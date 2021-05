Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 maggio 2021 ci sono buone novità in arrivo per Ariete e Acquario. I Capricorno sono agitati, mentre i Leone confusi.

Oroscopo ultimi 4 segni

12° in classifica Capricorno: oggi siete un po' agitati, cercate di mantenere la calma, specie con le persone care. Se siete in attesa di un responso importante, distogliete l'attenzione pensando ad altro e dedicandovi al lavoro o alle persone care.

11° in classifica Leone: l'Oroscopo del 7 maggio denota una giornata un po' altalenante. La mattinata si rivelerà parecchio impegnativa, ma nel pomeriggio ci sarà una netta ripresa.

Destinate a questa parte della giornata i vostri impegni più importanti.

10° in classifica Toro: in famiglia potrebbero tornare ad esserci delle frizioni. Affrontate con calma le eventuali problematiche che si presenteranno sul vostro cammino. Sul lavoro ci sarà qualche piccolo intoppo. Mantenete l'autocontrollo.

9° in classifica Bilancia: non lasciatevi prendere dal panico per le cose futili. Nella vita capita di dover fare i conti con qualche piccolo incidente di percorso, pertanto, non buttatevi giù. Prendetevi più cura del vostro aspetto fisico e della vostra mente

Previsioni astrali 7 maggio posizioni centrali

8° in classifica Cancro: giornata impegnativa per i nati sotto questo segno. Oggi avete la testa tra le nuvole, però, dovete cercate di concentrarvi in quanto le cose da fare potrebbero essere parecchie.

Per quanto riguarda il cuore, in questo periodo si fa sentire particolarmente.

7° in classifica Vergine: l'oroscopo del 7 maggio vi esorta a non nascondervi dietro un dito. Se alcune cose non vi stanno bene, sia per quanto riguarda la sfera professionale, sia quella sentimentale. non esitate a palesare il vostro punto di vista.

La sincerità paga sempre.

6° in classifica Sagittario: non lasciatevi abbindolare da coloro i quali si professano grandi amici. In questo periodo potreste trovarsi a fare delle riflessioni inaspettate, che vi potrebbero portare a cambiare radicalmente idea su qualcuno.

5° in classifica Gemelli: momento interessante per quanto riguarda il lavoro.

Coloro i quali hanno appena cominciato una nuova esperienza, dovranno sapersi destreggiare nella giungla. Il segreto è non esporsi troppo e tenere sempre gli occhi ben aperti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Scorpione: giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Cercate di non lasciarvi prendere dal panico nel caso in cui le cose non dovessero andare esattamente nel modo che avevate ipotizzato. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, ci saranno delle sorprese.

3° in classifica Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 maggio denotano la presenza di un nuovo amore nell'aria. Il mese di maggio sarà estremamente positivo per quanto riguarda i sentimenti, pertanto, tenete gli occhi ben aperti e le antenne drizzate.

2° in classifica Ariete: giornata piena di sorprese. In campo professionale potrebbe arrivare qualche buona notizia. I grandi progetti faranno un po' di fatica ad andare in porto, ma poco per volta riuscirete a realizzare i vostri obiettivi.

1° in classifica Acquario: momento molto interessante per i nati sotto questo segno. Ci sono dei risvolti per quanto riguarda la vita professionale. Non lasciatevi scappare alcune occasioni che si presenteranno sul vostro cammino a breve.