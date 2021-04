L'Oroscopo della settimana da lunedì 19 fino a domenica 25 aprile prevede un cambiamento astrale da non sottovalutare, specialmente per chi è nato sotto al segno dell'Ariete, costretto a fare i conti con l'influenza non proprio positivo di una Luna in opposizione. A risultare opposto, secondo le previsioni, sarebbe anche Marte, risultante in netto contrasto per il Capricorno, ma non per questo in grado di rendere dimenticabili i giorni di questa nuova settimana del mese. Il periodo che sta per sopraggiungere sarà ottimo per il recupero energetico dei Pesci, così come i nativi del Toro saranno in grado di godere dei frutti che la fortuna e l'amore hanno deciso di donare.

In ogni ambito, qualsiasi sia la stella sotto cui si è nati, bisognerà impegnarsi per riuscire a realizzare i propri sogni, o anche semplicemente per poter superare i vari ostacoli che si paleseranno lungo il cammino.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, per il segno dell'Ariete non sembrano esserci buone prospettive per la settimana entrante. Questo nuovo periodo, a causa di una Luna in opposizione, potrebbe portare con sé rallentamenti non preventivati e poco graditi in ambito lavorativo. Per quanto riguarda la vita di coppia e la famiglia, invece, non potrebbe esserci periodo migliore di questo.

L'amore e la gioia saranno sicuramente all'ordine del giorno.

Toro - l'oroscopo della nuova settimana di aprile preannuncia giornate interessanti per chi è nato sotto al segno del Toro. La fortuna avvolgerà le varie giornate donando a questo segno la possibilità di ottenere i massimi risultati con il minimo sforzo. Ciò non esclude, ovviamente, il doversi mettere in gioco per riuscire a farsi strada in quello che è il cammino lavorativo e di vita.

Occorre impegnarsi al massimo per avvicinarsi anche di poco alla realizzazione dei propri sogni.

Gemelli - la vicinanza di Marte si avvertirà fino alla giornata di venerdì e la fortuna sembrerà così tangibile da rendere possibile quasi tutto. Il favore della Luna aiuterà ulteriormente rendendo le prossime giornate veramente entusiasmanti, ma secondo l'oroscopo bisognerà fare attenzione al weekend in rapido avvicinamento: Marte si allontanerà e con esso svanirà tutta la fortuna accumulata nei giorni precedenti.

Cancro - un'ondata di nuova energia si prospetta all'orizzonte. Già dalla giornata di lunedì si potrà avvertire un crescente accumulo energetico che permetterà, nel corso dell'intera settimana, di affrontare a testa alta eventuali difficoltà e portare al raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati. Mai rifiutare l'aiuto delle persone amate: se tenderanno la mano sarà perché hanno la possibilità di donare il proprio aiuto nella scalata verso il successo.

Leone - stando alle previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno del Leone potrebbe venire investito da una mole eccessiva di lavoro al punto da non riuscire più a comprendere come muoversi all'interno del proprio campo. Servirà una piccola pausa per riprendersi e in questo lasso di tempo si potrebbe voler allontanare tutte le persone che si aggirano nei dintorni, partner compreso.

Vergine - ottime notizie sembrano sopraggiungere per i nativi della Vergine. Secondo l'oroscopo, chi gode dell'influenza di questo segno zodiacale potrà immergersi in una settimana completamente fortunata. Ogni aspetto delle prossime giornate sarà intriso di fortuna, dallo shopping al lavoro, fino a giungere anche all'interno del nucleo famigliare e della vita di coppia.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questa nuova settimana, i giorni ormai prossimi saranno impregnati di fortuna e serenità. La vicinanza del partner e della famiglia servirà per tenere lontani i pensieri negativi, mentre il sorriso delle persone che si incontreranno sarà un vero toccasana per riuscire a liberarsi dalla stanchezza.

Ciò non toglie che ci si potrà ritagliare qualche attimo di assoluto riposo.

Scorpione - quelle che stanno per nascere saranno giornate piuttosto difficili da affrontare, specialmente se si considera l'opposizione di astri come Mercurio e Venere che porteranno, oltre a vari rallentamenti e intoppi in ambito lavorativo, anche alla nascita di qualche battibecco all'interno della vita di coppia. La fedeltà del partner sarà l'unica cosa di cui non si potrà dubitare, ma sarebbe meglio fare attenzione a quei piccoli dettagli che potrebbero trarre in inganno.

Sagittario - finalmente sarà possibile tirare un sospiro di sollievo. La morsa della sofferenza, causata da un'innalzamento forse troppo repentino dei livelli di stress e nervosismo, ha finalmente deciso di abbandonare la presa e allontanarsi temporaneamente da questo segno zodiacale.

Ciò significa che si potrà ricercare qualche attimo di tranquillità per recuperare le energie perdute e distendere i propri nervi.

Capricorno - L'opposizione di Marte porterà, a partire dalla giornata di mercoledì, qualche nota di stanchezza in più e non sarà quindi possibile affrontare al meglio le varie giornate che si presenteranno lungo il cammino di questo nuovo periodo. Secondo le anticipazioni dell'oroscopo sarà necessario evitare il più possibile le fonti di stress e le persone che emanano esclusivamente energie negative.

Acquario - nonostante il periodo in questione appaia semplice da affrontare, e in alcuni casi anche terapeutico, ci si dovrà preparare ad affrontare tutti quegli imprevisti che, seppur piccoli, si paleseranno lungo il cammino.

Sia che si osservi all'aspetto economico, sia che di consideri l'ambito sentimentale, in questa settimana di aprile sarà necessario prepararsi ad accogliere notizie di vario genere al fine di non farsi trovare impreparati.

Pesci - ottime notizie si ergono all'orizzonte per i nativi di questo segno zodiacale. Le giornate di questa nuova settimana di aprile si faranno portatrici di una carica di energie non indifferente e in grado di ristabilire l'equilibrio fisico e mentale dei Pesci. Apparentemente non dovrebbero esserci problematiche in arrivo durante questo periodo, ma è sempre consigliabile non abbassare mai la guardia e prepararsi ad ogni evenienza.