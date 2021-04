Per il mese di maggio 2021, l'Oroscopo si prospetta molto favorevole per la Bilancia grazie sia alla fortuna di Venere che quella grande di Giove, che si ripercuoterà anche sul segno dei Pesci. Anche per l'Ariete sarà un periodo molto fortunato. Marte potrebbe creare un'opposizione per i segni del Capricorno e dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Pesci in testa

1° Vergine: finalmente avrete un inizio del mese molto favorevole in amore grazie a Venere, mentre sul lavoro ci sarà fortuna e una grande capacità comunicativa che ora vi renderà molti affari facili.

Nella squadra lavorativa aleggerà una atmosfera molto pacifica, che vi farà aiutare a vicenda.

2° Pesci: anche se l'inizio del mese non sarà propriamente ottimale, secondo l'oroscopo si farà sentire la grande fortuna di Giove che vi porterà delle occasioni imperdibili sul piano lavorativo e finanziario. La stabilità in amore sarà eccellente, anche se stavolta non si arriverà ad una intesa passionale.

3° Bilancia: questo periodo sarà molto fortunato dal momento che sia Venere che Giove saranno dalla vostra parte, ma d'altro canto dovrete essere molto più amorevoli nei confronti del vostro fisico, regalandogli molto più riposo di quello che solitamente gli concedete.

4° Ariete: il vostro segno sarà particolarmente fortunato grazie alla combinazione fra Venere e Giove.

Potrebbe rivelarsi un periodo che sul piano lavorativo potrebbe portare molti guadagni e tanta voglia di innamorarsi e di rendere la vostra relazione molto affiatata.

Leone in miglioramento

5° Leone: le cose in amore non faranno che migliorare, anche se non si arriverà all'intesa passionale che avete desiderato a lungo in questo periodo.

Maggio si rivelerà molto energico e pieno di risorse soprattutto per l'ambito lavorativo. Si risolveranno problematiche burocratiche più facilmente del solito.

6° Toro: vi sentirete vitali ed energici sia nella sfera privata sia per quel che riguarda l'ambito lavorativo. Si prospetta un mese di affari e avrete tanta buona volontà dettata da Marte.

Ottima questa fortuna di Venere che giocherà a vostro favore anche per l'amore e per gli incontri.

7° Scorpione: solo le energie di Marte, molto favorevoli sul piano progettuale e lavorativo, saranno all'altezza di questa ferrea opposizione di Giove che, altrimenti, potrebbe non concedervi tregua. In amore subentrerà un periodo fatto di magica intesa.

8° Cancro: sul piano sentimentale maggio non favorirà le prospettive che avete in mente, ma se avete un progetto lavorativo in atto, è sicuro che questo vi porterà molti guadagni e tante occasioni. Alla fine del mese potrete fare un resoconto che vi darà grandi soddisfazioni.

Cautela per Sagittario

9° Gemelli: dovrete tenere testa a Marte, prevalentemente negativo nei confronti della vostra costellazione, facendovi sentire spesso stanchi.

In amore invece si potrà contare su una volontà rinnovata di rendere la vostra relazione sempre più matura.

10° Capricorno: ci sarà un mese buono per il vostro umore, ma dovrete vedervela con un Marte in opposizione che potrebbe farvi sentire costantemente stanchi e senza molte forze a vostra disposizione. Bisognerà attendere la fine del mese per vedere le cose migliorare sensibilmente.

11° Sagittario: occorre fare attenzione ai passi che farete, perché potrebbe diventare sempre più difficile destreggiarvi fra tutte queste opposizioni planetarie. Anche se Giove potrebbe darvi delle possibilità, fate in modo che queste siano il più possibile favorevoli.

12° Acquario: la ripresa in amore sarà troppo lenta per poter parlare di un vero rialzo.

Dovrete quindi cercare di ripristinare un equilibrio, soprattutto se recentemente è andato perso. Andrà meglio sul piano lavorativo, anche se dovrete impegnarvi al massimo.