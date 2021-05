L'Oroscopo di domani 27 maggio è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. Ad essere messo "nero su bianco" è il pensiero delle stelle, conseguenza dell'Astrologia applicata ai segni zodiacali appartenenti alla prima sestina. Diciamo subito che domani a essere sulla cresta dell'onda, in quanto a positività nei settori legati all'amore e al lavoro, saranno gli amici nativi in Cancro, meritatamente considerati al "top del giorno". Tanti del segno di Fuoco sopracitato trascorreranno dei momenti felici e stimolanti con partner, famigliari e amici, il tutto in un'atmosfera complice e molto rilassante.

Ottime le prospettive quotidiane, soprattutto in campo sentimentale, per gli amici del Leone "alla grande". Invece in netta difficoltà potrebbero essere i nativi del Toro e dell'Ariete: le previsioni astrologiche del 27 maggio indicano in periodo "flop" entrambi i simboli. L'unica differenza è quella di ritrovarsi assegnate rispettivamente tre e due stelle.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 27 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 27 maggio al segno dell'Ariete presume una giornata capace di evolvere abbastanza negativamente.

Questo vostro giovedì di metà settimana, vuoi per i diversi impegni o per nuove direttive, vedrà aumentare non poco la mole di lavoro quotidiano. Se così fosse potrebbe mandare su tutte le furie più di qualcuno tra voi nativi: rimanete calmi! In amore, un cielo ambiguo si prepara a sovrastare il vostro segno, così l'unica cosa da fare in circostanze simili sarà quella di andare dritti per la vostra strada.

Non preoccupatevi troppo di ciò che dovesse succedere intorno a voi, non abbiate paura, contate solo su voi stessi! Se ci fosse altresì qualche incomprensione col partner, sarebbe meglio tenersi alla larga dalle discussioni e lasciar passare il nervosismo. Single, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato.

Prestate attenzione al vostro benessere scegliendo ciò che vi assicura piacere e relax in modo da potervi godere in santa pace il tempo libero e gli sport preferiti. Nel lavoro, se contate su un giovedì brillante mettetevi fin d'ora il cuore in pace: sarà già bello se riuscirete a cavarvela senza burrasche! Le stelle vi vedono impegnati in faccende che non vi competono ma che per quieto vivere potreste decidere di svolgerle: pazientate, passerà.

Toro: ★★★. L'oroscopo di domani indica a voi nativi che il periodo in analisi potrebbe portare un deciso calo di energie: la stanchezza si farà sentire? Forse, come anche potrebbero farsi notare alcuni piccoli problemi da risolvere in coppia, in famiglia o nei confronti di colleghi di lavoro.

Qualunque cosa sia, calmini e pazienti... In campo sentimentale intanto sarete sotto pressione, perciò seguire tutti gli impegni quotidiani vi costerà abbastanza fatica: sapete bene di non potervi esimere dal non farlo. Nonostante le stelle capricciose e l'umore grigio, in questa giornata qualcuno vi ama e vi apprezza proprio per quello che siete, senza invidia e in piena sincerità: per prima cosa il vostro partner e a seguire qualche amicizia fidata. Single, archiviate con piglio deciso questa giornata, sperando che non sia lei ad archiviare voi ovviamente! In questo periodo in famiglia se ne dicono di tutti i colori, per cui potreste essere costretti a dover assistere impotenti al riemergere di certe questioni che sembravano rimosse ed invece...

tutte contro di voi! Nel lavoro, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e, se non troverete il modo per risolverle una volta per tutte continueranno a stressarvi ancora. Lasciatevi aiutare da un collega, ne sarete gratificati.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 27 maggio prevede una giornata positiva, anche se potenzialmente capace di partire e chiudere nella solita scontata normalità. Questo quarto giorno della settimana a fare da ago della bilancia sarà Mercurio, vostro pianeta di settore, nel contempo in trigono con Giove ma sotto dura opposizione dalla Luna in Sagittario. In amore, tenerezza e affetto saranno al primo posto nel vostro cuore verso i figli; con loro non avete nessuna difficoltà a manifestare i sentimenti mentre potrebbe servirvi qualche chiarimento con il partner.

Tranquilli, perché discuterete animatamente solamente di sciocchezze, poi una volta sciolto l'equivoco vi sentirete più sereni ed affettuosi nei suoi confronti. Single, siete solo all'inizio ma la sfera emotiva è già in fermento, questo grazie alla posizione delle buone stelle. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma e con esso potrebbe rinascere un meraviglioso sentimento che pensavate fosse svanito: questa volta il "lieto fine" ci sarà, eccome se ci sarà! Nel lavoro intanto, le stelle avvisano che la buona sorte è con voi e che alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere potrebbero essere coronati dal successo.

Oroscopo e stelle di giovedì 27 maggio

Cancro: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un giovedì pregno di tanta buona energia.

Dunque, periodo ampiamente sfruttabile nei sentimenti, così come nelle amicizie o in famiglia. La giornata al giro di boa settimanale partirà "col botto" già dalla prima mattinata. Per i sentimenti, vivere il presente è sempre una scelta saggia quando la vita regala qualche dono speciale, come in questo giorno: godetevelo e non chiedetevi quanto durerà. Diciamo che avete a disposizione tutti gli ingredienti necessari per far felice voi ed il vostro partner. Single, il buonumore che vi accompagnerà in questa giornata sarà dovuto alle congiunzioni favorevoli delle stelle, questo fatto senz'altro vi farà mettere da parte la timidezza piuttosto che la riservatezza. Sarete infatti più solari, riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore.

Nel lavoro, la situazione sarà vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili ad audaci progetti di lavoro. Cercate di giocare al meglio le vostre carte: i movimenti del cielo provocheranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno direttamente proprio sul campo pratico.

Leone: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del periodo preannunciano molto buona questa parte della settimana, con una giornata sicuramente in ripresa per le cose d'amore, dunque ottima da sfruttare in tal senso. In campo sentimentale infatti riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco che senz'altro verrà apprezzata moltissimo dal vostro partner. Tantissime situazioni traballanti saranno in netta ripresa, un progresso promettente anticamera di un raggiante (almeno sulla carta) fine settimana.

Migliorerà anche l'umore e gli stati d'animo si faranno più distesi per tutti. Il giovedì dunque, partirà e chiuderà alla grande con tante iniziative interessanti da condividere con le persone amate. Single, potrete contare su una buona giornata, su un clima di relax e di rilassamento, nonché su rinnovate energie. Potrete così riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa o andare in giro con gli amici di sempre. Nel lavoro alcune novità stimoleranno a dare il meglio. Vedrete in prospettiva miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera e, prossimamente, anche da una stimolante proposta riguardante sempre il vostro attuale ambito professionale.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 27 maggio, predice un giro di boa settimanale potenzialmente in grado di partire bene per tanti di voi nativi. Avrete poche idee ma buone e molto chiare: otterrete qualsiasi cosa voi decidiate e la soddisfazione per il risultato raggiunto sarà grande. Se metterete molta grinta in tutto quello che farete senz'altro i risultati si vedranno, eccome se si vedranno! In campo sentimentale, concedetevi una giornata di completo relax lontano da impegni o da persone nervose, spesso esigenti o assillanti nei vostri riguardi. Forse non avrete le idee chiarissime ma in compenso vivrete una giornata intrigante e romantica; al tempo stesso anche "godereccia" sotto il profilo passionale grazie alla complicità del partner.

Single, gli astri dicono che nel periodo avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate e questo vi permetterà di prendere le decisioni con tranquillità e calma. Ultimamente infatti quello che è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte autonome, non dettate dalla fretta. Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte. Sappiate che la situazione lavorativa sta crescendo, dovrete solo saperla gestire con metodo e organizzazione.

