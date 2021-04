Un nuovo weekend del mese di aprile è in arrivo per i tutti segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andranno le giornate di sabato 17 e di domenica 18 aprile. Di seguito l'Oroscopo e le stelle riguardo a lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in questo weekend in campo amoroso potrete fare dei passi avanti interessanti nei confronti del partner. Per quel che riguarda il lato lavorativo, in particolare nella giornata di domenica vi sentirete più forti e pronti a prendere iniziative.

Toro: le giornate del weekend saranno caratterizzate da stress e agitazione.

Ne lavoro potrete comunque concludere degli accordi, mentre per qualche riguarda la sfera sentimentale, con Venere nel segno potrete cercare di chiarire situazioni in sospeso.

Gemelli: nel lavoro con un Giove favorevole potrete organizzare alcune situazioni in modo da avere tutto sotto controllo. Per quel che riguarda il lato amoroso, in particolare nella giornata di sabato con molti pianeti dalla vostra parte, non mancheranno delle buone notizie.

Cancro: in questo weekend vi sentite forti ed energici, è un momento di grande recupero per voi. Nel lavoro potrete portare avanti degli accordi che da tempo attendete. In campo amoroso domenica, con la Luna nel segno, i nuovi incontri sono favoriti.

Leone: vi sentite agitati in queste giornate, soprattutto domenica è importante che facciate solo ciò che è necessario, senza esporvi particolarmente. Nel lavoro siate dunque prudenti, ma anche in campo amoroso cercate di non essere troppo polemici.

Vergine: nel lavoro sarà meglio organizzare i propri compiti prevedendo minore sforzo e conseguente stress.

Sabato, è possibile che in amore viviate dei momenti sottotono, siete in cerca di tranquillità.

Astrologia del fine settimana per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: vi sentite stanchi, potreste vivere delle agitazioni in queste giornate di sabato 17 e domenica 18 aprile. Nel lavoro sarà meglio evitare problematiche.

Per quel che riguarda il lato sentimentale sabato Luna e Venere saranno favorevoli e potrete portare avanti dei progetti importanti per voi.

Scorpione: nel fine settimana sarà meglio cercare di gestire al meglio la propria energia, state vivendo una fase di recupero. Con la Luna favorevole, migliora anche la situazione sentimentale. In campo professionale vi sentite scoraggiati.

Sagittario: possibili cambiamenti in vista per il lavoro, in questo weekend non vi sentirete comunque in perfetta forma. In amore soprattutto domenica potrete sfruttare il vostro fascino.

Capricorno: possibili novità lavorative in questo weekend, ma domenica con la Luna in opposizione alcune situazioni non saranno semplici da gestire.

In amore mentre sabato potrebbe rivelarsi una giornata interessante, domenica potreste essere più intolleranti.

Acquario: con Venere che ha iniziato il transito nel segno negli ultimi giorni, potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro avete voglia di fare qualcosa di nuovo.

Pesci: con la Luna favorevole nella giornata di domenica, potrete superare alcune situazioni complesse in campo amoroso. Nel lavoro, invece, potreste avvertire del nervosismo.