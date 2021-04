L'oroscopo di martedì 6 aprile sarà caratterizzato da sentimenti molto intensi. Tutti i segni zodiacali dovranno fare i conti con la loro parte più profonda e cercare di risolvere incomprensioni interiori.

Osservando la mappa celeste di domani è possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra questi spiccano:

Sole in congiunzione a Venere;

Luna in congiunzione a Saturno;

Marte in quadratura a Nettuno;

Saturno in quadratura a Urano.

Nella giornata di domani Ariete e Cancro saranno particolarmente interessati all'andamento della loro relazione sentimentale, mentre la Vergine sarà poco attenta al partner.

La Bilancia sarà sensibile alle parole altrui e il Sagittario saprà mettere tutti in riga.

Ecco le caratteristiche dell'Oroscopo del 6 aprile.

Previsioni zodiacali di domani 6 aprile: Toro sfortunato, Cancro innamorato

Ariete: i sentimenti del partner vi staranno molto a cuore. Cercherete di alleggerire questa giornata e di regalargli attimi preziosi. Purtroppo la vostra concentrazione verrà rapita anche da questioni lavorative poco piacevoli. Dovrete far leva sui vostri punti di forza per riuscire a risolvere velocemente la cosa. Per fortuna non sarete soli.

Toro: in questa giornata il fato non sarà dalla vostra parte, ma questo non vi impedirà di affrontare le avversità a testa alta. La vostra audacia avrà la meglio su qualunque sentimento negativo e vi consentirà di trovare il vostro posto nel mondo.

Il partner si rivelerà comprensivo, ma sarà meglio non fargli perdere la pazienza.

Gemelli: vi sembrerà di essere seduti su un'altalena, infatti questa giornata sarà caratterizzata da frequenti sbalzi d'umore. Allegria e tristezza si alterneranno a un ritmo molto veloce, senza lasciarvi il tempo di metabolizzare. L'oroscopo suggerisce di non compiere azioni troppo impegnative: sarà meglio provare a recuperare prima il vostro equilibrio interiore.

Cancro: il partner avrà la vostra totale attenzione. Vorrete il meglio per il vostro futuro e vi impegnerete per rendere possibili alcuni desideri. Non sarà facile, soprattutto a causa di alcune diversità caratteriali, ma sarete disposti ad andare fino in fondo. La persona amata vi dimostrerà tutta la sua riconoscenza, anche se lo farà in un modo inaspettato.

Oroscopo di martedì 6 aprile: Leone energico, Bilancia sensibile

Leone: vi sentirete travolti da una carica di energia positiva. Gli ostacoli non spariranno magicamente, ma assumerete un atteggiamento che vi permetterà di affrontarli tutti, senza crollare. In amore sarete aperti alle proposte del partner, ma non sacrificherete i vostri desideri. Buona parte della giornata sarà improntata sul lavoro e sull'ambizione.

Vergine: non vi sentirete pronti a sistemare le cose con il partner. Saprete di dover parlare con lui per poter ripristinare una relazione sana e basata sulla comunicazione, ma preferirete rimandare. La vostra concentrazione sarà attirata dai vostri vecchi hobby e cercherete di dare più spazio alle amicizie.

Una persona a voi vicina potrebbe mettervi in difficoltà.

Bilancia: le critiche altrui avranno un forte impatto sulle vostre emozioni. Sul momento vi farete scivolare le cose addosso, ma poi tenderete a ripensarci e a tornare sui vostri passi. Sarete caratterizzati da forti contraddizioni interiori, ma il partner non vi lascerà soli neanche un istante: la sua presenza vi aiuterà a superare questo difficile momento.

Scorpione: non vorrete fare la prima mossa con il partner, perché avrete paura di essere respinti. Cercherete di concentrarvi sulle caratteristiche positive del vostro carattere, anche se sarete ipercritici nei vostri confronti. L'oroscopo consiglia di lasciarvi andare e di mettere al bando tutte le preoccupazioni.

Una maggiore serenità porterà solo conseguenze positive.

Astrologia del 6 aprile: Sagittario ambizioso, Acquario disorientato

Sagittario: vorrete raggiungere la perfezione in tutto ciò che farete e pretenderete questo anche dagli altri. Non sopporterete gli errori, soprattutto quelli legati al lavoro. Forse sarete un po' troppo severi con colleghi e amici, al punto di dare vita a fraintendimenti poco piacevoli. L'oroscopo consiglia di provare ad abbassare il livello di tensione emotiva.

Capricorno: in amore ci saranno alti e bassi. Non vi sentirete capiti dal partner e cercherete d'inquadrare la situazione. Rischierete di cercare conforto in persone diverse e questo potrebbe aggravare la frattura di coppia.

Il dialogo sarà l'unica arma che potrete usare per mettere fine ai litigi: ricorrete a tutto il vostro romanticismo.

Acquario: avrete la sensazione di non essere più i protagonisti della vostra vita. Il tempo scorrerà molto velocemente, senza permettervi di lasciare una traccia. L'oroscopo di domani consiglia di non pensare al futuro, ma di concentrarvi solo sul presente. Sarà fondamentale provare a godere di ogni singolo istante, in modo da non avere alcun rimpianto.

Pesci: il vostro datore di lavoro potrebbe mettervi alla prova. Anche se, apparentemente, questo potrebbe aumentare lo stress, si tratterà di un'occasione molto preziosa per dimostrare il vostro valore. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non esagerare: vi basterà essere voi stessi e impegnarvi come avete sempre fatto.

I riconoscimenti non tarderanno ad arrivare.