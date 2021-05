L'Oroscopo del giorno 10 maggio porta in primo piano la nuova classifica con le stelle quotidiane inerenti i dodici segni zodiacali. A fare da contorno, assolutamente non meno importanti, le attesissime previsioni astrali sull'amore e sul lavoro, in questa sede riservate ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire come saranno le stelle di lunedì nei riguardi del vostro segno? Prima di partire a spron battuto, però, come da prassi ormai consolidata da tempo ci piace dare risalto ai segni migliori nonché ai peggiori messi in preventivo nella giornata in esame.

Di certo a non avere quasi alcuna difficoltà in campo sentimentale come pure nei confronti delle attività lavorative, Scorpione e Capricorno. Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando il segno valutato in difficoltà, ovviamente tra i sei in analisi, le previsioni zodiacali di lunedì 10 maggio vedono protagonisti in negativo l'Acquario insieme a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 10 maggio

Bilancia: ★★★★. Lunedì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia.

Secondo le previsioni di oggi il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire la quotidianità riuscendo a gestirla nel modo giusto. In amore, il cielo vivacizzerà l'intesa di coppia e il buon dialogo potrebbe ripartire a pieno ritmo. Perfetta la comunicazione nei rapporti sentimentali in generale, grazie alla vostra bravura nell'esternare sensazioni e desideri: tutto procederà senza problemi.

Single, la vostra eventuale intraprendenza vi permetterà di vivere buoni momenti: ci potrebbero essere delle sorprese in vista già a fine pomeriggio/inizio sera. Il consiglio del momento: dovete solamente evitare di prendere decisioni radicali e, riuscendo ad avere pazienza, avrete senz'altro le idee più chiare. Nel comparto lavoro, i pianeti saranno parzialmente dalla vostra parte.

Potreste fare certamente un figurone con colleghi e superiori dimostrando di avere conoscenze in un particolare ambito.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì predicono soddisfazioni e serenità interiore. Insomma una giornata ottima, alla stregua di una "top" e pronta a regalare emozioni. In realtà il periodo, valutato con le cinque stelline della fortuna, poteva essere classificato alla pari del primo in assoluto, peccato che Venere e Urano risulteranno speculari negativi al segno e questo ha rovinato un po' tutto! Per i sentimenti, visto il positivo cielo del periodo, l'Astrologia concede senz'altro il benestare alle situazioni legate all'amore. In coppia specialmente, cercate di controllare le sensazioni scomode iniziando a pensare positivo o esaltando le emozioni più forti.

Secondo quanto esortato dagli astri, imparate ad affrontare le sfide che la giornata vi proporrà sempre con il sorriso sulle labbra. Single, spesso le cose belle arrivano all'improvviso. A fronte di quanto appena detto, vi verrà offerta la possibilità di approfondire un legame a cui siete molto interessati. Potrebbe inoltre prender vita uno spiraglio di luce nelle questioni che nell'ultimo periodo vi hanno preoccupato in modo particolare. Nel lavoro invece, durante questa giornata saprete essere accattivanti e persuasivi quanto basta e in maniera assolutamente straordinari.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 10 maggio al segno del Sagittario indica l'arrivo di una giornata, se non proprio "fantastica", certamente buona e tutta da vivere in piena sintonia con questa parte iniziale della settimana.

In amore, l'intesa di coppia migliorerà sensibilmente soprattutto se cercherete di condividere con il partner non solo i doveri della quotidianità ma anche quei piccoli piaceri che la vita vorrà offrire ad entrambi. In questa giornata le stelle dovrebbero anche portare ad un maggiore affiatamento con la persona amata e alla fine poter contare su qualche ora di felicità e spensieratezza che mancava da tempo. Per i single, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani. Consiglio: affinché questo evento possa avvenire occorre che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone. La parte riguardante il lavoro, in alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili.

Non fate drammi per ogni piccolezza che eventualmente non dovesse andare come vorreste.

Oroscopo e stelle di lunedì 10 maggio

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un inizio settimana sicuramente molto allettante sotto il profilo interpersonale, ottimo per le altre cose. Diciamo che la giornata di partenza della nuova settimana sarà in massima parte aperta ad ogni tipo di esperienza risultando godibile in molti frangenti. In merito agli affetti, periodo in perfetto equilibrio secondo le stelle: riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi e anche per le persone che vi stanno vicino. In generale diciamo che, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni davvero importanti.

Single, più di qualcuno tra voi, recentemente impegnato a fare qualcosa di importante, potrebbe accusare abbastanza stanchezza specialmente a livello fisico. Invece chi di voi ha una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. Nel lavoro invece, le stelle vi renderanno particolarmente intraprendenti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione, avrete così una buona probabilità di sfondare.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del momento preannunciano una piccola crisi a metà giornata. Dunque periodo abbastanza in salita, valutato con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che questa parte della settimana che sta per iniziare potrebbe essere abbastanza difficile da concludere.

In campo sentimentale, l'affinità con il partner non sarà del tutto perduta: dovete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e allo stesso momento mettere da parte il vostro atteggiamento critico. Domandatevi come vi sentireste ad essere costantemente rimproverati e poi agite di conseguenza. Single, potrebbero essere molto poche le carte da giocare in campo sentimentale. Intanto sforzatevi di gestire al meglio alcune situazioni pericolose provenienti da una persona dei Gemelli o dello Scorpione... Nel lavoro invece, giornata decisamente non buona. In molti casi a tenere sulle spine ritardi e contrarietà di varia natura a cui si potrebbero affiancare imprevisti difficili da gestire.

Anche se avrete i nervi a fior di pelle non dovete gettare la spugna, cercate solamente di sbrigare gli impegni con rapidità e calma.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 10 maggio, preannuncia un periodo abbastanza stressante per molti di voi nativi. L'attuale cielo astrale non troppo favorevole potrebbe dare il colpo di grazia ad alcune situazioni sotto pressione, in primis in quelle riguardanti le attività di lavoro o in merito a certi rapporti interpersonali. In amore le stelle prevedono qualche pausa di riflessione non messa in agenda. Il periodo non dovrà essere preso affatto troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere abbastanza vendicativi. Parlando in merito al rapporto di coppia (anche ai più collaudati), potrà insorgere improvvisamente il bisogno di qualcosa di nuovo.

Starà, quindi alla vostra intelligenza e alla vostra sensibilità migliorare la qualità dell’intesa di coppia. Single, niente e nessuno riuscirà ad incrinare la sicurezza e la forza di volontà di cui siete capaci: liberate quella profondità di intenti che continuamente vi martella. Le stelle faciliteranno l'andamento della vostra esistenza: cercate solo di godervele senza affanni. Il lavoro invece andrà meno peggio del settore sentimentale. Quasi sicuramente dovrete affrontare qualche piccolo incidente di percorso, ma niente che non si possa risolvere in giornata. Abbiate fiducia in voi stessi e soprattutto in chi ben sapete.

Classifica 10 maggio, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia applicata ai dodici segni dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo lunedì.

Metro di misura, logicamente, la nuova classifica completa interessante la giornata del 10 maggio 2021. A tenere alta la curiosità, senz'altro, la presenza della Luna, nel frangente in ingresso nel segno del Toro. Ansiosi di scoprire se il vostro simbolo astrale rientri o meno tra i fortunati? Ebbene, la risposta è già pronta e tutta da scoprire analizzando la scaletta preposta a tale scopo.

Le stelline di lunedì 10 maggio: