L'oroscopo di venerdì 2 aprile prevede una bella Luna nel segno zodiacale del Sagittario, che insieme a Venere in buon aspetto permetterà di provare emozioni fortissime insieme al partner, mentre emotività ed empatia caratterizzeranno la giornata dei nativi Leone. Quei timidi approcci provati finora dalla Vergine potrebbero anche funzionare, mentre Toro dovrà evitare polemiche e rivalità sul posto di lavoro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 2 aprile 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 2 aprile 2021 segno per segno

Ariete: Luna che si sposterà in una posizione più invitante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore potrete contare su un buon feeling con il partner, e Venere nel segno non farà altro che esaltare il vostro rapporto. Se siete single occhi aperti perché la scintilla dell'amore potrebbe scattare presto. Nel lavoro quando siete così motivati ad ottenere qualcosa non ci sarà ostacolo che possa fermarvi. Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale di certo poco soddisfacente in ambito lavorativo secondo l'oroscopo del 2 aprile. Questo cielo vedrà ancora per un bel po’ di tempo Giove e Saturno storti nei vostri confronti, dunque meglio evitare polemiche e rivalità tra voi colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna fortunatamente si sposta in una posizione migliore, ma di romanticismo ancora non se ne parla.

Se siete single a volte è sufficiente farsi meno paranoie e buttarvi nella mischia comunque vada. Voto - 6,5

Gemelli: previsioni astrali in discesa dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 2 aprile, la Luna sarà in opposizione, e potreste non essere dell'umore adatto per poter essere felici insieme al partner.

Ciò nonostante un aiuto emotivo potrebbe farvi bene. Se siete single lasciate da parte i vostri problemi per una giornata e non pensate ad altro. Per quanto riguarda il lavoro tirerete fuori gli artigli quando si parla di affari, cercando di raggiungere il miglior risultato possibile. Voto - 7

Cancro: oroscopo di venerdì così così per voi nativi del segno.

Questa Venere continua a mettere pressione al vostro rapporto sentimentale, anche se cominciate a notare che il dialogo con il partner sembra possibile. Se siete single e non vi sentite bene vicino a qualcuno, semplicemente cambiate aria. In ambito lavorativo anche se le cose vanno piuttosto bene al momento, agite con calma. una buona organizzazione a volte è più efficace. Voto - 7-

Leone: configurazione astrale fantastica per quanto riguarda i sentimenti, con la Luna e Venere sorridenti nei vostri confronti. In amore vivrete la vostra relazione in maniera più spensierata, ma quando volete sapete entrare benissimo in empatia con il partner. Se siete essere l'emotività potrebbe essere una carta da giocare a vostro vantaggio.

In ambito lavorativo recupererete la voglia di fare grazie a Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete, e anche a qualche discreto risultato. Voto - 8

Vergine: se siete single questa vostra timidezza potrebbe permettervi di avvicinarvi ad una persona secondo l'oroscopo. Coloro che sono già impegnati potrebbero avere qualcosa da chiarire insieme al partner, per cercare di riparare alcuni problemi. Per quanto riguarda il settore professionale imparerete a svolgere bene nuovi tipi di incarichi, che vi permetteranno di accumulare esperienza ed essere più efficienti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7

Bilancia: settore professionale ancora solido, convincente secondo l'oroscopo del 2 aprile.

Unica pecca sarà Mercurio opposto, ma ci sarà un buon ventaglio di astri a vostro favore per riuscire a completare bene una giornata lavorativa. In amore la Luna in Sagittario darà qualche piccolo aiuto agli innamorati, che avranno modo di trascorrere una giornata abbastanza tranquilla. Se siete single sarete sempre disponibili ad aiutare un amico in difficoltà. Voto - 7-

Scorpione: peccato che questa Luna se ne vada, perché rendeva il vostro rapporto così magico. In ogni caso potrete contare comunque su una certa stabilità, che vi garantirà piacevoli momenti con il partner. Se siete single il corteggiamento sarà una fase molto importante quando conoscete qualcuno. In ambito professionale vi mancano ancora buone capacità di risolvere i problemi, e sarà necessario ancora del tempo.

Voto - 7,5

Sagittario: Luna romantica che vi farà sognare in questa giornata di aprile. Se avete una relazione stabile sognerete di poter ammirare il tramonto mano nella mano insieme alla vostra anima gemella, e in effetti non sarà così impossibile da realizzare. Se siete single i vostri sentimenti sono diversi nei confronti di una persona, e potrebbero farsi più profondi. In ambito lavorativo le occasioni non mancheranno ma bisognerà prestare comunque attenzione agli imprevisti. Voto - 8

Capricorno: scarico e confuso. Così vi sentirete nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Questo cielo sta portando più problemi che altro, soprattutto in amore, rendendo il vostro rapporto davvero difficile da gestire, soprattutto per i nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single meglio tenere i piedi per terra e non essere così speranzosi. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario chiedere spiegazioni in merito ad alcuni incarichi. Voto - 5,5

Acquario: configurazione astrale ancora una volta ottima per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in sestile dal segno del Sagittario. Ci sarà tanta voglia di stare insieme alla vostra anima gemella, e godersi al meglio ogni momento insieme, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vi meriterete tanto e in questa giornata potreste anche ottenerlo. In ambito lavorativo vi darete da fare in questa giornata. Ci saranno tante cose da fare, ma con Marte in trigono dal segno dei Gemelli le energie non mancheranno affatto.

Voto - 8

Pesci: oroscopo di venerdì sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura. I vostri sentimenti nei confronti del partner potrebbero non apparirvi ben chiari. Forse sarà necessario prendersi qualche momento per schiarirvi le idee. Se siete single meglio non essere troppo insistenti. Sul posto di lavoro inizierà un periodo produttivo, dove sarete in grado di svolgere discretamente bene le vostre mansioni. Voto - 6,5