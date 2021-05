Nel corso della settimana che inizia lunedì 24 e si conclude domenica 30 maggio 2021, l'Oroscopo presenterà un aspetto planetario molto diverso, specialmente per il Capricorno dal momento che subentrerà la Luna nella sua costellazione. Marte si muoverà nella costellazione del Cancro, mentre i Pesci avrà nei suoi gradi Giove e il più stabile Nettuno. Venere e il Sole saranno nei gradi del Gemelli, mentre Saturno permarrà nella costellazione dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Acquario romantico

1° Gemelli: avrete a vostra disposizione una creatività tale da sorvolare ogni problematica si dovesse presentare, anche se questo getterebbe nello sconforto anche la personalità più determinata.

Finalmente in amore si raggiungerà una stabilità emozionale che vi darà anche qualche piacevole novità.

2° Acquario: vi sentirete molto più affini con il partner rispetto alle settimane precedenti, forse anche in maniera più romantica. Gli ottimi presupposti di questa settimana sul lavoro saranno anche di aiuto per alcuni dei progetti futuri. Inoltre, ci sarà più spazio per gli investimenti che vorrete fare.

3° Pesci: questa grandiosa combinazione di Venere e Giove sarà di grande aiuto per l'aspetto finanziario, ma quello che spiccherà al di sopra di ogni cosa sarà la passione con il partner e la voglia di rendere la vostra relazione sia più matura sia più avventurosa di quello che è attualmente.

4° Leone: i vostri progetti saranno sempre più vincenti nel corso della settimana, e la fortuna sarà la vostra compagna di viaggio anche negli affari in cui è coinvolta la vostra squadra collaborativa. Fra i periodi particolarmente proficui si riscontrerà quello del fine settimana, anche sul piano amoroso.

Cancro stabile

5° Sagittario: gli stimoli esterni, soprattutto quelli che provengono dall'ambito professionale, saranno ottimi per mettervi alla prova e dimostrare ciò di cui siete capaci.

Favoriti gli studenti e coloro che ora sono alle prese con un affare importante che potrebbe cambiare in meglio la propria carriera.

6° Cancro: non avrete problemi rilevanti, ma neanche delle novità che potrebbero cambiare qualcosa nella vostra situazione lavorativa. Semplicemente la settimana scorrerà abbastanza liscia senza troppi contrattempi.

La situazione amorosa sarà fatta di tanta serenità, anche se mancherà molto l'aspetto passionale.

7° Bilancia: avrete molti impegni che interesseranno sia l'ambiente esterno che interno la casa, nel frattempo si presenterà qualche problematica che potrebbe innervosirvi anche se sarà di facile risoluzione. I rapporti con le amicizie saranno ottimi per potervi distrarre dalle faccende puramente quotidiane.

8° Scorpione: avrete qualche problematica a livello di comunicazione, ragione per cui finirete con il non comprendervi con una persona con cui avete un rapporto molto forte e sentito. Avrete qualche difficoltà nella collaborazione all'interno dell'ambito lavorativo che si protrarrà per molto tempo.

Sforzi per Vergine

9° Vergine: gli sforzi sul lavoro saranno leggermente frustranti dal punto di vista lavorativo, e in famiglia potreste non avere il riconoscimento delle vostre fatiche come credevate in un primo momento. Fare qualcosa per dedicarvi anche alle amicizie vi renderà migliore il fine settimana e alcune serate nel corso della settimana.

10° Ariete: ci sarà il rischio di portare la vostra irritazione laddove non dovreste, e questo sarà causato prevalentemente da una situazione familiare o di amicizia che non vi sta bene oppure vi sta molto stretta. Avrete un forte bisogno di evadere, soprattutto dalle vostre responsabilità troppo gravose.

11° Toro: tutto ciò che in amore avete sperato, purtroppo per questa settimana non troverà spazio nella vostra relazione.

Ci saranno momenti di gelo anche se non saranno determinati per una eventuale rottura. Avrete la necessità di dedicarvi anche a voi stessi, oltre che al lavoro. Al momento siete leggermente stressati.

12° Capricorno: purtroppo agire di impulso in questo momento potrebbe essere molto controproducente, ma allo stesso tempo non state amando particolarmente rimanere “fermi”. La tranquillità nella vostra relazione potrebbe essere scambiata per un forte disinteresse da parte del partner nei vostri confronti.