L'oroscopo della giornata di martedì 13 aprile prevede buone capacità di relazionarsi per i nativi sotto il segno dei Pesci, forti della Luna in sestile dal segno del Toro, mentre Vergine sarà molto determinata e attenta ai particolari. Umore piuttosto basso per il segno del Leone, ma ne uscirà presto, così come l'Acquario, un po’ impacciato con le parole e con i sentimenti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 13 aprile 2021.

Previsioni oroscopo martedì 13 aprile 2021 segno per segno

Ariete: ultimi giorni di Venere favorevole per l'oroscopo.

In amore sfruttate ogni momento e fate in modo che la vostra relazione funzioni davvero a prescindere da questo cielo. Se siete single riuscirete ad essere irresistibili, con buone probabilità di trovare la persona adatta a voi. In ambito lavorativo in questo periodo vi sentirete in forma, e aiutando colleghi e clientela a fare le scelte più adatte. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che tenderà a migliorare nelle prossime giornate secondo l'oroscopo, e già qualcosa di buono state iniziando a vederla adesso. In ambito sentimentale infatti godrete del supporto della Luna, e avrete l'occasione di scoprire qualcosa di nuovo e di piacevole per la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete espansivi ed emotivi, attaccati a quelle cose che contano davvero.

In ambito lavorativo dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Voto - 7,5

Gemelli: questo martedì si rivelerà tutto sommato tranquillo per voi. L'oroscopo del 13 aprile prevede un'interessante Venere in sestile dal segno dell'Ariete, che non farà mancare una buona intesa tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single e cercate l'amore sarete piuttosto motivati. In ambito professionale sarete consapevoli di stare dando il massimo, ciò nonostante dovrete far fronte ad alcune spese, anche piuttosto ingenti. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale piuttosto discreta per voi, e che nelle prossime giornate sarà ancora migliore.

Per il momento godetevi questa Luna in sestile che darà una mano al vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete piuttosto sostenuti dalla vostra cerchia di amici, migliorando non di poco la vostra autostima. Nel lavoro i guadagni non sono altissimi al momento, ma le idee per migliorare non mancheranno. Voto - 7+

Leone: oroscopo della giornata di martedì 13 aprile non all'altezza delle aspettative. Questo cielo sta per cambiare in negativo per voi, e questa Luna in quadratura sarà solo l'inizio. Dal punto di vista sentimentale infatti ci sarà qualcosa nel vostro rapporto che non funziona al meglio, complice un umore decisamente basso che dovrete cercare di risolvere.

Se siete single un po’ di malinconia potrebbe assalirvi. Nel lavoro state nuovamente rallentando, considerato anche che Mercurio sta per mettersi in quadratura. Voto - 6

Vergine: le cose stanno per migliorare per voi nativi del segno e voi non potrete che esserne entusiasta. Dal punto di vista sentimentale la Luna vi aiuterà a ritrovare il giusto feeling tra voi e il partner, dimostrando che siete la persona giusta per la persona che amate. Se siete single avrete voglia di parlare, di chiarivi un po’ con tutti e ripristinare ogni rapporto che avete. In ambito lavorativo la determinazione a volte è molto importante, e con un pizzico di meticolosità in più, sarete anche un troppo precisi in quel che farete.

Voto - 8-

Bilancia: oroscopo di martedì ancora complicato per voi nativi del segno, anche se non si esclude qualche buona notizia. Per quanto riguarda i sentimenti mettere da parte il vostro orgoglio sarà il primo passo per cercare di recuperare il vostro rapporto. Se siete single non avrete voglia di cedere tra moine e corteggiamenti. Ciò nonostante qualcuno potrebbe riuscirci. In ambito lavorativo v'impegnerete in qualcosa di importante, qualcosa che con Giove al vostro fianco potrebbe rivelarsi un successo. Voto - 6,5

Scorpione: fare nuove esperienze non se parla quando avete la Luna in opposizione. Che siate single oppure no, in questa giornata preferirete chiudervi in voi stessi, e lasciarvi andare tra i vostri pensieri, soprattutto per cercare di ordine nella vostra mente.

Per quanto riguarda il lavoro l'ambiente dove lavorerete non sarà così accogliente, e ciò non beneficerà affatto sulla vostra prestazione. Voto - 6-

Sagittario: a volte vi piace fare i sostenuti, assumere la parte di coloro che non cercano l'amore, ma quando qualcuno si avvicina a voi, dimostrando per davvero interessante, vi sciogliete come un gelato in una giornata di sole. Se avete una relazione fissa non mancheranno momenti dolcissimi tra voi e il partner. In ambito professionale abbiate fiducia in voi, e con impegno e costanza raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8+

Capricorno: la Luna in trigono dal segno del Toro sta pian piano risollevando il vostro rapporto secondo l'oroscopo della giornata di martedì 13 aprile.

Non vi resta che essere umili, dimostrare di amare il partner e andare avanti con la vostra vita. Se siete single certamente gli influssi lunari daranno una mano, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle occasioni ma non è detto che sarà tutto così semplice. Voto - 7-

Acquario: fare passi in avanti nella vostra vita sentimentale quando la Luna si trova in posizione negativa non sarà affatto facile secondo l'oroscopo del 13 aprile. Fortunatamente questo transito non durerà ancora a lungo, e Venere è ancora favorevole, dunque non fate una tragedia se per una giornata il vostro rapporto sarà meno movimentato del solito. Se siete single potreste essere un po’ impacciati quando si parla d'amore.

Nel lavoro invece riuscirete a rimanere concentrati e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7+

Pesci: una giornata piuttosto allegra per voi nativi del segno, merito della Luna in sestile dal segno del Toro. Sarete perfettamente in grado di relazionarvi con gli altri in questa giornata, risultato particolarmente interessanti, simpatici e sociali, sia voi single, sia chi è già impegnato. In ambito professionale va bene rimandare i dettagli a dopo, ma dovrete dimostrare di avere le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti. Voto - 7+