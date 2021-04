Lunedì 26 aprile sul piano astrale la Luna sosterà nell'orbita della Bilancia, mentre Saturno e Giove stazioneranno nel segno dell'Acquario. Plutone, invece, continuerà il proprio moto in Capricorno, così come Urano, il Sole, Mercurio e Venere proseguiranno il domicilio in Toro. Nettuno, infine, risiederà in Pesci e Marte permarrà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Sagittario, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. I nativi del terzo segno di Fuoco, specialmente coloro che operano alle dipendenze altrui, trascorreranno probabilmente il primo turno lavorativo della settimana pieni di idee da non sottovalutare, le quali troveranno facilmente l'appoggio dei capi aziendali.

2° posto Bilancia: osservatori. I nati sotto il segno della Bilancia, durante questa giornata, potrebbero limitare i dialoghi e concentrarsi maggiormente sull'osservazione di gesti e comportamenti delle persone care. Amore in stand-by.

3° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale della prima decade di casa Gemelli sarà, con tutta probabilità, a livelli da record questo lunedì, tanto che ovunque si troveranno i nativi diverranno l'anima della festa.

I mezzani

4° posto Scorpione: cambio look. In queste 24 ore il secondo segno d'Acqua avvertirà probabilmente l'esigenza di ammodernare il proprio look e tale cambiamento riceverà una miriade di complimenti, suscitando un pizzico di gelosia nel partner.

5° posto Cancro: indaffarati. Tra incombenze pratiche e mansioni professionali, i nati Cancro potrebbero avere poco tempo per sé stessi questo lunedì ma, fortunatamente, verso sera potranno farsi coccolare dalla persona amata.

6° posto Leone: pensierosi. Da un lato le energie non saranno al top, dall'altro i nati Leone avranno presumibilmente a che fare con qualche pensiero di troppo in questa giornata, in particolar modo la seconda e terza decade del segno.

7° posto Toro: hobby. La spinta propulsiva dello Stellium dovrà necessariamente fare i conti con l'avverso duetto Marte-Luna che, con tutta probabilità, spingerà il primo segno di Terra a svagarsi, mentalmente parlando, dedicandosi al proprio hobby prediletto.

8° posto Vergine: focus abitativo. La casa potrebbe reclamare l'attenzione dei nati Vergine, col secondo segno di Terra che si prodigherà con dedizione alle pulizie di primavera e/o al cambio di stagione del vestiario.

9° posto Pesci: distratti. Riuscire a mantenere la concentrazione alta, soprattutto per i nati gli ultimi giorni della terza decade, sarà presumibilmente un'ardua impresa in casa Pesci durante la giornata. A fronte di ciò, sarebbe meglio rimandare qualsiasi compito gravoso previsto per lunedì.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Il primo segno zodiacale, in questa giornata primaverile, avrà buone chance di mettere in campo un controproducente mood bizzoso nel ménage amoroso, e ciò farà saltare la mosca al naso al partner che, di conseguenza, non gliele manderà a dire.

11° posto Capricorno: venali. Tanta, forse troppa, sarà probabilmente l'attenzione che il terzo segno di Terra riverserà nelle faccende economiche in questa giornata, facendo storcere il naso alle persone care che lo tacceranno di peccare di venalità.

12° posto Acquario: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso nel focolare domestico per il segno, il quale potrebbe avere a che fare con un clima tutt'altro che conciliante in coppia senza, però, comprenderne le reali motivazioni.