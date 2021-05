L'Oroscopo di domani 10 maggio cade a fagiolo, pronto a dare conto su come andrà la giornata di lunedì. In primo piano dunque la classifica stelline e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. In questo frangente, lo ricordiamo, saranno analizzati in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a gongolare in questa parte iniziale della settimana, senz'altro il Toro super-favorito dalla Luna nel segno. Invece cosa succederà agli altri segni in analisi in questo frangente? Purtroppo, non sarà un periodo buono per un segno in particolare: secondo le previsioni astrologiche del 10 maggio ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Leone, considerati in periodo "sottotono" e quindi valutati con tre stelle.

Andiamo pure agli approfondimenti passando obbligatoriamente per la scaletta presente a seguire.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone.

5° posto - NESSUNO

Previsioni zodiacali del 10 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 10 maggio al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di un periodo molto positivo in amore, almeno secondo l'attuale Carta del Cielo. Senz'altro la giornata in questa parte iniziale della settimana sarà perfetta in molte situazioni a stampo sentimentale. Infatti in amore sarete al 'top' e la vostra visione della vita sarà molto più serena e semplice del solito.

Farete di tutto per andare d'accordo con il partner, anche perché il quadro astrale indica la presenza di una grande gioia interiore. Le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda, regalando sereno lunedì da vivere intensamente. Single, non serviranno lunghi discorsi, perché prossimamente sarà l'inconscio a parlare per voi: vi saranno chiari desideri e pensieri tenuti a lungo in un angoletto dell'inconscio, forse per paura o chissà per quale oscuro motivo.

Date una mano a tutti, riceverete in cambio il doppio di quanto offrirete. Nel lavoro, avrete un sacco di impegni importanti da portare avanti in questo periodo. Se sarete determinati a portarli tutti a termine, nella maniera migliore possibile, gli influssi favorevoli delle stelle vi saranno di grande aiuto.

Toro: 'top del giorno'.

In arrivo un lunedì 10 maggio sublime, specialmente grazie all'ingresso della Luna nel segno. Infatti quasi tutta la giornata d'inizio settimana sarà favolosa per i sentimenti e gli interessi del cuore in generale. L'amore inizierà con dolcezza e la vostra bella persona ne trarrà di sicuro un grosso beneficio. In coppia, arrendetevi alla tenerezza se avete una bella storia d'amore in corso, perché questa diventerà ancora più bella e felice. La vostra relazione conoscerà una nuova primavera, risentirete quelle forti emozioni che un tempo vi spinsero ad accettare (o fare) la proposta di matrimonio, rendendovi ancora adesso più felici che mai per l'ottima scelta fatta. Single, sarà una giornata importante per capire in quale direzione sta andando il vostro cuore.

In alcuni casi potreste fare degli incontri favorevoli, specialmente se foste ancora in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro, vi sentirete bene e sarete soddisfatti perché finalmente avrete in mano ciò che vi permetterà di realizzare un ambizioso progetto. Le vostre proposte saranno prese in considerazione seriamente: puntate dunque sulla determinazione e fate valere le idee che avete nella mente.

Gemelli: ★★★★★. Partirà e si concluderà molto bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì sicuramente positivo in quasi tutti i settori della vita. Gli astri annunciano tanta fortuna da riempire il vostro cuore di felicità. Se saprete vendere bene i vostri punti di vista, risultando naturali e convincenti nel parlare, riuscirete a sfruttare al massimo questo magnifico momento.

In amore, dovete dare prova di grande pazienza, specialmente se aspettate un segnale dal vostro partner. Approfondite bene le aspettative di chi avete nel cuore in modo da godere ancora di più della vostra relazione amorosa. Il vostro obbiettivo per questo lunedì deve essere quello di trovare il giusto equilibrio nella coppia. Single, le stelle vi sostengono e vi aiutano a capire dove e in quali settori della vita converrebbe intervenire per perfezionare scelte e progetti. Le stelle annunciano felici novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi e la condivisione d'interessi a scopo sentimentale, ovviamente. Nel lavoro, sarete attivi e ricchi di spirito d'iniziativa. Oltre a ciò, in questo periodo avrete anche le idee molto chiare su cosa sarebbe meglio fare e come farlo.

Sarete quindi in grado di fare proposte decisamente allettanti. I vostri risultati faranno morire d'invidia i colleghi, stupendo positivamente i superiori. Possibile una gratificazione.

Oroscopo e stelle di lunedì 10 maggio

Cancro: ★★★★. La partenza di questa nuova settimana si preannuncia discreta sotto tanti punti di vista. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte di voi nativi, più efficacemente se con ascendente Ariete, Gemelli, Scorpione o Acquario. Per questo lunedì pertanto puntate pure tutto sull'intraprendenza: vi permetterà di avere un tocco vincente in determinate situazioni. In amore, parlando esplicitamente di coppia, le vostre certezze avranno radici solide e l'attrazione fisica farà il resto.

In alcune situazioni, giusto per evitare problemi, mostratevi precisi e ben organizzati, magari regalando al partner una quantità maggiore del vostro tempo. Preparatevi a trascorrere una giornata molto interessante anche dal punto di vista passionale... Single, anche se la giornata in questione richiedesse un grande impegno, non dovrete mai mollare, perché il relax arriverà se non in giornata sicuramente in serata. Il fascino non mancherà e Cupido sarà dalla vostra parte per aiutarvi a fare breccia in molti cuori. Pronti a trovare finalmente il grande amore? Nel lavoro, migliorerà la capacità di porsi in relazione con gli altri e, di conseguenza, aumenterà il piacere della buona collaborazione.

Così, saranno ottimi i rapporti sociali con possibilità di incrementare l'attività professionale.

Leone: ★★★. Questo lunedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del "sottotono", dunque occhio a come vi andrete a muovere. Diciamo che potrebbero venir meno energie importanti, forse per via di tensioni accumulate negli ultimi giorni: tranquilli, passerà in fretta. In amore, suggestionati dalle stelle, finalmente sentirete forte il desiderio di evadere da una realtà troppo stretta, magari anche di scappare dalla solita quotidianità e dalle facce di sempre. L'ideale sarebbe salire su un'areo e raggiungere la località estera preferita, non è così? Peccato che questo sia solo un sogno, pertanto non è possibile!

Accontentatevi di un viaggio interiore, di momenti dolci serali da condividere con la persona amata o forse da soli con voi stessi... Single, farete un sacco di progetti per non portarne a termine nemmeno uno, in parte perché andrete fuori tema, in altra perché sarete come sempre troppo selettivi pretendendo troppo dalle persone. Nel lavoro, grossi problemi non ne avete, a parte quelle prove che da tempo aspettano di essere affrontate: fatelo con serietà ed impegno. Il vero problema per molti del segno è che si inizia a sentire una certa stanchezza, questo porta ad essere decisamente demotivati. Calma: prendetevi una pausa, ragionate e ripartite più forti che mai.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 10 maggio, predice un periodo discretamente in linea con le attese ed anche sufficientemente buono per molti di voi del segno.

In campo sentimentale, avrete molta fortuna in amore: le stelle prevedono molti progressi nei rapporti di coppia, specie quelli che stanno tentando in questo periodo un seppur timido tentativo di riavvicinamento. Così in voi potrebbe scattare una nuova scintilla ma a patto di prodigarsi in modo convinto affinché questo avvenga. Probabilmente il rinsaldarsi di legami cementerà i nuovi rapporti in maniera più forte e durevole destinati sicuramente a resistere per sempre. Impegnatevi molto per la riuscita. Single, dovrete cancellare ogni incertezza ed accettare l'offerta che eventualmente vi verrà fatta. In questo periodo ne vedrete delle belle ma allo stesso momento vi divertirete moltissimo. Tenete a mente che un giusto equilibrio tra seduzione e intelligenza vi renderà coraggiosi e persino più affascinanti....

Nel lavoro infine, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di essi. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi daranno l'energia necessaria per raggiungere la meta. Il cielo regalerà ai più giovani dinamismo e capacità di prendere iniziative. Molti impareranno a lavorare seriamente e, se vorranno, potranno mettersi in luce perché avranno sicuramente l'occasione per farlo.

