L'Oroscopo del giorno 7 aprile ha inserito "la marcia veloce", pronto a dare un valore tangibile alla giornata di mercoledì. Diretti interessati, i sei segni appartenenti alla corolla zodiacale della seconda sestina: pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle? A finire sotto la lente astrologica i comparti relativi all'amore e al lavoro, logicamente analizzati in funzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, in questo giro di boa settimanale, l'ingresso della Luna in Pesci, senz'altro portatore di ottime novità in campo sentimentale, non solo al segno direttamente interessato.

Infatti risulta molto positivo il periodo anche per altri due segni, lo Scorpione e l'Acquario, nel contesto ottimamente valutati a cinque stelle. Invece avranno tutt'altro da attendersi coloro del Capricorno, indicati nelle previsioni zodiacali di mercoledì in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 7 aprile

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo del giorno indica l'arrivo di un mercoledì di metà settimana potenzialmente positivo. Forse qualche riserva potrebbe esserci in merito ai rapporti di amicizia o in famiglia. In particolare, non vi sentirete molto soddisfatti di voi stessi o di come andranno le cose nel corso del periodo.

In campo sentimentale, se voleste rendere felice la persona amata, sorprendetela con una cena a lume di candela, magari scegliendo un motivo particolare che ricordi a entrambi momenti felici vissuti in precedenza. I single intanto dovranno fare attenzione a eventuali incontri o proposte inaspettate: meglio non fidarsi subito ma valutare e poi decidere.

In ripresa leggera la parte lavorativa. Potreste ricevere nuovi incarichi, cambi di mansioni, trasferimenti: valutate ogni possibile novità.

Scorpione: ★★★★★. L'oroscopo indica la giornata di metà settimana vincente in amore ma anche nelle situazioni più propriamente materiali. In generale, i momenti più belli saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: la Luna in Pesci riuscirà a trasmettere calore, fortuna e un affiatamento particolare con famigliari, amici, colleghi e persone stimate.

In campo sentimentale sarete al settimo cielo perché inizierete a fare progetti importanti insieme alla persona del cuore. Sarete ammalianti, circondati da un'aurea seducente, il che catalizzerà su di voi attenzioni e premure. Single, tutto o quasi andrà per il meglio, quindi non preoccupatevi più di tanto. Tirate fuori il vostro "saper fare" romantico e gioioso, godendovi il momento come e con chi vi aggrada. Molti del segno risulteranno vincenti anche nel lavoro. In pratica avrete ottime probabilità di portare a buon fine una certa situazione che aveste attualmente in stallo, oppure per qualcosa che vorreste mettere in gioco.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 7 aprile al Sagittario indica buona abbastanza la giornata in questione.

Per quanto riguarda l'amore, si annuncia una giornata immersa nella solita routine, in parte aiutata dagli effetti positivi. Per qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, la Luna quest'oggi consiglia di non essere troppo larghi di manica. In campo sentimentale, intanto, non date niente per scontato, soprattutto nelle cose in cui vi sentite sicuri al 100% in quanto l'intoppo potrebbe essere dietro l'angolo. Single, tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo. Potrete fermarvi un attimo a raccogliere le idee se necessario, magari recuperare le forze ricaricare eventuali energie perse. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume possa essere un giorno sorridente e a tratti anche molto generoso con la maggior parte di voi (l'ascendente farà la differenza).

Oroscopo e stelle di mercoledì 7 aprile

Capricorno: ★★★. L'oroscopo del giorno preannuncia un mercoledì classificato con l'odioso sigillo del "sottotono". In amore, il periodo sarà immerso nella più normale delle routine, dove tutto è dato per scontato e non succede mai qualcosa di nuovo o di interessante. In effetti, il rapporto già da un pezzo stenta nel regalare felicità o emozioni. Per caso la mancanza di novità starà mica logorando la buona intesa tra voi e il partner? Calma! Se avete una vita di coppia soddisfacente, e quindi ci tenete alla continuità del rapporto, evitate di farvi sopraffare dall'insicurezza. Single, qualcuno non bene identificato potrebbe intralciare i vostri piani. Attenti a tutti coloro che manifestano comportamenti fuori dall'ordinario, certamente in grado di creare tensioni e fraintendimenti.

Nel lavoro, il giorno promette cose discrete: sarete intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti, che non mancheranno di certo.

Acquario: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata del 7 aprile invita voi nativi a gongolare: questo mercoledì sarete tra i segni favoriti! Non c'è nulla di più stimolante di una giornata valutata in modo positivo, soprattutto quando le previsioni si avverano. Per l'appunto, questo mercoledì di metà settimana potrà essere vissuto alla grande grazie all'ottima prestanza di Venere in sestile a Giove, quest'ultimo attualmente in congiunzione alla Luna nel segno. Per quanto riguarda l'amore, tanta la voglia di recuperare tempo perduto: pronti a mettere una pietra sopra le ultime vicissitudini sentimentali?

Il periodo si presterà molto bene per correggere programmi già avviati e mai andati in porto. In coppia, il consiglio è di dare una seconda chance. Single, la giornata sarà molto vivace e potrebbe portare anche belle novità. Una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Nel lavoro, il vento spirerà quasi tutto a vostro favore. Anche se avrete poche novità su cui far conto, sappiate che presto potrebbero cambiare alcune cose: state in campana.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 7 aprile, preannuncia un periodo davvero interessante per tanti di voi del segno. L'arrivo di flussi estremamente positivi generati dalla Luna, in ingresso nel segno a tarda sera, offrirà grosse opportunità per concludere positivamente questioni aperte.

In amore, il consiglio delle stelle è quello di darsi da fare soprattutto a chi avesse problematiche aperte o da risolvere: giocare adesso le carte migliori sarà una scelta azzeccata, visto anche che il tempo sta passando e molti continuano ancora a tergiversare. Il consiglio dell'Astrologia per quanto concerne la coppia è quello di approfittare del buon momento per mettere in chiaro le cose che (eventualmente) ancora non vanno. Single, vitalità ed un clima leggero vi faranno trascorrere una bella giornata. Seguite i suggerimenti della Luna positiva: fate concessione allo svago ed alle frivolezze per alleggerirvi dai pensieri più assillanti e distendere i nervi tesi. Per i più giovani (ma non solo), la serata si prospetta magnifica: potreste tentare conquiste difficili.

Nel lavoro, il vento spirerà tutto a vostro favore. Anche se avrete poche o nessuna novità su cui far conto, sappiate che presto potrebbero cambiare alcune cose: state in campana!

Classifica 7 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 7 aprile è pronta a decretare i probabili segni fortunati e quelli ritenuti in difficoltà. Target la giornata di metà settimana relativa a mercoledì: ansiosi di sapere qual è la posizione attribuita dall'Astrologia al vostro segno di nascita? Bene, vediamo di dare soddisfazione alla predetta domanda passando subito all'analisi del prospetto posto all'uopo.

Le stelline di mercoledì 7 aprile: