeti favorevoli e non, riuscirete a spuntarla piuttosto bene. In amore purtroppo Venere e Mercurio smetteranno di essere favorevoli, ma fortunatamente la vostra relazione di coppia continuerà ad essere abbastanza godibile. I cuori solitari saranno felicissimi di conoscere nuove persone, e magari tra queste potrebbe esserci qualcuno più interessante del solito. Nel lavoro Giove sarà in sestile nel corso della seconda metà del mese. Saprete ben amalgamare abilità e competenze nel vostro settore, tali da risultare particolarmente apprezzati dai vostri colleghi.

Attenzione però alle energie, perché con Marte in opposizione potrebbero non essere così elevate. Voto - 7+

Acquario: sarà un mese di ripresa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma anche di alcuni cambiamenti nel vostro cielo. Sul fronte lavorativo infatti Giove lascerà il vostro segno a partire dalla seconda metà del mese. Ciò nonostante Saturno rimarrà dalla vostra parte, mentre presto arriverà Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli. In ogni caso, riuscirete ancora ad ottenere risultati di tutto rispetto dalle vostre mansioni. In amore questo mese si rivelerà determinante in quanto Venere si sposterà nel segno dei Gemelli, permettendovi di recuperare l'intesa di coppia con il partner, anche se forse potrebbe essere necessario del tempo.

I cuori solitari possono tornare a sognare, a sperare di trovare la loro potenziale anima gemella, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 8-

Pesci: settore professione che sarà il vero protagonista di questo mese secondo l'oroscopo. Oltre a Marte, in congiunzione al vostro cielo già da un po’, arriverà il pianeta Giove nel vostro segno a partire dalla seconda metà del mese. Si apre dunque un bel periodo per voi, da sfruttare appieno per portare a bordo i vostri progetti. Unica pecca sarà Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli. In amore se già avete una persona speciale al vostro fianco, meglio fare molta attenzione nel prossimo periodo in quanto Venere sarà in quadratura. Attenzione dunque a possibili fraintendimenti o litigi di coppia.

Se siete single sarete felici di conoscere nuove persone, ma tra queste per voi non ci sarà la vostra potenziale anima gemella. Voto - 7