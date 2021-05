L'Oroscopo del giorno 27 maggio è pronto a svelare come andrà la giornata. Curiosi di sapere cosa dicono le previsioni astrologiche? Certo che si, però prima dare soddisfazione a tale domanda ricordiamo che in questa sede l'attenzione è puntata verso gli ultimi sei segni dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano in questo giro di boa settimanale tre segni: Bilancia, Sagittario e Capricorno, trio fortunato valorizzato in classifica da cinque splendide stelline. A restare un po' delusi, visto quanto espresso dalle previsioni zodiacali di giovedì 27 maggio, coloro nativi dell'Acquario: purtroppo al simbolo astrale di Aria è stata pronosticata una giornata non troppo favorevole indicata da due stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 27 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 27 maggio

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo di domani indica la giornata di metà settimana molto propizia, sia negli affari di cuore che in quelli propriamente più materiali. In generale, i momenti più belli saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: la Luna in Sagittario riuscirà a trasmettere calore, tanta felicità, fortuna e un affiatamento particolare con famigliari, amici, colleghi e persone stimate. In amore, la felicità è a portata di mano in questo giorno: le stelle vi regalano suggestioni e occasioni a non finire.

Siete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni: equilibrati, sensuali e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per vivere serenamente insieme al partner. Single, chi avrà il piacere di stare a stretto contatto con voi, di certo saprà riconoscere le vostre potenzialità: sfruttatele nel modo che sapete, senz'altro porteranno buone soddisfazioni.

Nel comparto lavoro, ultimamente in molti avete vissuto un periodo abbastanza problematico, fonte di stress e arrabbiature non indifferenti. Da domani in poi il momento è quello giusto per dire "basta!": sapete già cosa fare, perché aspettare ancora?

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì prospettano calma e ordinaria serenità, sotto molti punti di vista.

Diciamo che potrebbe realmente maturare un periodo all'insegna della scontata routine, tuttavia non affatto negativo. In molti avrete voglia di sperimentare situazioni nuove e soprattutto di scambiare opinioni con tutte le persone che incontrerete. Per i sentimenti, giornata un po' delicata: dovrete essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose per essere certi che le persone siano in grado di recepire il vostro pensiero. La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certi problemi che solo voi potete sapere. Altresì gli astri vi regaleranno le giuste energie, accrescendo fascino e potere di seduzione. Single, tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo. Potrete fermarvi un attimo a raccogliere le idee se necessario, magari recuperare le forze ricaricare eventuali energie perse.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume possa essere un giorno sorridente e a tratti anche molto generoso con la maggior parte di voi (l'ascendente farà la differenza!). Consentitevi di esplorare altri aspetti della vostra vita, magari concedendovi qualche piccola trasgressione innocente: non potrà di certo nuocere.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 27 maggio al Sagittario indica una giornata ottima, propizia per mettere in gioco qualcosa di importante a cui da tempo stavate pensando. Fate leva sulla vostra immaginazione per trasformare ogni obbligo in un piacevole diversivo. Volendo, riempite la vostra giornata di momenti divertenti, magari insieme agli amici di sempre. In campo sentimentale, romanticismo e tenerezza saranno le linee guida della giornata.

In amore, molti di voi avranno tanta voglia di recuperare tempo perduto: pronti a mettere una pietra sopra le ultime vicissitudini sentimentali? Il periodo si presterà molto bene per correggere eventuali programmi già avviati e mai andati definitivamente in porto. In coppia, il consiglio è di dare una seconda chance a partner o fidanzati. Il frangente invece, per chi ha problemi sentimentali (leggasi pure single), sarà importante per capire cosa si vuole e soprattutto se vi sono compromessi ai quali sottostare. Ci sono molte persone degne di fiducia intorno a voi che vi sapranno rimanere vicini in ogni situazione, senza chiedere mai nulla in cambio. La parte riguardante il lavoro promette occasioni fortunate prossime all'arrivo.

Molto bene le attività del tempo libero e soprattutto nella sfera finanziaria che andranno a riflettersi positivamente sui giorni futuri. Giornata speciale per fare affari.

Oroscopo e stelle del giorno 27 maggio

Capricorno: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un ottimo giovedì, capace di restituire il sorriso anche a chi, da un po' di tempo a questa parte, forse aveva un po' perso. In generale, lasciatevi pure andare a sogni e desideri: le persone di certo gradiranno ricambiando nel modo che solo voi sapete. Infine, potrebbero presentarsi buone possibilità in alcune situazioni in attesa di un vostro intervento. In merito agli affetti intanto, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia nella vita di coppia.

Vivrete così all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie ad un'ottima posizione dei pianeti in grado di regalare novità e belle sorprese. Buone probabilità di poter vivere momenti indimenticabili insieme a chi amate. Single, approfittate di questa splendida giornata per iniziare a fare programmi insieme ai vostri amici: la parola d'ordine dovrà essere una sola: "serenità". Specialmente in ambito lavorativo non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero girare come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano l'arrivo di un periodo sotto i pessimi auspici del "ko". Secondo quanto rilevato dall'Astrologia, la giornata di metà settimana sarà ancora interessata dalla cattiva influenza di astri tutt'altro che compiacenti.

In campo sentimentale periodo purtroppo negativo, quindi cercate di riposare evitando di pensare a cose impegnative, ok? Sarebbe senz'altro il caso di tenere i piedi ben ancorati a terra e magari cercare quella stabilità che manca da un po'. Ci saranno delle situazioni al limite o discussioni confuse in ambito famigliare, cariche di cose non dette: proprio qui starà l’inghippo, perché le bugie hanno sempre le gambe corte... Single, sarà difficile conservare il buonumore perché Urano sarà in aspetto dissonante, questo in quanto risulterà in quadratura al vostro Saturno. Il periodo potrebbe mettervi seriamente in difficoltà, specialmente in pubblico, forse dispensando disagio o favorendo comportamenti inadeguati.

Nel lavoro, non mettetevi in contrasto con colleghi o, ancor peggio, con chi sta sopra di voi: avrete sicuramente più da perdere che da guadagnare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 27 maggio, indica che vi sentirete in armonia con le persone che vi circondano, specialmente con famigliari e amici stretti. Sarà la giornata ideale per fare un po' di shopping in centro oppure organizzare un'uscita preserale con l'amica/o. In amore le stelle vi permetteranno di esprimervi al meglio, sia con le parole che con i gesti: tutto il sentimento che provate verso la vostra dolce metà ne troverà vantaggio. Con il partner condividete emozioni e speranze, adorate i vostri figli educandoli verso valori sani: sono questi i giusti esempi di famiglia felice, con o senza "mulino bianco" a fare da sfondo...

Questa giornata, perciò, risulterà alla fin fine buona e vivibile. Diciamo che un po' di noia prenderà il sopravvento soprattutto a fine pomeriggio - inizio sera. Single, per scelta o per disavventura, poco importa: se siete nati nella terza decade sarete in grado di conquistare la preda più irraggiungibile e farle sopportare ogni vostro capriccio. Nel lavoro intanto potreste essere abbastanza demotivati o distratti. Tale stato potrebbe favorire difficoltà nel realizzare progetti che ad afferrare al volo eventuali occasioni che si dovessero presentare. Qualcuno intanto, a vostra insaputa, tenterà di screditarvi agli occhi di chi sapete: calma!

Classifica 27 maggio, le stelle dei dodici segni

La fortuna in amore e nel lavoro è pronta a girare in vista del prossimo giovedì.

Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nostra nuova classifica completa interessante la giornata del 27 maggio. Visto che è stato già messo in chiaro una seppur piccola parte del possibile andamento riservato dall'Astrologia al periodo in esame, adesso rimane solo da svelare definitivamente il grado di positività assegnato ai restanti segni dello zodiaco in analisi nel contesto.

Le stelline di giovedì 27 maggio: