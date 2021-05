L'Oroscopo di domani 8 maggio ha decisamente innestato "la marcia veloce", ben disposto a dare conto su quali saranno i segni più fortunati di questo sabato. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'Astrologia trattata in questo contesto è indirizzata in esclusiva verso i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere come andrà il primo giorno del nuovo weekend? Bene, diciamo subito che grazie ai favori di una splendida Luna, da venerdì presente nel segno, senz'altro spetta all'Ariete l'ambita posizione in vetta alla classifica provvisoria.

Altresì, ad avere grosse opportunità di centrare la maggior parte degli obiettivi prefissati saranno anche coloro nativi in Gemelli, segno classificato anch'esso in giornata a cinque stelle, dunque appaiato all'Ariete in vetta alla scaletta quotidiana.

A questo punto non indugiamo oltre ma iniziamo pure a dare lustro alle stelline giornaliere nonché agli attesissimi approfondimenti riguardanti le previsioni astrologiche dell'8 maggio segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali dell'8 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 maggio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un sabato favoloso, certamente "spettacolare" soprattutto in ambito sentimentale grazie alla presenza della Luna nel segno.

La giornata di fine settimana partirà e terminerà alla grande, già da subito in primissimo piano nelle relazioni famigliari e parentali piuttosto che di amicizia. In amore vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con la persona che amate, ed il merito sarà non solo vostro ma anche degli astri a favore. Cercate quindi di sfruttare al meglio questi influssi positivi e di godervi la giornata in modo spensierato e felice.

Single, guardare al futuro con fiducia ed ottimismo magari non cambierà il mondo ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra le persone a voi care. Nel lavoro, avrete una marcia in più e delle ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode.

Riuscirete a tenervi alla larga da eventuali problemi grazie all'istinto: quest'ultimo sarà la vostra arma segreta da sfruttare a più non posso... Potete puntare a qualsiasi obiettivo che vi proporrete, senza cedere all'ansia o alla paura di fallire.

Toro: ★★★. Il prossimo inizio weekend sarà impegnativo, dunque indicato sottotono per voi del segno. Sarà davvero così, sì o no? Diciamo che le indicazioni sono tutte in questo senso, purtroppo non positive per voi nativi. In amore, le stelle vi remeranno contro e la giornata si annuncia probabilmente abbastanza movimentata: non saprete essere disponibili in modo autentico da un punto di vista emotivo e, se il partner è una persona sensibile, potrà avvertirlo al di là delle vostre proteste verbali o delle vostre manifestazioni esteriori di non gradimento.

Single, non permettete a nessuno di sottovalutarvi e, se necessario, rispondete con risolutezza a qualsivoglia tentativo intimidatorio. Se qualcosa non va come vorreste oppure qualcosa non girasse nel modo desiderato, non siate pessimisti; ricordate che una soluzione c'è sempre, basta solo saperla trovare. Il lavoro invece procederà a ritmo serrato, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche. Consiglio: mettete da parte eventuali pensieri negativi!

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un meraviglioso sabato 8 maggio, perfetto in tutto. Diciamolo pure, tutto il weekend andrà benissimo a tantissimi di voi Sagittario. Gli astri consigliano in questo caso di prendersi una pausa da eventuali situazioni impegnative cercando di distrarre quanto più possibile mente e fisico.

Se si parla d'amore, poi, sarebbe eccellente favorire l'intesa di coppia, non solo per chi ha già una storia felice in corso ma soprattutto per gli altri: farete faville grazie ad un fascino indiscusso. La serata intanto sarà vivace e potrete contare su una comunicazione quanto mai efficace o su un'identità di vedute assai simili tra voi e la persona amata. Single, starete bene, sarete sereni ed eventuali difficoltà si trasformeranno in un piacevole rebus da risolvere. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione, grazie alle vostre proposte o idee interessanti. Nel lavoro, trasmetterete l'entusiasmo che vi anima, condividendo ideali e desideri. Spunti creativi, socievoli e spontanei vi faranno essere leader indiscussi e, se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato.

Oroscopo e stelle di sabato 8 maggio

Cancro: ★★★★. Gli astri vi vedono propensi a concedere al vostro fisico e al vostro aspetto le giuste attenzioni: vi prenderete cura di voi stessi come forse non avete mai fatto in passato. In amore, le stelle porteranno una nuova energia alla vostra giornata e vi farà sentire spensierati, allegri e pronti a vivere tante nuove avventure in ogni ambito della vita. Sarete molto comunicativi e non farete fatica a parlare dei vostri sentimenti anche con un partner che frequentate da poco tempo. Single, forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole.

Potreste approfittare del tempo libero per rilassarvi con i vostri hobby preferiti: potendo, distrarsi e dire sì ad una serata tra amici (a debita distanza) potrebbe rendervi finalmente distesi e sereni. Nel lavoro, sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, senz'altro caratterizzata da ritmi vivaci. Se con i cambiamenti in corso nel settore lavorativo pensate di avere qualche miglioramento, non esitate a puntare sempre più in alto. Presto le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

Leone: ★★★★. Giornata discreta, poco efficace e difficile in alcuni casi. Comunque guardando il quadro generale, buono nel complesso l'avvio del weekend valutato nelle predizioni a fasi alterne.

In amore, le stelle vi regaleranno forti passioni, potrete fare tutto quello che vi passerà per la testa senza conseguenze. Ricordatevi che l'amore è un'avventura con il brivido del rischio: ci vuole creatività per sfruttare tutte le vostre doti innate. Datevi l'obbiettivo di rendere felice il vostro partner, i figli se vi sono o chi amate in generale. Single, in questa giornata potrete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore forse non sarà deciso questo weekend, anche se per qualcuno potrebbe nascere qualcosa di veramente importante. Quindi sarebbe il caso di approfittare, perché la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta proprio in questo periodo.

Nel lavoro, sarete molto generosi con le persone che vi circondano ed avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti. Sappiate che lavorate in un ambiente positivo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 8 maggio, predice una giornata abbastanza facile da portare a buon fine. Valutato con le quattro stelle indicanti i periodi normali, in media passerete il periodo immerso nelle solita routine: evitate di fare cose non richieste. In campo sentimentale, le stelle vi promettono una giornata di grande ottimismo, forte slancio e abbastanza disponibilità verso le persone amate. Darete il meglio di voi nel far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza.

Single, fate ordine intorno a voi: sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, l'amore. La vostra vita sociale ha bisogno di una significativa svolta, dunque oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare nuove amicizie e rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete aperti, affabili, disponibili come non mai. Susciterete dovunque interesse e simpatia: approfittate dell'occasione per instaurare cordiali rapporti con i vostri colleghi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 8 maggio.