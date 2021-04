L'oroscopo della giornata di domenica 18 aprile prevede un Cancro fortemente innamorato della propria anima gemella, grazie alla Luna e Venere che amplificano questa voglia di amare, mentre potrebbero esserci alcuni momenti d'incomprensione con il partner per l'Ariete. Scorpione sarà chiamato a superare una prova importante, mentre Capricorno farebbe meglio a non trascurare certe amicizie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 18 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 18 aprile segno per segno

Ariete: si apre un periodo non particolarmente soddisfacente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, a causa della Luna in quadratura.

Con il partner potrebbero nascere delle incomprensioni o dei imprevisti, che potrebbero causare un po’ di tensione: cercate di essere preparati. Se siete single non è un motivo valido offendersi per dei mancati complimenti. Nel lavoro Mercurio sarà ancora in buona posizione, per questo potrebbero arrivare delle novità interessanti. Voto - 7-

Toro: il vostro buonumore non verrà mai messo in discussione secondo l'oroscopo della giornata di domenica 18 aprile. Quest'ultimo giorno della settimana si rivelerà molto piacevole con il partner, utile per dimostrargli il vostro amore anche con quei gesti o progetti che portano avanti il vostro rapporto. Se siete single il vostro obiettivo sarà quello di arrivare in fondo ai problemi e riuscire a voltare pagina.

Nel lavoro attenti a non temporeggiare: fare tutto in fretta e furia non vi aiuterà. Voto - 7,5

Gemelli: peccato per questa Luna che cambia segno. Fortunatamente per voi, dal punto di vista sentimentale, le cose non sono destinate a cambiare granché, di conseguenza potrete continuare ad amare il partner con tutto il vostro cuore, senza correre il rischio di sembrare assillanti.

Voi single avrete tantissima voglia di rimettervi in gioco, di trovare l'amore e qualcuno con cui condividere tutto. Nel lavoro sarete in grado di sfruttare tutte le vostre abilità per svolgere come si deve i vostri incarichi. Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale niente male in quest'ultima giornata della settimana. La Luna entrerà nel vostro cielo e insieme a Venere in sestile, dal punto di vista sentimentale, non potrete chiedere di meglio per il vostro rapporto, che potrebbe prendere una svolta molto importante.

Se siete single i vostri sguardi magnetici saranno piuttosto convincenti. In ambito lavorativo vi accorgerete che non è possibile rilassarsi e che dovrete darvi da fare per completare i vostri incarichi. Voto - 7,5

Leone: troppi pensieri e distrazioni offuscano la vostra vita secondo l'oroscopo di domenica. Sul fronte sentimentale faticherete non poco a comprendere le necessità del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single vorrebbero qualcuno da amare al proprio fianco, ma non sono nelle condizioni più adatte. Per quanto riguarda il lavoro troppe disattenzioni potrebbero compromettere i vostri progetti. Voto - 6

Vergine: vorrete evitare di scendere a compromessi per quanto riguarda la vostra vita sentimentale.

Anche se questo cielo è favorevole nei vostri confronti, sarà meglio in ogni caso non chiedere troppo al momento. Aspettate che la vostra situazione sentimentale migliori ulteriormente. Anche voi single non vorrete accontentarvi, per il momento guardatevi intorno e cercate di capire quale sia la vostra vera compagna di vita. In ambito lavorativo Mercurio sta per spostarsi in una posizione migliore, potrebbero dunque arrivare delle idee molto interessanti. Voto - 7,5

Bilancia: previsioni astrali in calo a partire da questa giornata di domenica, complice la Luna che si troverà in quadratura dal segno del Cancro. Per quanto riguarda i sentimenti state attenti, soprattutto se siete appena usciti da una crisi.

Se siete single poche novità al momento, bisognerà aspettare la prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro sarete i soliti inarrestabili, grazie a Giove e Saturno in trigono che sostengono i vostri progetti. Voto - 7-

Scorpione: configurazione astrale che prevede la Luna in trigono dal segno del Cancro. Ciò nonostante non aspettatevi di vedere il vostro rapporto funzionare di colpo anzi, potreste essere chiamati a prendere delle scelte importanti. Per i cuori solitari i rapporti più stretti saranno molto importanti al momento. In ambito lavorativo, con questo cielo, non sarà una grande idea prendere l'iniziativa, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6+

Sagittario: sfera sentimentale che torna a essere convincente, dopo questa Luna che vi ha un po’ disorientato.

Con il partner tornerete a essere romantici e responsabili al tempo stesso, in particolare i nati nella terza decade. I cuori solitari potrebbero scoprire di essere apprezzati da una persona. Nel lavoro avere una buona organizzazione e preparazione alle spalle vi metterà in vantaggio su certi incarichi. Voto - 8

Capricorno: anche se questo cielo sembra favorirvi nuovamente, secondo l'oroscopo sarebbe utile evitare di trascurare determinati rapporti, non solo quello di coppia, ma anche certe amicizie qualora siate single. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete un po’ di agitazione, ma con un po’ di calma vi farete strada tra le tante cose da fare. Voto - 7+

Acquario: cielo ancora "così così" per quanto riguarda i sentimenti.

Venere in quadratura non vi aiuterà a chiarirvi con il partner, per cui meglio non entrare in certe discussioni. Per quanto riguarda i single una persona potrebbe rivelarsi importante in questo periodo. Molto bene in ambito professionale, dove vi sentirete all'altezza di ogni situazione grazie a Giove. Voto - 7-

Pesci: magica Luna in trigono in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica 18 aprile. In amore, dopo un periodo no, questa sarà una giornata tranquilla e piena di sentimenti positivi. I single vivranno momenti piuttosto sereni quando saranno in compagnia delle persone che amano. Nel lavoro forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ma ve la caverete piuttosto bene. Voto - 8-