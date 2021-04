Nel corso della settimana che va dal 19 al 25 aprile 2021 il segno del Toro troverà un periodo molto dinamico, ottimista e decisamente fortunato. In concomitanza, anche gli altri segni di terra gioveranno di questa situazione positiva. Meno entusiasmante pare invece il panorama astrologico per i segni di fuoco, in particolar modo per l'Ariete. Nel frattempo, per il Cancro e per i segni di acqua ci sarà un giro di vite significativo sul lavoro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i 12 segni.

Cancro in testa

1° Cancro: ritroverete tutta la grinta che nella settimana precedente faticava a emergere, dunque anche gli affari avranno un vento decisamente favorevole.

Ottime le prospettive di fare qualche incontro o di riconoscere in un' amicizia qualcosa di più intenso e passionale.

2° Capricorno: finalmente il lato passionale è in progressivo aumento. Avrete modo di fare qualcosa che per cause di forza maggiore avete sempre procrastinato. Anche sul piano familiare ci saranno delle riappacificazioni molto importanti per voi.

3° Acquario: partirete con tanto entusiasmo sul lavoro e anche se questo potrebbe abbassarsi nel fine settimana, comunque ci saranno i risultati a rendervi contenti. Nella vostra relazione potrebbero esserci delle novità sorprendenti, soprattutto da parte del partner.

4° Ariete: avrete qualche momento di riflessione prima di immergervi nelle mansioni di questa settimana.

Non vi lascerete prendere dalle illusioni amorose e vi concentrerete con tutte le vostre forze sul piano lavorativo. In amore ci sarà un'osservanza encomiabile per la vostra relazione.

Bilancia cauta

5° Toro: finalmente vi sentirete meno oppressi dalle vicende di stampo personale, ma soprattutto sarete liberi di svolgere al meglio le faccende lavorative.

Potrete finalmente dedicarvi a voi stessi, ma anche alla famiglia. Umore in miglioramento.

6° Sagittario: dovrete calibrare meglio e dividere equamente ciò che riguarda il lavoro e ciò che riguarda la sfera privata. Sul lavoro ci sarà una garanzia di collaborazione che probabilmente in questo periodo era andata un po' persa.

7° Bilancia: dovrete fare attenzione a qualche amicizia che potrebbe essere poco chiara con voi. Restate all'erta anche sul lavoro, perché la competitività si farà sempre più forte. Ci saranno occasioni in cui troverete in ambito familiare una maggiore sintonia.

8° Vergine: avrete raggiunto un equilibrio che però dovrete sorreggere con tutte le vostre forze, soprattutto in ambito familiare. Dovrete destreggiarvi meglio fra il tempo libero e il lavoro, prediligendo spesso e volentieri il riposo e lo svago.

Opportunità per Gemelli

9° Leone: purtroppo questa settimana saranno poche le occasioni di trovare “terreno fertile” sul campo professionale. L'impulsività sarà controproducente.

10° Gemelli: dovrete fare appello a tutte le vostre energie se volete emergere sul piano professionale in questa settimana.

Ci saranno delle opportunità che riuscirete a cogliere solamente se aguzzate la vista. Ci sarà un drastico calo nell'intesa amorosa.

11° Pesci: la vostra relazione sta seriamente traballando. Provate a staccare la spina dalle vicende personali, anche se ovviamente ci sono dei pro e contro. Siate più concentrati sul lavoro.

12° Scorpione: dovrete stringere i denti e attendere tempi migliori, perché questa settimana potrebbe essere irta di ostacoli e non sempre avrete le carte in regola per affrontarli al meglio. Il sostegno degli affetti in questo momento conterà tantissimo.