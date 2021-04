Un'altra settimana del mese di aprile è giunta quasi al termine e il weekend ormai alle porte dovrebbe essere pieno di novità per vari segni Secondo le anticipazioni dell'Oroscopo, in queste prossime giornate sarà possibile ritagliarsi un attimo di tempo da dedicare a sé stessi e al recupero delle proprie energie, specialmente per quanto riguarda il segno del Cancro. Ad affiancarsi ad esso saranno i nativi dei Pesci, pronti a recuperare non solo le energie fisiche e mentali, ma anche il controllo della propria vita. Parlando invece di fortuna, non si può non tenere in considerazione il segno della Bilancia, immerso in un periodo decisamente ottimale sotto ogni aspetto; anche il Toro sarà sempre più fiero e sicuro di sé.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - i nativi di questo segno zodiacale, dopo una settimana trascorsa leggermente sottotono, potranno iniziare la loro ascesa al recupero, facendo il pieno di energie fisiche e mentali per potersi cimentare nuovamente in una vera e propria scalata verso il successo. Attenzione a non lasciare nulla al caso: ogni avvenimento potrebbe essere stato studiato proprio per il futuro.

Toro - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend del mese di aprile, i giorni che stanno per sopraggiungere saranno intrisi di fortuna e ottimismo. Riuscire a raggiungere gli obiettivi preposti non sarà un qualcosa di complicato, così come godersi la compagnia del partner e palesare efficacemente quelli che sono i propri sentimenti.

Gemelli - la terza settimana piena di questo mese è stata tra le più fortunate, ma l'avvicinarsi sempre più rapido del weekend potrebbe allontanare sempre più i Gemelli da quella fortuna accumulata durante i giorni appena trascorsi. Qualcuno potrebbe voltare le spalle proprio nel momento del bisogno e le uniche persone in grado di colmare il vuoto rimasto saranno i membri della propria famiglia.

Cancro - qualche giornata di relax non potrà portare altro che benessere ai nativi del Cancro. Stando a quanto previsto dall'oroscopo, in questo nuovo fine settimana si potrà avvertire l'accrescere sempre maggiore delle proprie energie. Questa nuova carica energetica aiuterà ad affrontare a testa alta quanto riservato con la nascita di una nuova settimana.

Leone - qualche attimo di confusione è più che comprensibile, soprattutto considerando qualche strano movimento compiuto dagli astri in questo periodo. Riuscire a ritrovare sé stessi non sarà semplice, ma neanche impossibile, e richiederà un impegno e uno sforzo maggiori rispetto a quanto fatto fino a ora.

Vergine - l'oroscopo del terzo weekend di aprile, ovvero quello compreso tra venerdì 23 e domenica 25, annuncia l'arrivo di giornate interessanti per i nativi della Vergine. La fortuna accompagnerà ogni attimo, rendendo indimenticabili anche quelli più intimi. Ci si imbatterà, con molta probabilità, in una persona in grado di comprendere ogni dubbio, ogni pensiero e di risanare le varie ferite accumulate nel tempo.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche questo segno zodiacale si ritroverà a poter affrontare con entusiasmo le prossime giornate. Le anticipazioni dell'oroscopo portano alla luce momenti realmente intrisi di fortuna e gioia e un intero weekend pieno di armonia, sia all'interno della vita di coppia che in ogni ambito della propria vita.

Scorpione - una posizione astrale non proprio ottimale si erge all'orizzonte per lo Scorpione. Riuscire a raggiungere i propri obiettivi non sarà affatto semplice, così come non sarà facile riuscire a trovare un punto d'incontro con il proprio partner. Attenzione però a non abbattersi facilmente, poiché la nascita di una nuova settimana potrebbe portare con sé qualche nota di positività e fortuna.

Sagittario - riuscire a rilassarsi, secondo l'oroscopo, risulterà un compito tanto semplice quanto naturale e niente e nessuno, almeno apparentemente, sarà in grado di mettere a repentaglio l'equilibrio trovato e costruito in questi giorni. Si potrà sempre contare, in qualsiasi evenienza, sulla vicinanza del partner e delle persone amate.

Capricorno - qualche nota di stress potrebbe sopraggiungere proprio durante il prossimo weekend, rischiando di avvicinarsi troppo ai limiti massimi. Fortunatamente per questo segno zodiacale, la presenza costante della famiglia e del partner permetterà di affrontare a testa alta ciò che si paleserà lungo il cammino, riducendo al minimo eventuali "ripercussioni".

Acquario - durante questo periodo, stando ai consigli elargiti dall'oroscopo, sarà necessario fare attenzione agli imprevisti che potrebbero nascere lungo il cammino, indipendentemente dagli ambiti a cui faranno riferimento. Si potrà sempre contare sull'aiuto dei propri cari, ma non bisognerà fare esclusivo affidamento sulle loro capacità, o si rischierà di cadere nell'abitudine e perdere la fiducia in sé stessi.

Pesci - ottime notizie continueranno a giungere anche durante il weekend, portando con sé la nascita di qualche collaborazione in ambito lavorativo o addirittura di un contratto di lavoro. L'entusiasmo non abbandonerà le prossime giornate, ma non per questo bisognerà abbassare la guardia.