L'oroscopo della giornata di mercoledì 7 aprile prevede un rientro al lavoro piuttosto movimentato, ma forse con qualche soddisfazione per i nativi Leone, favoriti dalla posizione di Mercurio, mentre Capricorno dovrà provare a sfruttare la Luna in sestile dal segno dei Pesci. Questioni d'amore che potrebbero diventare più semplici da gestire per il Cancro, mentre l'umore dei nativi Vergine potrebbe oscillare un po’. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 7 aprile 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 aprile 2021 segno per segno

Ariete: in questa parte centrale della settimana, la Luna andrà a posizionarsi alle vostre spalle secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale rallenterete un po’, ma con un pizzico d'impegno e romanticismo in più continuerete a godere di un ottimo rapporto. Se siete single non accontentatevi di semplici risposte superficiali. In ambito lavorativo i colleghi nel vostro ambiente si comportano amichevolmente, e con un gruppo affiatato portare avanti i vostri lavori sarà più semplice. Voto - 8+

Toro: oroscopo del 7 aprile che vedrà la Luna in sestile dal segno dei Pesci, molto utile se volete cercare di dare un tocco di romanticismo al vostro rapporto, ultimamente altalenante. Il vostro rapporto infatti potrebbe andare piuttosto bene se voi per primi sarete disposti a fare un passo indietro. Per quanto riguarda i single non abbiate paura di apparire esattamente per come siete.

Nel lavoro ancora non vi sentite a vostro agio con le vostre mansioni, ma sappiate che non potete continuare così per sempre. Voto - 7+

Gemelli: non fatevi prendere dal panico solo perché questo cielo sarà leggermente contrario in questa giornata. Secondo l'oroscopo del 7 aprile, la Luna sarà in quadratura, e per quanto riguarda i sentimenti la cosa più giusta da fare sarà continuare come nulla fosse.

I single farebbero meglio a rimandare un chiarimento per ora, e aspettare che la situazione si tranquillizzi un po’. Nel lavoro invece continuate a metterci tutto il vostro impegno. Con Giove, Saturno e Marte in ottimo aspetto, avrete tutte le carte in regola per raggiungere buoni risultati. Voto - 7+

Cancro: sfera sentimentale che sarà lievemente migliore rispetto alle giornate precedenti grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci.

Provare a cercare il dialogo con il partner non sarà così impossibile in questa giornata, ciò nonostante attenzione comunque al vostro atteggiamento in quanto Venere sarà ancora negativa. Se siete single meglio rimanere comunque all'erta su certe situazioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete molto da dire in questa giornata, merito del vostro carisma e della vostra determinazione. Voto - 7

Leone: un cielo libero da nubi per quanto riguarda i sentimenti. Potrete contare sulla posizione favorevole di Venere e di Mercurio per vivere una giornata tranquilla e piena di belle emozioni insieme alla persona che amate di più al mondo. I cuori solitari potreste riuscire a distinguervi dagli altri. Nel lavoro questa potrebbe essere una giornata movimentata ma anche stimolante grazie anche ad alcune idee piuttosto interessanti.

Voto - 7,5

Vergine: previsioni astrali un po’ altalenanti per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Il vostro umore non sarà così alto e dal punto di vista sentimentale non sarete così in forma. I single dovranno fare attenzione a non abbattersi e non perdere l'ottimismo. In ambito lavorativo rimanete aperti a nuove iniziative. Magari una di queste potrebbe rivelarsi geniale. Voto - 7-

Bilancia: meglio stare calmi in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 7 aprile. Venere continuerà a darvi non pochi problemi, e la Luna non sarà così favorevole. Prendete dunque questa giornata con le pinze considerata l'aria un po’ turbolenta tra voi e il partner.

Se siete single le vostre sensazioni o emozioni non saranno così chiare. In ambito lavorativo invece questa giornata sarà molto interessante, dove potreste trarre risultati davvero buoni. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di mercoledì splendente per quanto riguarda i sentimenti, merito in particolare della Luna in trigono dal segno dei Pesci. In amore sarete brillanti con il partner, dimostrando che sapete essere un ottimo compagno di vita. Se siete single non permettete a nessuno di dirvi cosa fare. Siete abbastanza grandi e maturi per prendere decisioni in autonomia. In ambito lavorativo anche se questo non sarà granché, proverete comunque a distinguervi. Voto - 8-

Sagittario: anche se la Luna si troverà in quadratura, dovrete provare comunque a ravvivare questa giornata per quanto riguarda i sentimenti.

Sfruttate la posizione di Venere per sfoderate tutto il vostro romanticismo. Se siete single mostratevi forti e ottimisti, pronti ad accettare eventuali cambiamenti. Nessun problema per quanto riguarda il lavoro, dove sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato. Voto - 7,5

Capricorno: cielo che dopo tanti giorni non vuol tendervi la mano secondo l'oroscopo. Cercate di sfruttare fino in fondo questa Luna in sestile dal segno dei Pesci per cercare di recuperare terreno all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single sarete attratti da una persona conosciuta da poco, ma dovrete far sì che sia tutto perfetto per conquistarla. In ambito lavorativo sarà più una giornata di routine.

Poco male, almeno sapete che ci saranno risultati nel complesso discreti. Voto - 7+

Acquario: una giornata nel complesso discreta secondo l'oroscopo, da vivere al meglio delle vostre possibilità. Per quanto riguarda i sentimenti potrete fare leva sul vostro fascino e far scattare la scintilla della passione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sentirete crescere dentro in voi il fascino e la capacità di seduzione, e non vi sarà preda che sfuggirà alle vostre mire. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento giusto per riprendere in mano alcuni lavori rimasti indietro e dargli degna conclusione. Voto - 8

Pesci: Marte vi farà sentire un po’ stanchi in questa giornata secondo l'oroscopo.

Fortunatamente però ci sarà la Luna nel segno a darvi una mano e tenervi attivi dal punto di vista sentimentale, permettendovi di far felice il partner. Se siete single infatti qualcuno potrebbe essere interessato a voi, e se volete, sarà facile far nascere alchimia tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro invece faticherete un po’ a raggiungere i vostri obiettivi, tant'è che un aiuto sarà praticamente d'obbligo. Voto - 7