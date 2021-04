Secondo l'Oroscopo per il mese di maggio ci saranno parecchie opposizioni per il Sagittario, soprattutto quelle essenziali di Venere e di Mercurio, mentre Giove sarà favorevole seppure per certi aspetti “inconcludente” senza determinati appoggi. Bisognerà attendere che la stagione primaverile finisca per ottenere risultati soddisfacenti e che corrispondano alle vostre aspettative. Marte sarà una fonte inesauribile di energie da impiegare anche per il tempo libero o quando ce ne sarà occasione. A seguire, le previsioni dettagliate dell'oroscopo di maggio per il segno del Sagittario.

Amore

La positività purtroppo non sarà prerogativa di questo mese. Dal giorno 5 comincerà una opposizione di Mercurio e successivamente quella di Venere. Ciò significherà una scarsissima capacità di dialogare, ma anche di andare incontro a conclusioni affrettate, di incomprensioni varie che potrebbero non essere l'ideale se avete una famiglia. Se riuscirete ad affrontare questo periodo e uscirne “indenni” come coppia, allora vorrà dire che c'è una maturazione solida alla base della vostra relazione e che avevate già prospettato l'eventualità di un periodo simile.

Anche sul piano amicale ci sarà un periodo di “freddezza” dettato da cause di forza maggiore, ma al quale susseguirà uno più pacifico e gioviale.

Lavoro

Sul lavoro ci sarà Giove a regalarvi tante occasioni e prospettive professionali interessanti, anche se siete ancora alla ricerca di un impiego. Quel che invece sarà arduo sarà sfruttare queste occasioni. Mercurio non favorisce la comunicazione e la creatività, e quella a vostra disposizione purtroppo non troverà gli sbocchi adatti per emergere.

Lasciare che il lavoro proceda lentamente e forse con un po' di monotonia sembrerà la cosa più consona da fare in questo momento. La fine del mese costituirà un punto a vostro favore, perché più si avvicinerà l'estate e più ci sarà occasione di dare dimostrazione concreta delle vostre idee. Nel frattempo, organizzatevi il più possibile per non avere problematiche future.

Fortuna e salute

La fortuna sarà a vostra disposizione, ma i mezzi per metterla a frutto saranno invece decisamente pochi. Se avete già un impiego, il consiglio sarà quello di fare quel che dovete senza slanci che potrebbero rivelarsi controproducenti. Quando si presenterà l'opportunità dovrete impiegare tutte le vostre energie per conseguire i vostri obiettivi, soprattutto quelli a cui tenete particolarmente. Difatti la forza di Marte giocherà molte carte a vostro favore, soprattutto se si tratterà di un lavoro che prevede anche la manualità, oltre che l'aspetto mentale e argomentativo.