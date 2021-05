L'oroscopo di domani 15 maggio si concentrerà sui desideri e sui cambiamenti che riguarderanno tutti i segni zodiacali. La dimensione amorosa e quella lavorativa si uniranno per definre gli elementi più importanti della giornata.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare gli aspetti astrali principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a Plutone

Luna in trigono a Giove

Mercurio in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco gli aspetti principali dell'Oroscopo di domani 15 maggio.

Oroscopo del 15 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: potrebbe essere il momento giusto per fare un bilancio della vostra vita.

Vi renderete conto di aver raggiunto molti traguardi, ma di non essere del tutto soddisfatti riguardo ad alcuni ambiti. Per fortuna, avrete modo di continuare a impegnarvi e di cambiare le strategie in atto. Il partner potrebbe apparire un po' scontroso, ma questo sarà causato tutto dallo stress eccessivo.

Toro: apparirete molto attraenti agli occhi del partner. La persona amata non potrà fare a meno di rimanere concentrata su di voi. Sfrutterete il vostro carisma per dare una nuova direzione alla vostra relazione sentimentale. Anche gli amici noteranno questo cambiamento e potrebbero essere desiderosi di saperne di più. Sul lavoro, avrete delle piccole soddisfazioni.

Gemelli: sarete molto concentrati su voi stessi e non sentirete il bisogno di condividere le vostre paure con gli altri.

Proverete a migliorarvi e a cercare nuovi talenti da poter usare sul posto di lavoro. La famiglia potrebbe avvertire la vostra mancanza e chiedervi di essere più presente. Però, non sarà facile conciliare tutti gli impegni.

Cancro: finalmente, vi sentirete più sicuri di voi stessi. Avrete modo di entrare in contatto con persone sconosciute e vi piacerà conoscere nuove personalità.

Forse, incontrerete qualcuno di speciale che vi farà battere il cuore. Il lavoro costituirà una buona parte della vostra giornata e vi metterà alla prova riguardo a situazioni impreviste.

Previsioni zodiacali di domani 15 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete maggiori speranze nei confronti del futuro, ma ancora non riuscirete a dissipare totalmente i vostri dubbi.

I consigli degli amici saranno molto preziosi e riusciranno a tirarvi su di morale. Una passeggiata rilassante vi consentirà di allontanare i cattivi pensieri e di mantenervi in forma. Sul lavoro ci saranno alti e bassi.

Vergine: il nervosismo la farà da padrone in questa giornata. Regolerà le vostre reazioni e non vi consentirà di rapportarvi bene con la famiglia e con il partner. Le persone inizieranno a non volervi dire le cose per paura di suscitare uno scatto d'ira. L'oroscopo di domani consiglia di provare ad avere un maggiore controllo sulle emozioni, senza sottovalutare questi atteggiamenti.

Bilancia: sarete molto concentrati sulla cura della vita domestica. Adorerete abbellire la casa ed escogitare nuovi metodi per dare un tocco di colore in più.

Questo vi farà sentire molto meglio con voi stessi, ma il partner potrebbe non condividere le vostre stesse sensazioni. Stenterà a collaborare e non accetterà volentieri i vostri consigli.

Scorpione: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete lieti di aprirgli. Non vedrete l'ora di lanciarvi in una nuova relazione sentimentale che vi faccia sentire in pace con il mondo. Il partner apprezzerà tutte le vostre caratteristiche, ma tenderete a essere un po' troppo preoccupati per i suoi spostamenti. Se non gli concederete fiducia, l'amore di coppia non potrà crescere.

Astrologia del 15 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: userete questa giornata per rilassarvi e per dedicarvi ai vostri hobby preferiti.

Sarà un modo per ricaricare le energie in vista dell'inizio di una nuova settimana. Gli amici saranno lieti di condividere il vostro entusiasmo, ma non tutti condivideranno il vostro stesso punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere aperti alle critiche altrui.

Capricorno: sarete un po' troppo esigenti in amicizia. Darete peso a qualsiasi comportamento e non perdonerete molto facilmente. Questo potrebbe causarvi alcuni problemi relazionali, soprattutto perché non tutti saranno disposti a sopportare questo tipo di atteggiamento. Il partner non potrà fare a meno di farvelo notare. Ciò causerà alcune incomprensioni.

Acquario: il legame di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi.

Tenderete a prendere le distanze dal partner perché vorrete godere di una maggiore libertà. Il lavoro non sarà facile da portare avanti: ci saranno alcune piccole battute d'arresto che vi causeranno cattivo umore. Per fortuna, presto la situazione si sbloccherà.

Pesci: non avrete molto tempo da dedicare al partner perché sarete totalmente presi dai vostri hobby e dal lavoro. Vi impegnerete per migliorare la vostra autostima e, nonostante il carattere dolce e gentile, non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa. Gli amici costituiranno un punto d'appoggio insostituibile.