Inizia una nuova settimana e l'oroscopo è pronto a soddisfare le curiosità degli appassionati di astrologia. Che cosa avranno pianificato gli astri per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sarà una settimana degna di nota oppure piena d'imprevisti e questioni da affrontare? Se siete curiosi di saperlo, di seguito trovate le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per la settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 aprile.

L'oroscopo della settimana 19-25 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa nuova settimana di aprile potrebbe regalarvi dei momenti piacevoli, soprattutto in amore. Lasciando perdere i pregiudizi, il destino troverà il modo di farvi vivere delle giornate memorabili. Se siete single da troppo tempo, presto conoscerete gente interessante e inizierete a provare una simpatia, per una persona in particolare, che potrebbe diventare passione. Se siete liberi professionisti avrete buona opportunità per migliorare il vostro giro di affari. Se siete alle dipendenze riuscirete a trovare le parole giuste per avanzare una richiesta o per esprimere un’opinione. Se dovete affrontare un problema di salute, questo è il periodo giusto.

La vostra capacità di ripresa sarà davvero da record e affronterete anche quelle situazioni che vi sembravano insormontabili.

Toro – Se state insieme al partner da molto tempo, questa settimana vi servirà per mettere alla prova i vostri sentimenti e capire se sono autentici. Le stelle favoriranno anche le storie nate da poco e aiuteranno i partner a conoscersi meglio.

In campo lavorativo potrete decidere se passare all’azione oppure fermarvi a riflettere sui traguardi raggiunti. La prima parte della settimana sarà ottima per affrontare colloqui o nuovi progetti. Nella seconda parte, invece, sarà meglio rallentare i ritmi o valutare attentamente la parte finanziaria. Per cambiare impiego o ruolo sarà meglio attendere il mese prossimo.

Buon periodo per il reparto salute e benessere, ma attenzione a non cadere vittime del nervosismo.

Gemelli – L’inizio di settimana vi darà una grande spinta di energia. Improvvisi guadagni e sorprese piacevoli vi avvantaggeranno notevolmente. Tuttavia, potreste sentire il bisogno di ritirarvi per un po’, sarete ansiosi e avrete voglia d'isolarvi, mentre affronterete i mal di testa. Non dovrete lasciarvi coinvolgere così tanto dal vostro dolore da dimenticare di vedere la bellezza intorno a voi. Per fortuna avrete il sostegno dei vostri fidati amici, che vi incoraggeranno e vi faranno sentire meno soli. Chiedere aiuto vi aiuterà a superare diverse difficoltà in poco tempo: non dovrete soffrire da soli.

In campo lavorativo qualcuno potrebbe notare il vostro talento e riempirvi di complimenti. Attenzione agli imprevisti e ai contratti, sarà meglio non cedere all’ostinazione. Energia su ottimi livelli, avrete forza di volontà e capacità d’impegno.

Cancro – Qualche tensione potrebbe farvi compagnia in questa nuova settimana di aprile, ma se affronterete queste sensazioni negative con calma, riuscirete a eliminarle in maniera definitiva. Il fantasma delle relazioni passate verrà a perseguitare alcuni nativi del Cancro, questo significa che le vostre cattive abitudini relazionali riappaiono nella vostra vita: imparate dai vostri errori oppure siate costretti a riviverli. Ricordate che non dovete per forza accontentarvi sia nelle relazioni che negli elementi materiali.

Se di recente avete desiderato qualcosa potrebbe realizzarsi durante questa settimana. La settimana potrebbe concludersi con una nota un po' scomoda. Essere troppo concentrati sulla vostra carriera potrebbe danneggiare le vostre relazioni personali, la chiave di tutto è l'armonia. Non godrete di un periodo di buona salute, ma riuscirete a imporre la vostra volontà sul corpo soprattutto quando la stanchezza prenderà il sopravvento.

Previsioni astrologiche dal 19 al 25 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana sarete più riflessivi del solito, sarà forse perché fino a ora avete affrontato diversi cambiamenti e situazioni che vi hanno reso più grintosi e adesso sentite l’esigenza di fermarvi, meditare e ponderare bene ogni vostra scelta.

A partire dal 20 aprile vi rimetterete in carreggiata, con nuove idee per la testa e la voglia di rivoluzionare, dire, fare e conoscere gente nuova. La settimana si concluderà in maniera entusiasmante. Per il campo economico sarà un periodo discreto e molto positivo per la professione. Dovrete valutare attentamente ogni cosa che potrebbe incidere sul successo delle vostre iniziative. Nei prossimi giorni vi sentirete più in sintonia con il vostro corpo, sarete pieni di energia e di voglia di fare.

Vergine – In amore questa settimana potrebbe regalarvi dei momenti romantici. Se i compiti quotidiani non vi daranno un attimo di tregua, avrete difficoltà a trascorrere il fine settimana in completa intimità con la persona che amate.

In questo caso l’Oroscopo consiglia di fare un piccolo sforzo e di trovare un paio di ore per la persona amata, magari una cenetta squisita, oppure una passeggiata romantica, insomma: dovrete fare qualcosa che rompa gli schemi. Abbiate più fiducia delle nuove collaborazioni di lavoro oppure dovrete andare fino in fondo con quelle esistenti. Impegnatevi di più perché le prossime giornate saranno favorevoli per riflettere, impostare strategie e progetti da realizzare nei mesi estivi. Buone prospettive per chi vuole incrementare le entrate. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore e avrete tanta voglia di fare.

Bilancia – In amore alcune coppie, colpite da avvenimenti avversi, sentiranno l’esigenza di prendersi una pausa di riflessione.

Per quelle più longeve, invece, torneranno a galla quei problemi che pensavate fossero morti e sepolti: è arrivato il momento di combattere gli scheletri nell’armadio. Proprio nei momenti di sconforto troverete il coraggio di lottare e salvare tutto ciò che vi è caro. In campo lavorativo, a causa dei problemi personali, apparirete svogliati, distratti. Non affronterete le faccende lavorative ed economiche con la dovuta grinta. Non demoralizzatevi, gli ultimi giorni di aprile saranno pieni di novità e di occasioni da afferrare in un secondo. Anche per la salute non sarà un periodo al top, potreste sentirvi spesso stanchi e svogliati. La verità è che avete bisogno di dormire e riposare di più.

Scorpione – Se voi e il partner avrete voglia di mettere nel dimenticatoio quei momenti di tensioni e incomprensioni, questa settimana vi aiuterà a farlo. I transiti planetari vi aiuteranno a essere più gentili, affettuosi e sensuali con le persone che vi frequentano spesso. I single del segno, che sono fermamente convinti di vivere una vita solitaria, riceveranno un’altra possibilità in amore: mai sottovalutare il potere dei contatti. In campo lavorativo se state cercando un nuovo impiego, oppure desiderate cambiare quello attuale, dovrete aumentare il raggio delle conoscenze, magari potreste venire a conoscenza di una ricerca che fa al caso vostro. Massima cautela negli investimenti e nelle spese.

La vostra vitalità oscillerà tra alti e bassi, sarà meglio non abusare troppo della vostra forza fisica e mentale. Fermatevi quando sentirete la necessità.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 19-25 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana il vostro partner potrebbe apparire litigioso e attaccabrighe. Cosa fare? L’oroscopo consiglia di affrontarlo con cautela e cercare insieme la soluzione ai suoi motivi di disagio e di nervosismo. Forse per alcune coppie saranno giornate agitate, ma nel weekend la passione tornerà più forte che mai e le tensioni accumulate negli ultimi tempi spariranno nel nulla. In campo lavorativo dovrete muovervi con la massima prudenza, soprattutto nei primi giorni della settimana, ed evitare di mettere altra carne al fuoco.

Siate pazienti, presto la situazione lavorativa ed economica si sbloccherà e inizierete a raccogliere i frutti del vostro impeccabile impegno. In questa settimana potreste avere difficoltà a dormire, bruciore di stomaco, mal di testa o di schiena. Attenzione agli incidenti domestici causate da distrazioni. Siate cauti e ve la caverete alla grande.

Capricorno – L’amore potrebbe arrivare all’improvviso, non cacciatelo fuori, anzi: lasciatevi travolgere da questa ondata amorosa. Siate più disponibili a ogni novità che si presenta davanti ai vostri occhi, anche se non sarà all’altezza delle vostre aspettative. Insomma, un periodo vivace per i sentimenti, che di sicuro lascerà il segno sia in termini d'intensità, che di passione.

Darete il massimo di voi stessi e dimostrerete a tutti cosa siete capaci di fare quando si tratta di faticare duramente. Oltre alla capacità d’impegno sarete bravissimi a trovare ottime soluzioni per concludere affari ambiziosi. Approfittatene anche per mettere a tacere chi vi ostacola. In questa settimana potreste non essere soddisfatti del vostro aspetto fisico e questa insoddisfazione potrebbe spingervi a mangiare cibi poco salutari.

Acquario – In campo amoroso se ci sono delle questioni rimaste ancora in sospeso con il partner, questa settimana avrete l’umore giusto per affrontare anche gli argomenti più delicati e intimi. In questo periodo potrebbe riesplodere anche la passione, basta solo ritrovare il feeling di una volta. Clima romantico nel fine settimana, ma attenzione ai malintesi o alle persone invadenti e ficcanaso. È una settimana positiva per valorizzare la vostra posizione professionale e stabilizzare la vostra situazione economica. Non mancheranno ritardi nelle consegne. Per quanto riguarda la salute vi sentirete meglio e sarete anche disposti a prendervi cura del vostro corpo. Non stressatevi troppo, però, perché la vitalità non sarà al massimo.

Pesci – In amore dovrete dare più spazio alla tenerezza e cercare di essere più comprensivi con la persona amata. Se ci tenete al partner dovrete stare alla larga dalle discussioni che potrebbero distruggere tutti i vostri progetti di coppia. Molte situazioni andranno a rilento e se state aspettando una risposta quasi sicuramente tarderà. Armatevi di pazienza e con il superiore invadente dovrete usare la diplomazia. A fine settimana la situazione sarà più scorrevole, ma non dovrete mai abbassare la guardia: certi personaggi non cambiano mai. Per la salute sarà una settimana nervosa e molto tesa. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di staccare la spina per un po'.