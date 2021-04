Il weekend sta per arrivare, quali saranno i disegni delle stelle per le prossime 48 ore? Continua per il Cancro un momento di forza e seduzione, grazie alla presenza di Marte nel cielo del segno. Anche lo Scorpione può giovare degli influssi del pianeta rosso, sfoggiando tutto il proprio potere seduttivo e conquistatore. Leone cauto nelle spese, Gemelli in recupero. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend di sabato 24 e domenica 25 aprile 2021, per tutti i segni.

Oroscopo del weekend, 24 e 25 aprile 2021, per tutti i segni

Ariete: la stelle stelle lasciano presagire un weekend rilassante per il segno che riesce finalmente a sconfiggere l’opposizione di Marte.

In amore c’è serenità e romanticismo. Bene gli affari.

Toro: l’oroscopo di sabato 24 aprile lascia perdere una giornata all’insegna dell’amore e del romanticismo, in cui qualcuno potrebbe fare degli incontri fortunati per il futuro. Al contrario durante la giornata di domenica 25 potrebbero nascere dei malumori all’interno della sfera lavorativa.

Gemelli: è un weekend di recupero per il segno, che ritrova energia e positività, ma soprattutto riscopre una nuova sensibilità, che gli permette di migliorare la qualità dei rapporti interpersonali e soprattutto sentimentali. Ottima la sfera salutare. Ok il lavoro.

Cancro: l’oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore piccanti e sensuali per il segno che, forte degli influssi accattivanti di Marte, può vivere due giornate estremamente interessanti per quanto riguarda l’amore e nuovi incontri.

Leone: è un weekend di recupero per il segno che riacquista energia e voglia di fare, ma soprattutto serenità per quanto riguardi rapporti interpersonali. Durante questo due giornate si può organizzare una cenetta romantica per il partner e ritagliarsi qualche momento di spensieratezza. Attenzione alle spese.

Vergine: è un fine settimana di bellezza, positività ed energia.

Il segno si lascia alle spalle la malinconia e la nostalgia delle giornate precedenti per concentrarsi sul presente e ciò che lo fa stare bene.

Bilancia: le stelle consigliano al segno di ritagliarsi due giornate di riposo, per prendersi cura del proprio corpo e soprattutto della propria mente. Le giornate precedenti sono non sono state prive di stress e momenti di tensione, ora non resta che riposare e cercare di recuperare.

Scorpione: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire la possibilità di fare incontri seducenti per il segno, che però dovrà stare attento ed escogitare al più presto una strategia vincente che gli permetta di avvicinarsi alla propria preda. Ottima la forma fisica.

Sagittario: queste due giornate conclusive della settimana promettono interessanti opportunità al segno, che però per poterle cogliere al meglio, dovrà spogliarsi dei propri preconcetti e vestirsi di umiltà.

Capricorno: il consiglio delle stelle per questo fine settimana è quello di muoversi con cautela, perché qualcuno potrebbe cercare di punzecchiarvi e provocarvi. Potreste avere la sensazione di essere tra due fuochi e non saper quale strada intraprendere.

Ritagliatevi dei momenti di riposo per organizzare le idee e capire come procedere.

Acquario: continua per il segno un momento faticoso per quanto riguarda il fisico, durante cui le stelle consigliano di essere cauti ed evitare gli accessi soprattutto per quanto riguarda il cibo. Al contrario è un momento vantaggioso per quanto riguarda i rapporti con gli altri e l’amore.

Pesci: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate di alti e bassi per il segno che potrebbe scontrarsi con vecchie problematiche, come il ritorno di un ex o di un ex socio. Meglio agire con cautela ed evitare che qualcuno vi metta i piedi in testa. Ok il fisico